SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Presidenta del Banco Central: “Cerramos 2025 con un desempeño más favorable al que se estimaba”

    Rosanna Costa presentó este miércoles el Ipom del instituto emisor ante la Comisión de Hacienda del Senado. Advirtió que “la inflación en 3% todavía es una proyección y la tarea tampoco se acaba el día que ello ocurra".

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    11 Septiembre 2025 Entrevista a Rosanna Costa, Presidenta del Banco Central Foto: Andres Perez Andres Perez

    Las mejores perspectivas para la economía global y local fueron destacadas por la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, quien este miércoles presentó el Informe de Política Monetaria (Ipom) de diciembre ante la Comisión de Hacienda del Senado.

    En sus reflexiones finales, Costa sostuvo que “el análisis y las perspectivas de este informe reflejan un escenario de resiliencia global mayor al previsto, configurando un panorama externo que se muestra algo más alentador”.

    En esa línea, indicó que dicho escenario “contrasta con lo que parecía más probable hace algunos meses, cuando todo apuntaba a que las crecientes tensiones geopolíticas tendrían un impacto más adverso en la economía global”.

    Sin embargo, la presidenta del instituto emisor reiteró que “los riesgos persisten y debemos seguir monitoreando de cerca sus desarrollos”.

    Por otra parte, apuntó que en el plano local “cerramos 2025 con un desempeño más favorable al que se estimaba a inicios de este año”.

    En esa línea, subrayó que, respecto de septiembre, los cambios en las proyecciones de crecimiento son acotados, a pesar de que “se suman aumentos previos de la mano de un consumo privado que ha mantenido un adecuado ritmo de expansión y una evolución de la inversión que ha sido más favorable que lo esperado”.

    “En todo caso, esta última sigue estando mayormente concentrada en proyectos de energía y minería, donde los factores de largo plazo tienen un mayor peso en la decisión de inversión. Un factor clave a destacar para el panorama económico nacional es que la inflación está aproximándose al 3%”, dijo Costa.

    Pese a ello, advirtió que “la inflación en 3% todavía es una proyección y la tarea tampoco se acaba el día que ello ocurra. Debemos preservar y fortalecer un marco de política creíble y coherente con la autonomía del Banco Central, capaz de adaptarse a un ambiente que reconocemos más volátil y complejo. Ello exige actuar con cautela, manteniendo una economía sana, equilibrada y que vaya sumando fortalezas”.

    Por último, la presidenta del Banco Central expresó el agradecimiento de la entidad a los senadores de la Comisión de Hacienda que dejarán sus cargos en marzo próximo.

    “A los actuales miembros de la Comisión, senadora Rincón, senador Lagos Weber, senador Galilea, senador Insulza, también a los senadores García Ruminot, Coloma, Kast y Prohens, que como miembros anteriores de la Comisión su aporte ha sido fundamental para tender puentes que faciliten una mejor comunicación con el país”, manifestó Costa.

    Más sobre:EconomíaIpomRosanna CostaBanco Central

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Orquesta y Coro Sinfónico Usach celebran Navidad con El Mesías de Haendel

    Tía Rica: Contraloría detecta 1.681 usuarios de la Dirección de Crédito Prendario con antecedentes y empeños por $1.507 millones

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global

    Equipo de María Corina Machado dice que líder opositora venezolana dejó Oslo y que “se encuentra bien”

    George Clooney no besará más mujeres en las películas: “No intento competir con actores de 25 años”

    Lo más leído

    1.
    Reajuste sector público: Gobierno ofrece solo alza por IPC y Anef se resta de acuerdo

    Reajuste sector público: Gobierno ofrece solo alza por IPC y Anef se resta de acuerdo

    2.
    Los cargos en los que José Antonio Kast evalúa utilizar las “12 balas de plata” de nombramientos en el Estado

    Los cargos en los que José Antonio Kast evalúa utilizar las “12 balas de plata” de nombramientos en el Estado

    3.
    CTR: José Cox y Andrés Fazio enfrentan a exCEO que denuncia haber sido obligado a renunciar “bajo amenaza”

    CTR: José Cox y Andrés Fazio enfrentan a exCEO que denuncia haber sido obligado a renunciar “bajo amenaza”

    4.
    Riesgo país de Chile llega a su menor nivel en 18 años

    Riesgo país de Chile llega a su menor nivel en 18 años

    5.
    Bolsa de Santiago revierte el alza inicial tras victoria de Kast y cierra con números rojos

    Bolsa de Santiago revierte el alza inicial tras victoria de Kast y cierra con números rojos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    Revisa la información de nivel socioeconómico del FUAS para postular a gratuidad, becas o créditos

    Revisa la información de nivel socioeconómico del FUAS para postular a gratuidad, becas o créditos

    Rating del martes 16 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 16 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza plazo para solicitar vacantes en Anótate en la lista 2026 para colegios del centro y sur del país

    Comienza plazo para solicitar vacantes en Anótate en la lista 2026 para colegios del centro y sur del país

    Tía Rica: Contraloría detecta 1.681 usuarios de la Dirección de Crédito Prendario con antecedentes y empeños por $1.507 millones
    Chile

    Tía Rica: Contraloría detecta 1.681 usuarios de la Dirección de Crédito Prendario con antecedentes y empeños por $1.507 millones

    Juzgado declara inadmisible querella por injurias de Fidel Espinoza en contra del Daniel Manouchehri

    “Bastante complejo”: Senapred entrega balance por incendio forestal en San Pedro de Melipilla y hacen llamado a acatar alertas SAE

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones
    Negocios

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones

    Creatividad: conceptuales y experimentalistas

    Presidenta del Banco Central: “Cerramos 2025 con un desempeño más favorable al que se estimaba”

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung
    Tendencias

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Con más partidos y un alza en los precios: la UC inicia la renovación de sus abonos para el Claro Arena de cara al 2026
    El Deportivo

    Con más partidos y un alza en los precios: la UC inicia la renovación de sus abonos para el Claro Arena de cara al 2026

    Se va como leyenda: se retira Terence Crawford, el boxeador que destronó a Canelo Álvarez

    Más alegrías para Daniel Garnero: la UC asegura a una de las figuras clave y extiende aún más su contrato

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Orquesta y Coro Sinfónico Usach celebran Navidad con El Mesías de Haendel
    Cultura y entretención

    Orquesta y Coro Sinfónico Usach celebran Navidad con El Mesías de Haendel

    George Clooney no besará más mujeres en las películas: “No intento competir con actores de 25 años”

    De Franklin a Gaza: el escritor Simón Soto estrena audioserie sobre Palestina y las raíces de la diáspora en Chile

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global
    Mundo

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global

    Equipo de María Corina Machado dice que líder opositora venezolana dejó Oslo y que “se encuentra bien”

    Petro llama “dictador” a Maduro, pero rechaza que sea un “narcotraficante”

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni