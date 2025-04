Presidenta de la CPC admite dificultad de tramitar un proyecto de impuestos en un año electoral y lamenta que no se presentara antes

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, resaltó la necesidad de bajar el impuesto corporativo que hoy se ubica en 27% en Chile, argumentando el alto nivel de tributo que enfrentan las empresas en el país, frente a sus pares miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). La líder del gran empresariado valoró el consenso que existe respecto al tema, pero reconoció la dificultad en avanzar con el proyecto en el contexto de un año electoral y ante la falta de acuerdos sobre cómo llevar la medida adelante.

“Lo que yo veo es que hay un interés consensuado por bajar los impuestos corporativos y donde no hay consenso es en cómo se financia ”, dijo Jiménez en entrevista con el programa Desde la Redacción de La Tercera.

En esa línea, la presidenta de la CPC estimó que el estado de la discusión no garantiza que pueda hoy ver la luz un proyecto que baje los impuestos corporativos. Una señal que ya entregó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien planteó dudas sobre la viabilidad de la reforma al impuesto a la renta.

“Yo lo que celebro es que el propio Ejecutivo esté convencido de que hay que rebajar el impuesto corporativo ”, indicó Jiménez.

En esa línea, sobre el futuro de la discusión, la dirigente gremial apuntó a caminos como “hacer un trabajo prelegislativo más profundo. A lo mejor hay que ingresar con un proyecto y tramitarlo y negociarlo dentro del Congreso. Y a lo mejor hay que esperar. No lo sé. La verdad es que los años electorales son complejos en ese sentido. U na reforma como esta es tan importante para redinamizar la actividad económica que, claro, discutirla al calor de un año electoral es muy complejo ”.

“ Ojalá esto se hubiese presentado un año atrás . Pero hay que ver, y el ministro así lo ha anunciado, él tiene que evaluar con el Presidente si va a ingresar con este proyecto. Y encuentro muy legítimo que se dé este debate de cómo financiamos esta rebaja, que sin duda tiene un impacto. Pero también sabemos que puede generar un shock positivo en el crecimiento económico, que no es un mero concepto económico, no es un indicador. Esto es empleo, estas son oportunidades, esto es dinamismo, esto es esperanza. Y yo creo que ese es el tema que hay que relevar hoy día”, comentó.

La presidenta del CPC resaltó la necesidad de considerar que bajar los impuestos corporativos es importante, pero reiteró su alerta sobre que se discuta en un año electoral: “No me es indiferente (que no avance el proyecto), porque nosotros mismos propusimos una rebaja de impuestos corporativos, ojalá verlo materializado. Lo que no quisiera uno es ver que en el calor del debate quede desvirtuado ”.

“Hay que discutir cómo se va a financiar, cómo se va a compensar. Nosotros hicimos nuestra propuesta, la pusimos sobre la mesa . A mejor lo que hay que debatir es si esa compensación tiene que ser transitoria, hasta que se logre racionalizar y eficientar el gasto público, y que después se pueda retirar, por ejemplo. Pero es un debate que yo entiendo muy legítimo. Lo que me preocupa es que, claro, en un año electoral, esto pueda no salir de la misma forma en que uno esperaría que saliera, que es, básicamente, reducir la carga tributaria de las empresas”, agregó.