Permisos de edificación no en oferta acumulados triplican el promedio de la última década

Los permisos de edificación de unidades no en oferta acumulados alcanzan más de 130 mil viviendas en el primer semestre del año, triplicando el promedio de la última década.

Esto detalló un estudio de TOCTOC que analiza los permisos de edificación no en oferta y sus respectivos plazos de vencimiento en la Región Metropolitana, al cierre del primer semestre del año, estos alcanzaron un total acumulado equivalente a 137.531 viviendas, que aún no entran al mercado. Eso equivale a cerca del doble de la oferta actual, la que alcanzó un nivel histórico de 78.488 unidades en este período, y casi del triple de los volúmenes de permisos aprobados no en oferta que se han manejado históricamente.

El estudio indicó además que durante la pandemia se extendió la duración de permisos de edificación asociados a 32.006 unidades de departamentos y 9.378 casas, lo que sumado a los tres años pre-establecidos y cambios normativos que ocurrieron en 2021 y 2022, impulsó un peak histórico de permisos de edificación acumulados.

“Por esta razón, el actual ritmo de ingreso y aprobación de permisos de edificación, que equivale a 1/3 de los proyectos que se aprobaban hace dos años atrás, se explica, en buena parte, por la acumulación de éstos y por el elevado nivel de oferta que tenemos actualmente. Estas cifras nos permiten indicar que tenemos un stock más que suficiente para mantener un buen ritmo de actividad a futuro”, dijo en un comunicado, José Ignacio Vicente, CEO de TOCTOC.

Y agregó que “disminuir la velocidad de ingreso de nuevos proyectos es una decisión compleja, pero necesaria para volver a nuevos equilibrios y a un ajuste del mercado. Naturalmente esto tendrá sus consecuencias en la industria, sin embargo, ayudará para que la oferta disminuya a niveles previo a la crisis, se concrete una buena parte de los permisos ya aprobados, y los precios se regulen naturalmente”.

Actualmente hay 582 proyectos de departamentos con permisos de edificación aprobados. 99 edificios están en Santiago, 74 en La Florida, 46 en Las Condes, 45 en Providencia, 42 en Ñuñoa y 26 en La Cisterna. En cuanto al mercado de casas TOCTOC detalló que hay 247 proyectos no en oferta en la Región Metropolitana, de los cuales 41 están en Colina, 28 en Las Condes, 21 en Padre Hurtado, 20 en Buin, 17 en Puente Alto y La Reina, respectivamente.

El estudio abordó además los plazos de vencimiento. En este ámbito, sostuvo que 9.913 unidades de viviendas autorizadas que no han entrado a la oferta caducarán durante el segundo semestre de este año. 88.036 unidades lo harán en 2024, 37.131 en 2025 y 2.451 durante el primer trimestre de 2026.

“Durante esta segunda mitad del año, y principalmente durante 2024, estimamos que habrá una importante recuperación en el ritmo de comercialización, como consecuencia de las mejoras en las perspectivas económicas, tasas y acceso a financiamiento, sumado a un ambiente de promociones y oportunidades en precios, lo que permitirá un aumento en el ritmo de absorción de cara al cierre de 2024, evitando así un mayor sobre stock de viviendas a la venta”, detalló Vicente.

