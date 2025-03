Pablo Granifo estima que una reforma al sistema político es clave para retomar el crecimiento

Esta semana inició la temporada de juntas ordinarias de accionistas 2025, y el puntapié inicial en la industria financiera lo dio este jueves Banco de Chile, donde la asamblea aprobó la mayor distribución de dividendos de la historia del banco controlado por el grupo Luksic y Citi, correspondiente al 82,4% de las utilidades del ejercicio 2024, equivalente a unos $9,853 por acción; y la retención del restante 17,6%. Esto ocurrió luego de unas utilidad por $1.207 mil millones que consiguió la empresa el año pasado.

Con este telón de fondo, la junta ordinaria de accionistas demoró menos que otros años. Casi no hubo preguntas. Y tal como es habitual, después de dicha cita, el presidente de Banco de Chile, Pablo Granifo; junto al gerente general, Eduardo Ebensperger, dieron una conferencia de prensa para profundizar en distintos temas de actualidad.

Granifo comenzó mencionando que tuvieron “un resultado extraordinario con un dividendo muy relevante”. Y que este último se logró dado que venían preparándose desde hace tiempo para cumplir con las mayores exigencias de capital que ha impuesto la regulación al sistema bancario, en particular, Basilea III.

”La preparamos con tiempo (…) Nosotros siempre hemos mirado, no el calendario, sino cómo tenemos que estar al final. Y por eso nos sentimos responsablemente muy confortables de haber patrocinado el 82%”, comentó.

La falta de crecimiento e inversión

Luego, el máximo ejecutivo de la entidad puso énfasis en que es importante recuperar el crecimiento y la inversión. Y entre los temas más relevantes que hay que despejar para que eso ocurra, apuntó a una reforma del sistema político.

“Cuando uno toma decisiones de inversión, está pensando en los fundamentos y la solidez en el largo plazo. Entonces, han habido muchas cosas que generan ruido a la hora de tomar decisiones. Hemos pasado por procesos muy duros. Tuvimos un Covid-19. Es un golpe en el mundo, y en Chile en particular, muy grande. Eso ha generado crisis en muchos sectores. Las tasas de interés que hemos tenido aprietan la actividad. Entonces, yo te puedo decir tasas de interés, Covid-19, intentos de reformas refundacionales. Por Dios que mete ruido. Reformas de esto, reformas... Mete ruido”, aseguró Granifo.

El presidente de Banco de Chile mencionó que no han visto un repunte en la inversión. “Nosotros vivimos exactamente de eso. ¿Qué requieren nuestros clientes? Hay un mejor ambiente, fruto de que de toda la variabilidad de temas que te mencioné, hay algunos de ellos que se han ido resolviendo favorablemente, de cara a no ser un impedimento para hacer inversiones. De todo el inventario que te mencioné, yo creo que en varios se ha avanzado. Y esperamos que así sea. Ahora, tú me dices, estando a 27 de marzo, ¿hemos visto algo (de mayor inversión) en los últimos tres meses? No”, dijo.

Por su parte, Ebensperger mencionó que si las expectativas mejoran, proyectando que habrá un gobierno que ponga foco en el crecimiento, sea el que sea, “yo creo que puede detonar en decisiones de inversión. Los inversionistas ven, efectivamente, cuando hay un ambiente más cercano para el crecimiento, más afable, puede mejorar. Y ojalá que así sea”.

¿Qué temas son en específico los que hay que espejar para poder volver a ver inversión y crecimiento? “Son múltiples los factores. Múltiples. Entonces, yo, entre ellos, menciono uno que hoy en día está en discusión, que para mí es de los más importantes. Que en definitiva reformemos el sistema político que tenemos. Por una razón muy simple: es más fácil ponerse de acuerdo entre 4 o 5 personas, 4 o 5 ideas, que 22 ideas”, explicó Granifo.

Añadió: “Yo siempre pienso en la sustentabilidad de las cosas. Entonces, cuando miro el espectro actual hoy en día, es muy difícil que prosperen acuerdos que te permitan fijar esas bases (…) Y me carga hablar de política. Pero no pude dejar, por primera vez, de mencionarlo, creo que es clave para el país, en todo orden de cosas”.

