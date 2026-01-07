SUSCRÍBETE POR $1100
    Presidenta de la CPC elogia nuevamente a Jorge Quiroz de cara al inicio del gobierno de Kast

    “No me cabe duda de que va a cumplir un rol muy gravitante”, dijo la presidenta del gran empresariado sobre la figura de Jorge Quiroz.

    Sofía LópezPor 
    Sofía López
    Presidenta CPC destaca rol de Jorge Quiroz. MARIO TELLEZ

    La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, elogió una vez más las credenciales técnicas de Jorge Quiroz, principal asesor económico en la campaña del presidente electo José Antonio Kast y quien fue presentado este martes al gran empresariado como el próximo ministro de Hacienda.

    “Yo de lo que conozco de Jorge es que es una persona muy inteligente, piensa muy fuera de la caja, es creativo en sus soluciones”, dijo la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, en una entrevista con Radio Duna.

    Sin embargo, la líder del gran empresariado descartó confirmar el nombramiento de Quiroz como ministro de Hacienda. El anuncio formal para dicha cartera, como el resto de los ministerios, se espera que sea la semana del 19 de enero.

    Respecto al ánimo del economista Jorge Quiroz, aseguró verlo “muy empoderado”, con “mucha confianza” y “muy arriba de los temas”, lo que “obviamente nos deja con bastante tranquilidad de que sea una persona que sabe no solo de los equilibrios macro, sino que también por su pasado como consultor”, puntualizó.

    Presidenta CPC destaca rol de Jorge Quiroz MARIO TELLEZ

    “Lo veo con mucho apoyo y confianza del presidente electo. No me cabe duda de que va a cumplir un rol muy gravitante dentro del gobierno”, dijo respecto a su percepción sobre Quiroz y su potencial papel como asesor económico.

    En lo que refiere a la reunión que mantuvo el gremio con el próximo mandatario, Jiménez comentó que compartieron una serie de prioridades para los primeros cien días de gobierno y volvieron a repasar las 50 propuestas Motores para Impulsar el Crecimiento Sostenible de Chile (la propuesta de la CPC para impulsar la economía dada a conocer en agosto del año pasado). Ante este contexto, los objetivos resaltados por ambas partes fueron dinamizar el empleo y atraer inversiones.

    “Estamos muy conscientes de que este es un país que tiene una situación laboral muy frágil. Llevamos prácticamente tres años con una tasa de desempleo sobre el 8%. Algo que ha pasado a ser estructural. Si no tomamos decisiones que permitan reducir esa alta tasa y crear más puestos de trabajo, tenemos un problema”, declaró Jiménez.

    Negociación ramal

    En conversación con Duna, Jiménez reiteró sus críticas contra el proyecto de negociación ramal que impulsa el gobierno del Presidente Gabriel Boric. La líder del gran empresariado apuntó a los costos que ve que tiene la medida en las pequeñas y medianas empresas (pymes).

    “Esta no es una política pro-empleo, pro-aumento de salarios y de activación económica”, disparó

    Ante este contexto, la presidenta de la CPC apuntó que el foco debe estar en temas como la modernización del Estado, a la que se refirió como un eje fundamental, dado que “el sistema público es rígido” y carece de “movilidad” para “premiar” o desvincular funcionarios o funcionarias.

