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    Dólar rompe los $ 900 en las primeras operaciones debido a preocupación por bloqueo del Estrecho de Ormuz

    La divisa estadounidense sube frente al resto de las monedas del mundo por la inquietud en torno e Medio Oriente. El precio de petróleo supera los US$ 100 y el cobre resiste y apoya al peso chileno.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El dólar arranca la jornada del lunes con un fuerte salto frente al peso chileno y rompe los $ 900, en medio de otra jornada de inquietud en los principales mercados del mundo debido a tensa situación en Medio Oriente luego que Estados Unidos anunciara el bloqueo del Estrecho de Ormuz

    La divisa estadounidense se transa en torno a los $ 906, 6, esto es un salto de 0,72% en relación al cierre del viernes, en línea con el alza que muestra el dollar index frente a las principales monedas del mundo.

    La geopolítica vuelve a presionar a los mercados, en un contexto en que el escenario de alto el fuego vuelve a ponerse en duda tras los acontecimientos del fin de semana.

    “La falta de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, sumada a las declaraciones del presidente Donald Trump, quien indicó que Estados Unidos bloqueará los buques que entren o salgan de los puertos iraníes a partir del 13 de abril, reavivaron la preocupación por nuevas disrupciones en la cadena de suministro”, dijo Ignacio Mieres, head of research de XTB.

    El precio del petróleo supera los US$ 100.

    Este escenario ha impulsado con fuerza al petróleo, que ya se consolida sobre los US$ 100 por barril, y ha sido interpretado por el mercado como una señal de mayor riesgo sobre los flujos comerciales globales, reforzando la percepción de un posible shock inflacionario.

    El retorno a la escalada bélica golpea el sentimiento inversor en todo el mundo. Las bolsas mundiales caen, mientras los futuros de Wall Street anticipan pérdidas en la apertura: el Dow Jones retrocedía 517 puntos en el premercado equivalentes a un 1,1%, con caídas similares para el S&P 500 y el Nasdaq 100.

    “Sin embargo, el mercado también interpreta el bloqueo como una táctica negociadora antes que como una posición definitiva, lo que contiene el pánico”, complementa Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance.

    Estados Unidos bloqueó el Estrecho de Ormuz. -

    El alza del dólar frente al peso chileno, no obstante, podría ser mayor de no ser por el cobre que anota un alza de 0,1% en Nueva York, hasta los US$ 5,91 por libra.

    “En términos técnicos, el dólar enfrenta resistencia en la zona de $ 905 – $910, mientras que los soportes se ubican en torno a los $ 890 pesos. El mercado inicia la semana en un claro modo “risk-off”, donde la evolución del conflicto, los precios del petróleo y la fortaleza del dólar serán los principales determinantes para el comportamiento del tipo de cambio en los próximos días”, dij Diego Montalbetti, analista de mercado de Capitaria.

    Más sobre:DólarMedio OrienteCobreTipo de cambio

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