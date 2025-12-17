SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Susana Jiménez y sus elogios para los eventuales nombres del equipo de Kast: “Quiroz es un gran economista” y “sería un lujo tener a Daza”

    La presidenta de la CPC, quien viajó a Argentina con el presidente electo, defendió al asesor económico de Kast por los cuestionamientos por haber asesorado a empresas acusadas por colusión. "Tiene un compromiso total con el libre comercio", aseguró.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Qué dijo la CPC sobre Quiroz y José Luis Daza

    La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, sólo tuvo palabras de elogio para José Luis Daza, el economista chileno que ejerce como viceministro de Economía de Argentina y a quien el presidente electo José Antonio Kast le pidió integrar su equipo económico.

    En conversación con T13 Radio, el líder de los empresarios locales dijo que tiene una buena impresión de Daza desde mucho antes del reconocimiento público que tuvo su arribo al gobierno de Javier Milei, específicamente cuando este trabajaba en Estados Unidos como expertos en finanzas.

    “La verdad es que es un lujo tenerlo como viceministro en Argentina y, por supuesto, sería un lujo también tenerlo acá”, dijo Jiménez.

    Qué dijo la CPC sobre Jorge Quiroz y José Luis Daza (en la imagen) Pablo Vásquez R.

    La presidenta de la CPC reveló que en el marco de la visita que hizo Kast a Argentina, a la cual fue invitada junto con otros empresarios, se reunió con Daza y el ministro de Economía de ese país, Luis Caputo.

    “Uno lo ve muy bien afiatado ahí con el equipo, con mucha épica, con mucho entusiasmo. Pero, como te digo, yo no presencié ninguna conversación más allá de que nos reíamos con Caputo de que, bueno, ¿a dónde iba a querer estar José Luis Daza?”, comentó a modo de anécdota.

    Jorge Quiroz

    Pero no solamente tuvo elogios para Daza. Jiménez también destacó a Jorge Quiroz, el principal asesor económico de José Antonio Kast y quien asoma como uno de los favoritos para asumir el Ministerio de Hacienda.

    “Es una persona que a través de una larga trayectoria de asesorías económicas conoce muy bien los mercados y eso es algo que se valora mucho, porque sabemos que no faltan las regulaciones propuestas, ya sea del Ejecutivo o del Poder Legislativo, que a veces son bienintencionadas, pero con poco conocimiento de los mercados terminan generando efectos contraproducentes”, sostuvo.

    Qué dijo la CPC sobre Jorge Quiroz (en la imagen) y José Luis Daza MARIO TELLEZ

    Susana Jiménez también abordó los reparos que genera un potencial arribo de Quiroz al gobierno de Kast debido a su rol como asesor de empresas que estuvieron acusadas y condenadas por casos de colusión.

    “Está lleno de economistas y de abogados que han hecho estudios. Al final sabemos que esto siempre tiene mucho que ver con la evidencia, con el manejo de datos. Creo que se ha hecho un tema innecesario que pone algún manto de duda. Yo conozco a Jorge y la verdad es que es un gran economista, tiene un compromiso total con el libre comercio y con promover políticas que no solo aumenten la competencia sino que generen mucha entrada de nuevos competidores, desregulen los mercados para que puedan florecer nuevos proyectos de inversión”, afirmó.

    Lee también:

    Más sobre:CPCSusana JiménezJorge QuirozJosé Luis Daza

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El ministro del Interior de Francia denuncia el robo de “información confidencial” tras un ciberataque

    Boric insta a elaborar políticas públicas en base a evidencia científica y apunta: “No todos los presidentes hacen eso”

    Quiroz por eventual desembarco de Daza en gobierno de Kast: “Ojalá que se entusiasme y se sume”

    Más de 353 funcionarios terminaron cursos en Escuela de Especialidades de Carabineros

    Fitch advierte de los desafíos del gobierno de Kast para contener trayectoria de la deuda y estima menor crecimiento en 2026

    Entre fraudes, influencia y poder: ¿Cómo se hizo rico Jeffrey Epstein?

    Lo más leído

    1.
    Reajuste sector público: Gobierno ofrece solo alza por IPC y Anef se resta de acuerdo

    Reajuste sector público: Gobierno ofrece solo alza por IPC y Anef se resta de acuerdo

    2.
    Bolsa de Santiago revierte el alza inicial tras victoria de Kast y cierra con números rojos

    Bolsa de Santiago revierte el alza inicial tras victoria de Kast y cierra con números rojos

    3.
    Los cargos en los que José Antonio Kast evalúa utilizar las “12 balas de plata” de nombramientos en el Estado

    Los cargos en los que José Antonio Kast evalúa utilizar las “12 balas de plata” de nombramientos en el Estado

    4.
    Riesgo país de Chile llega a su menor nivel en 18 años

    Riesgo país de Chile llega a su menor nivel en 18 años

    5.
    “Me ofrecieron varios cargos”: José Luis Daza aborda posible desembarco en gobierno de Kast

    “Me ofrecieron varios cargos”: José Luis Daza aborda posible desembarco en gobierno de Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Comienza plazo para solicitar vacantes en Anótate en la lista 2026 para colegios del centro y sur del país

    Comienza plazo para solicitar vacantes en Anótate en la lista 2026 para colegios del centro y sur del país

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Flamengo por la final de la Copa Intercontinental

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Flamengo por la final de la Copa Intercontinental

    Temblor hoy, miércoles 17 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 17 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Rating del martes 16 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del martes 16 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza plazo para solicitar vacantes en Anótate en la lista 2026 para colegios del centro y sur del país

    Boric insta a elaborar políticas públicas en base a evidencia científica y apunta: “No todos los presidentes hacen eso”

    Fitch advierte de los desafíos del gobierno de Kast para contener trayectoria de la deuda y estima menor crecimiento en 2026
    Negocios

    Fitch advierte de los desafíos del gobierno de Kast para contener trayectoria de la deuda y estima menor crecimiento en 2026

    Susana Jiménez y sus elogios para los eventuales nombres del equipo de Kast: “Quiroz es un gran economista” y “sería un lujo tener a Daza”

    Banco Central fija en 2,4% el crecimiento para 2025 y mejora las proyecciones de PIB para el próximo año

    Cómo fue el ataque con drones de Ucrania contra un submarino de Rusia en el mar Negro, según Kiev
    Tendencias

    Cómo fue el ataque con drones de Ucrania contra un submarino de Rusia en el mar Negro, según Kiev

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Qué fue lo más visto por los chilenos en Netflix este 2025

    Conoce los votos de Nicolás Córdova y Gabriel Suazo en representación de la Roja para los premios The Best
    El Deportivo

    Conoce los votos de Nicolás Córdova y Gabriel Suazo en representación de la Roja para los premios The Best

    “¿Para qué venir a sufrir acá?“: la fuerte advertencia de Arturo Salah por la opción de Manuel Pellegrini en la Roja

    El fin de una etapa exitosa: Carlos Alcaraz despide a Juan Carlos Ferrero como entrenador

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Llega nuevo libro que recorre la música en la era del cine mudo en Chile
    Cultura y entretención

    Llega nuevo libro que recorre la música en la era del cine mudo en Chile

    Rob Reiner y el Caballero de la noche: su memorable participación en la serie clásica de Batman de los 60

    The Pitt dispara la tensión en el nuevo adelanto de su segunda temporada

    El ministro del Interior de Francia denuncia el robo de “información confidencial” tras un ciberataque
    Mundo

    El ministro del Interior de Francia denuncia el robo de “información confidencial” tras un ciberataque

    Entre fraudes, influencia y poder: ¿Cómo se hizo rico Jeffrey Epstein?

    Fiscalía francesa solicita un nuevo juicio contra Sarkozy por la presunta trama de manipulación de testigos

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni