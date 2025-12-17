Presidenta del Banco Central: “Cerramos 2025 con un desempeño más favorable al que se estimaba”

Las mejores perspectivas para la economía global y local fueron destacadas por la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, quien este miércoles presentó el Informe de Política Monetaria (Ipom) de diciembre ante la Comisión de Hacienda del Senado.

En sus reflexiones finales, Costa sostuvo que “el análisis y las perspectivas de este informe reflejan un escenario de resiliencia global mayor al previsto, configurando un panorama externo que se muestra algo más alentador”.

En esa línea, indicó que dicho escenario “contrasta con lo que parecía más probable hace algunos meses, cuando todo apuntaba a que las crecientes tensiones geopolíticas tendrían un impacto más adverso en la economía global”.

Sin embargo, la presidenta del instituto emisor reiteró que “los riesgos persisten y debemos seguir monitoreando de cerca sus desarrollos”.

Por otra parte, apuntó que en el plano local “cerramos 2025 con un desempeño más favorable al que se estimaba a inicios de este año”.

En esa línea, subrayó que, respecto de septiembre, los cambios en las proyecciones de crecimiento son acotados, a pesar de que “se suman aumentos previos de la mano de un consumo privado que ha mantenido un adecuado ritmo de expansión y una evolución de la inversión que ha sido más favorable que lo esperado”.

“En todo caso, esta última sigue estando mayormente concentrada en proyectos de energía y minería, donde los factores de largo plazo tienen un mayor peso en la decisión de inversión. Un factor clave a destacar para el panorama económico nacional es que la inflación está aproximándose al 3%”, dijo Costa.

Pese a ello, advirtió que “la inflación en 3% todavía es una proyección y la tarea tampoco se acaba el día que ello ocurra. Debemos preservar y fortalecer un marco de política creíble y coherente con la autonomía del Banco Central, capaz de adaptarse a un ambiente que reconocemos más volátil y complejo. Ello exige actuar con cautela, manteniendo una economía sana, equilibrada y que vaya sumando fortalezas”.

Por último, la presidenta del Banco Central expresó el agradecimiento de la entidad a los senadores de la Comisión de Hacienda que dejarán sus cargos en marzo próximo.

“A los actuales miembros de la Comisión, senadora Rincón, senador Lagos Weber, senador Galilea, senador Insulza, también a los senadores García Ruminot, Coloma, Kast y Prohens, que como miembros anteriores de la Comisión su aporte ha sido fundamental para tender puentes que faciliten una mejor comunicación con el país”, manifestó Costa.