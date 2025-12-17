Susana Jiménez y sus elogios para los eventuales nombres del equipo de Kast: “Quiroz es un gran economista” y “sería un lujo tener a Daza”

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, sólo tuvo palabras de elogio para José Luis Daza, el economista chileno que ejerce como viceministro de Economía de Argentina y a quien el presidente electo José Antonio Kast le pidió integrar su equipo económico.

En conversación con T13 Radio, el líder de los empresarios locales dijo que tiene una buena impresión de Daza desde mucho antes del reconocimiento público que tuvo su arribo al gobierno de Javier Milei, específicamente cuando este trabajaba en Estados Unidos como expertos en finanzas.

“La verdad es que es un lujo tenerlo como viceministro en Argentina y, por supuesto, sería un lujo también tenerlo acá”, dijo Jiménez.

Qué dijo la CPC sobre Jorge Quiroz y José Luis Daza (en la imagen) Pablo Vásquez R.

La presidenta de la CPC reveló que en el marco de la visita que hizo Kast a Argentina, a la cual fue invitada junto con otros empresarios, se reunió con Daza y el ministro de Economía de ese país, Luis Caputo.

“Uno lo ve muy bien afiatado ahí con el equipo, con mucha épica, con mucho entusiasmo. Pero, como te digo, yo no presencié ninguna conversación más allá de que nos reíamos con Caputo de que, bueno, ¿a dónde iba a querer estar José Luis Daza?”, comentó a modo de anécdota.

Jorge Quiroz

Pero no solamente tuvo elogios para Daza. Jiménez también destacó a Jorge Quiroz, el principal asesor económico de José Antonio Kast y quien asoma como uno de los favoritos para asumir el Ministerio de Hacienda.

“Es una persona que a través de una larga trayectoria de asesorías económicas conoce muy bien los mercados y eso es algo que se valora mucho, porque sabemos que no faltan las regulaciones propuestas, ya sea del Ejecutivo o del Poder Legislativo, que a veces son bienintencionadas, pero con poco conocimiento de los mercados terminan generando efectos contraproducentes”, sostuvo.

Qué dijo la CPC sobre Jorge Quiroz (en la imagen) y José Luis Daza MARIO TELLEZ

Susana Jiménez también abordó los reparos que genera un potencial arribo de Quiroz al gobierno de Kast debido a su rol como asesor de empresas que estuvieron acusadas y condenadas por casos de colusión.

“Está lleno de economistas y de abogados que han hecho estudios. Al final sabemos que esto siempre tiene mucho que ver con la evidencia, con el manejo de datos. Creo que se ha hecho un tema innecesario que pone algún manto de duda. Yo conozco a Jorge y la verdad es que es un gran economista, tiene un compromiso total con el libre comercio y con promover políticas que no solo aumenten la competencia sino que generen mucha entrada de nuevos competidores, desregulen los mercados para que puedan florecer nuevos proyectos de inversión”, afirmó.