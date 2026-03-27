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    Dólar registra fuerte alza y se instala en máximos desde noviembre a un mes del ataque de EE.UU e Israel contra Irán

    La divisa estadounidense acumula un alza de más de 9% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El dólar arranca la jornada con un fuerte salto que lo ubica en máximos de cuatro meses frente al peso chileno, en lo que asoma como otra compleja sesión para los mercados mundiales.

    La divisa estadounidense se instala en torno a los $ 942, lo que supone su nivel más alto desde fines de noviembre del año pasado, de acuerdo a los registros de Tradingview.

    Se trata de un alza de 1,03% respecto a la jornada previa.

    Así las cosas, la divisa estadounidense acumula un fuerte aumento de 9,01% desde que Estados Unidos e Israel iniciaron su ataque contra Irán el sábado 28 de febrero pasado.

    A nivel global, el Dollar Index (DXY) sube 0,18% hasta 99,8 puntos, acumulando varias sesiones consecutivas al alza, impulsado por la persistente incertidumbre en torno al conflicto en Medio Oriente.

    Cuánto es 1 dólar hoy en Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    En ese contexto, el precio del petróleo Brent que se cotiza en Londres sube hasta los US$ 110 por barril, mientras que el WTI que sirve de referencia para Chile se acerca una vez más a la barrera de los US$ 100.

    Las acciones mundiales, por el contrario, sufren claras pérdidas. Las acciones agrupadas en el índice MSCI World bajan 0,24%, mientras que el índice paneuropeo EuroStoxx 600 muestra una contracción de 1,1%, a la espera de la apertura de Wall Street.

    “Si bien han surgido señales de una posible salida diplomática —como la extensión de 10 días en el plazo para atacar infraestructura energética iraní y la autorización de paso de petroleros por el Estrecho de Ormuz—, el mercado sigue atento a riesgos de escalada, especialmente tras reportes de que el Pentágono evalúa enviar hasta 10.000 tropas adicionales a la región", dijo Felipe Sepúlveda Soto, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

    En efecto, las tensiones en Medio Oriente continúan marcando la pauta, con señales mixtas entre intentos de negociación y una posible escalada militar, lo que ha mantenido altos los precios de la energía y reactivado temores inflacionarios.

    “Este escenario ha llevado al mercado a ajustar sus expectativas de política monetaria, incluso incorporando la posibilidad de un sesgo más restrictivo por parte de la Federal Reserve hacia fin de año”, comentó Emanoelle Santos, de XTB

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