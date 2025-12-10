La inversión por casi US$24 millones de Parque Arauco para volver a ampliar su mall en Quilicura

En junio de este año, Parque Arauco inauguraba la ampliación de 3.600 m² con 14 nuevas tiendas en Mall Arauco Quilicura, y meses más tarde la firma presentó una nueva ampliación para su proyecto ubicado en el norte de Santiago.

La nueva ampliación del recinto se da en el marco de su mayor plan de inversiones de su historia, donde el grupo invertirá casi US$400 millones este año, según informó la firma en febrero.

Ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia), la firma ligada a la familia Said presentó un proyecto de dos etapas: la primera corresponde a la ampliación mediante la reconversión de algunos espacios y construcción de 22 locales comerciales, restaurantes, bodegas y áreas de servicios, en dos pisos. “Esta ampliación considera la habilitación de alrededor de 2.000 m2 de sitio eriazo”, resaltan en el informe.

Fuente: Seia.

La segunda etapa se estima que será desarrollada entre los años 2033 y 2035, contempla la construcción de un nivel subterráneo destinado a 234 estacionamientos y la habilitación de nuevos locales comerciales distribuidos en dos niveles, según explica el documento. Un trabajo que implica “una extensión de 6.850,95 m2 . Asimismo, contempla la habilitación de nuevos locales comerciales distribuidos en dos niveles, con un total de 4.987,52 m2, lo que arroja una superficie total de 11.838,47 m2″ por construir entre obras nuevas y estacionamientos subterráneos.

“El proyecto redistribuirá los estacionamientos y modificará las vías de acceso para facilitar el tránsito hacia y desde el centro comercial”, añadió la firma inmobiliaria, que también tiene presencia en Perú y Colombia.

Así, se estima una inversión de US$ 8,9 millones para la etapa uno y US$ 14,8 millones para la etapa dos. En total, la inversión llegaría a US$ 23,7 millones, dice la declaración de impacto ambiental (DIA).

Fuente: Seia.

El inicio de la construcción de la etapa uno se estima para el mes de octubre de 2026, después de obtener la resolución de calificación ambiental (RCA) favorable y contar con todos los permisos municipales y de otros servicios correspondientes, mientras que la fecha estimada de término de la fase de construcción del proyecto y el inicio de su operación, una vez construidas las etapas uno y dos, se estima para marzo de 2035, con la recepción municipal.

De acuerdo con el informe ante el Seia, se contempla la contratación de 80 trabajadores en promedio y 100 como máximo para la etapa uno, y 100 trabajadores en promedio y 120 personas como máximo para la etapa dos.

Según muestra la página web, el mall cuenta con 57 tiendas, donde las últimas en sumarse, con la ampliación inaugurada en junio de este año, fueron los locales de Crazy Mobile, Happy Days Waffles, Pyval Peluquería, DHL, Mundo Market, Monarch, Natura, Superzoo y Lider, donde 2.500 m² de los de 3.600 m² recién inaugurados correspondieron al supermercado.