Explicó que “para mí este tema político es bien basal. Porque te va a permitir ponerse de acuerdo en cosas estructurales, en reformas. Te va a hacer más viable el tema, más sustentable”.

Ebensperger dijo que ”cuando el país crezca, no va a haber ningún mejor recaudador, y no hay, que el crecimiento. Puede hacer cinco reformas tributarias, pero si no hay crecimiento, no va a haber mejor recaudación”.

Morosidad al alza

Por tercer año consecutivo, 2024 terminó con un incremento en la morosidad mayor a 90 días en los créditos totales que han entregado los bancos del país a las personas y las empresas. Es que terminó en diciembre del año pasado en 2,35%, su mayor nivel para un mes de diciembre desde el cierre de 2011. Esto se compara con el 2,15% en que estuvo al término de 2023, es decir, un aumento de 20 puntos base (pb) en doce meses.

Y según lo que ve el gerente general de Banco de Chile, la morosidad no ha terminado su escalada. “Creemos que todavía va a aumentar la morosidad”, comentó.

Ebensperger lo argumentó así: “Mientras no haya, por todo lo que hemos conversado ahora, mayor crecimiento, mayor empleo, hay todavía espacios donde probablemente, y lo hemos visto hasta ahora, de aumento de la morosidad”.

Detalló que la mora volvió a niveles prepandemia. “Y creemos que todavía, sin ser dramáticos, van a ser este año mayores que el año pasado”, puntualizó.

Dijo que esto se va a ver de manera generalizada, en consumo, vivienda, y en el agregado. “Y cuando digo en el agregado, también incluye las pequeñas y medianas empresas”, explicó.

En paralelo, Granifo hizo una única acotación: “Yo, por lo menos, detesto los promedios. O sea, cuando hablamos de sistema, cuando hablamos del puro Banco de Chile, nosotros somos un promedio, un clúster, que somos distintos a otros. Somos distintos a otros porque tenemos una definición de segmento de mercado distinto (…) Efectivamente, hay segmentos de la población que son los que más han sufrido. Entonces, yo creo que es lamentablemente, queda un espacio de deterioro, que capaz que por volúmenes totales del sistema, no lo vas a ver. Pero en el fondo, en el microanálisis, al interior, el mix, lamentablemente hay sectores, pedacitos, digamos, que van a seguir sucediendo”.

Reforma previsional

Sobre la aprobasción de la reforma previsional, Granifo comentó: “Escuché una expresión que me gustó. Cuando en un acuerdo nadie queda contento, puede que sea bueno. Y yo creo que nadie quedó contento. Unos querían una cosa, otros querían otra cosa, y se hizo un acuerdo. Eso era una discusión abierta que generaba mucho ruido. Yo el valor que le doy, más que pronunciarme de las bondades o no bondades, creo que al mercado capitales, donde estamos nosotros, ayuda”.

Agregó: “Efectivamente el tema de los retiros de las AFP de los fondos, le generó un problema al mercado capitales, a la tasa de interés, lo dijimos siempre, horroroso. Creo que terminar con esa discusión ayuda, y creo que hoy día en definitiva, más allá de las dificultades que implica el tema de las cotizaciones, también profundiza y le da más liquidez al mercado capitales.”

Sobre la posibilidad de que, de manera indirecta, ingresen a competir con las AFP con esta nueva reforma, desde Banco de Chile lo descartaron. “Yo, en lo personal, siempre he estado en contra”; dijo Granifo. “No está en los planes“, respondió Ebensperger.

Granifo lo explicó así: “Lo que pasa es que, es mi opinión, pero por lo menos la he mantenido no sé cuantos años... Pero básicamente, es lo siguiente: Finalmente, más allá de las fronteras que haya, los potenciales conflictos de interés pueden existir. Hoy día nosotros creo que tenemos hartas regulaciones, con las transacciones con empresas relacionadas, etcétera”.

Entonces, mencionó que, “que haya entes especializados en manejar esto, con todas las economías de escala, que en el fondo el partícipe, o al aportante, le garanticen o le den el menor costo posible, o la mejor rentabilidad, oye, (tiene que ser) independiente de un banco. El foco en cada cosa es importante”.