OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Pulso

    Personas con más de 50 transacciones que iniciaron actividades: SII detecta subdeclaración de IVA por casi US$4 millones

    La ley Antievasión estableció la obligación a los bancos e instituciones financieras la obligación de informar cada seis meses sobre contribuyentes que recibieron más de 50 abonos en un mes, o más de 100, en un semestre, desde rut distintos. Estos son los primeros resultados del plan que busca reducir la evasión y elusión de impuestos.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso

    Una de las normas que incluyó la Ley de Cumplimiento Tributario o antievasión, que comenzó a regir en julio de 2025, fue la que estableció la obligación a los bancos e instituciones financieras de informar cada seis meses sobre contribuyentes que recibieron más de 50 abonos en un mes, o más de 100 en un semestre, desde RUT distintos.

    En ese reporte, estas instituciones financieras entregaron antecedentes sobre 165.571 contribuyentes, de los cuales el 72% corresponde a personas y el 28% a empresas. De acuerdo con esta información, estos contribuyentes, en total, recibieron 62.918.502 de abonos, por un monto total superior a los $15 billones.

    Con esa información, el Servicio de Impuestos Internos (SII) comenzó a realizar los análisis y detectó las primeras inconsistencias entre la información entregada por los propios contribuyentes, en sus declaraciones mensuales de impuestos, y la obtenida a partir de esta declaración jurada.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Así fue como el SII logró identificar 109 casos que presentan posibles subdeclaraciones de IVA, por un monto total de $3.700 millones de IVA subdeclarado, unos US$3,9 millones. Todos fueron despachados a las respectivas Direcciones Regionales, para los procesos de revisión y fiscalización correspondientes.

    “Lo que corresponde ahora es hacer revisiones en profundidad y, en algunos casos, contactar a los propios contribuyentes para aclarar estas inconsistencias o iniciar los procesos de fiscalización que correspondan”, afirmó la directora (s), Carolina Saravia.

    De acuerdo al SII, algunos de estos casos, además, serán fiscalizados por un equipo de especialistas de la Dirección Nacional, dado que, entre otras características, representan los mayores montos de eventual subdeclaración de IVA.

    “De los casos analizados por las Direcciones Regionales, destacan quienes presentan riesgos de subdeclaración de débito fiscal por la emisión de facturas electrónicas y de boletas de ventas y servicios”, puntualizaron desde el Servicio.

    En paralelo, se informó que dentro de este plan también se están analizando algunos casos por posible riesgo de comercio informal, dado que los contribuyentes informados no cuentan con inicio de actividades, ni con participaciones en sociedades y registraron abonos en sus cuentas mayores o iguales a $170 millones. “En estos casos, el Servicio contactará a los contribuyentes y se realizarán diversos cruces de información para determinar si se trata o no de transferencias asociadas a alguna actividad comercial y, por lo tanto, informal”, mencionan en el SII.

    Saravia agregó que “la información que obtuvimos a través de esta declaración jurada nos está permitiendo potenciar nuestro trabajo, especialmente para combatir la evasión de IVA y renta y el comercio informal”.

    El SII y su plan para reducir la evasión de impuestos Andres Perez

    La directora argumentó que con esta acción “buscamos equiparar las condiciones para todos aquellos negocios y emprendedores que realizan actividades económicas debidamente formalizados ante el SII y cumpliendo con todas sus obligaciones tributarias”.

    El foco de fiscalización

    Desde el SII, aclaran que el foco de fiscalización está puesto en todos aquellos RUT que cuenten con inicio de actividades ante el SII, para vender productos o servicios como, por ejemplo, quienes reciben pagos por transferencias electrónicas sin emitir documentos tributarios.

    Un segundo grupo son quienes comercializan productos de manera informal. En estos casos, se indicó que “el SII tomará contacto para acompañarlos en el proceso de formalización, mediante el inicio de actividades”.

    Operación Renta 2025: Todo lo que debes saber para realizar tu declaración y recibir tu devolución de impuestos.

    Saravia recordó que “la medida no está dirigida a aquellas personas que no realizan una actividad comercial, pero que registran un alto número de transferencias por actividades, como tesorero del curso, realizar rifas solidarias, recibir cuotas de actividades sociales o familiares, o para quien recauda fondos de una comunidad para pago de servicios comunes”.

    Tampoco está dirigida a contribuyentes que ya han iniciado actividades si “siempre emiten documentos tributarios para respaldar sus ventas y servicios, independiente de que el medio de pago sea por transferencia o efectivo”. O si “cumplen sus obligaciones tributarias, entre ellas: la declaración mensual de IVA o formulario 29 y la declaración de renta en abril de cada año, en la que se declaran todas las rentas o ingresos correspondientes al año anterior, entre otras”.

    Desde el SII, indicaron que en el sitio personal MiSII, la información que los bancos e instituciones financieras entregaron al Servicio respecto de quienes registraron más de 50 transferencias en un mes, o más de 100 en un semestre, entre enero y junio de 2025, está disponible.

    Al ingresar con su RUT y clave tributaria, cada persona informada en la declaración jurada 1959 podrá revisar la información del banco que lo informó, el tipo de cuenta considerada, la cantidad de número de abonos recibidos y el monto total de los abonos recibidos en el periodo analizado”, sostienen desde el SII.

    Lee también:

    Más sobre:ImpuestosLey antievasiónSIIServicio de Impuestos Internos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Desbordes por nuevo operativo en Meiggs: “Estamos instalando rejas que nos van a permitir mantener el control del acceso”

    Trump afirma que Estados Unidos boicoteará la cumbre del G20 en Sudáfrica por el trato a los agricultores blancos

    Llevan a cabo nuevo retiro de toldos azules en barrio Meiggs

    Fiscalía de Francia pide que Sarkozy sea puesto en libertad bajo medidas de control judicial

    Qué se sabe de la nueva ola de violencia carcelaria que dejó al menos 27 muertos en Ecuador

    CEO de Ideal (Bimbo): “La estabilidad de Chile nos ha animado a seguir ampliando portafolios y que los empleos se queden acá”

    Lo más leído

    1.
    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    2.
    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    3.
    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    4.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    5.
    Conaf anuncia entrada gratuita a más de 15 parques nacionales por Día Nacional de las Áreas Protegidas

    Conaf anuncia entrada gratuita a más de 15 parques nacionales por Día Nacional de las Áreas Protegidas

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Cómo es Minuteman III, el misil balístico intercontinental que probó EEUU tras su anuncio sobre ensayos nucleares

    Cómo es Minuteman III, el misil balístico intercontinental que probó EEUU tras su anuncio sobre ensayos nucleares

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 10 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 10 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Conciertos de Dua Lipa en Chile: Metro extenderá servicios hasta la medianoche

    Conciertos de Dua Lipa en Chile: Metro extenderá servicios hasta la medianoche

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache por TV y streaming

    Desbordes por nuevo operativo en Meiggs: “Estamos instalando rejas que nos van a permitir mantener el control del acceso”
    Chile

    Desbordes por nuevo operativo en Meiggs: “Estamos instalando rejas que nos van a permitir mantener el control del acceso”

    Llevan a cabo nuevo retiro de toldos azules en barrio Meiggs

    Casos de VIH pediátricos y en adolescentes menores de 19 años llegan a su nivel más bajo en una década

    CEO de Ideal (Bimbo): “La estabilidad de Chile nos ha animado a seguir ampliando portafolios y que los empleos se queden acá”
    Negocios

    CEO de Ideal (Bimbo): “La estabilidad de Chile nos ha animado a seguir ampliando portafolios y que los empleos se queden acá”

    La inteligencia artificial remece la publicidad y el marketing, pero no tiene el “toque humano”

    Comercio anticipa una mejor temporada navideña para este 2025, pero no por mucho

    Qué se sabe de la nueva ola de violencia carcelaria que dejó al menos 27 muertos en Ecuador
    Tendencias

    Qué se sabe de la nueva ola de violencia carcelaria que dejó al menos 27 muertos en Ecuador

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    El duro momento de Neymar que lo aleja del Santos y lo tiene con un pie afuera del Mundial 2026
    El Deportivo

    El duro momento de Neymar que lo aleja del Santos y lo tiene con un pie afuera del Mundial 2026

    El millonario contrato de Zidane Yáñez, la figura de la selección chilena Sub 17 en el Mundial de Qatar

    Tabla de posiciones: revisa cómo quedó la Liga de Primera tras la caída de Limache y el triunfo de Everton a Cobresal

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Margaret Atwood, sus memorias y una entrevista con Dua Lipa
    Cultura y entretención

    Margaret Atwood, sus memorias y una entrevista con Dua Lipa

    Cantante Alanys Lagos acusa intento de encerrona durante viaje a Copiapó

    Massive Attack cierra Fauna 2025 con una memorable presentación junto a Liz Fraser y apoyo a Palestina

    Trump afirma que Estados Unidos boicoteará la cumbre del G20 en Sudáfrica por el trato a los agricultores blancos
    Mundo

    Trump afirma que Estados Unidos boicoteará la cumbre del G20 en Sudáfrica por el trato a los agricultores blancos

    Fiscalía de Francia pide que Sarkozy sea puesto en libertad bajo medidas de control judicial

    El Senado de Estados Unidos llega a un acuerdo y allana el camino para terminar con el cierre de gobierno de 40 días

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego