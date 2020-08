Pese a la situación del país, la inversión extranjera en Chile se dispara a casi US$ 10.000 millones

El flujo de inversión extranjera directa (IED) que recibió Chile entre enero y junio de este año alcanzó los US $9.801 millones, según las cifras provisorias informadas esta mañana por el Banco Central y recopiladas por InvestChile.

Los ingresos de afuera significaron un crecimiento del 53% respecto al mismo periodo durante el 2019, cuando la IED llegó a los US $6.391 millones.

“Es una buena noticia que en medio de la pandemia que afecta al mundo, la inversión extranjera en nuestro país no solo sea resiliente, sino que siga creciendo. Más inversión extranjera se traduce en la permanencia de proyectos en Chile, en el desarrollo de nuevas iniciativas y especialmente importante, en más empleo, que es justo lo que los chilenos necesitan y que nos ayudará a la recuperación de la economía”, comentó el director (s) de InvestChile, Juan Araya Allende.

Desde la agencia de promoción de inversiones para Chile también destacan que el componente más importante del flujo de IED para el primer semestre fueron las participaciones en el capital con un registro de US $4.725 millones, la cifra más alta de toda la serie histórica. Le siguen las utilidades reinvertidas con US $2.938 millones y los instrumentos de deuda con US $2.138 millones.

“Estas cifras significan que no solo están llegando nuevas empresas extranjeras a Chile, sino que además las que ya están instaladas en nuestro país se están reinvirtiendo”, explicó Araya.

Sobre el futuro de la IED de cara a los próximos meses, desde InvestChile no se quisieron aventurar dado la incertidumbres que vive el mundo y la economía por los efectos de la pandemia.