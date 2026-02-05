SUSCRÍBETE POR $1100
    Presidente de la CChC por roce entre ministra López y Arrau: “Interesante que se corte una cinta, pero vamos al problema de fondo”

    Alfredo Echavarría también se refirió a las acciones que deberá llevar a cabo el próximo gobierno de José Antonio Kast para reactivar el dinamismo del sector de la construcción.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    26/12/2024 - ALFREDO ECHAVARRIA, PRESIDENTE DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, se refirió durante esta jornada al roce que protagonizaron la ministra de Obras Públicas, Jéssica López, y su sucesor, Martín Arrau.

    La polémica se inició tras las declaraciones de Arrau al Diario Financiero, donde afirmó que no llegaba al Ministerio de Obras Públicas (MOP) a “cortar cintas”, lo que motivó una respuesta de López en redes sociales, quien manifestó que este hito es relevante porque cierra “un trabajo serio” que honra a los equipos involucrados y, sobre todo, a las personas beneficiadas por las obras.

    Oiga Martín Arrau, nadie viene al MOP sólo a cortar cintas”, escribió la ministra de Obras Públicas.

    En este contexto, Echavarría dijo en conversación con radio Infinita: “No tengo el dato exacto de lo que habrá dicho Martín (Arrau), a qué cinta se refería, pero de repente, cortar una cinta de una obra que debió estar entregada hace 3 años, hay gente que está esperando. Igual es meritorio que finalmente se entregue y se corte la cinta, pero lo que hay que tratar de hacer es cómo movilizamos las cosas para que funcionen oportunamente”.

    El presidente del gremio de la construcción puso de ejemplo el hito de la primera piedra de la megalínea eléctrica Kimal-Lo Aguirre, llevado a cabo en Pudahuel en la mañana del miércoles.

    “Entonces, finalmente salió bien. Interesante que se coloque la primera piedra o que se corte una cinta, como en el otro caso, pero vamos al problema de fondo, y yo creo que ese es el mensaje, se me ocurre, que, insisto, no lo escuché directamente, pero ese es el mensaje: veamos cómo echamos a andar las cosas para que funcionen a la velocidad que se puede, que lo hemos hecho en el pasado, y que la ciudadanía lo requiere”, sostuvo.

    Tareas para el próximo gobierno

    Respecto a las acciones que deberá llevar a cabo el próximo gobierno de José Antonio Kast para reactivar el dinamismo del sector de la construcción, Echavarría destacó la necesidad de avanzar en “tres líneas”: de corto, mediano y largo plazo.

    En el corto plazo, señaló que “hay que echar a andar de una vez por todas la Ley Marco de Permisos Sectoriales, hay que avanzar mucho en permisos y rápidamente. Y hay medidas de corto, corto plazo que no requieren proyectos de ley, que pueden implementarse para poder destrabar todavía nudos que hay y avanzar rápidamente en eso", señaló.

    En el largo plazo, dijo que “hay que volver a echar a andar el país con políticas que den estabilidad a las inversiones, inversionistas extranjeros que quieren invertir acá, vean que en el país no van a requerir 10 o 15 años como en un proyecto de Dominga o Kimal-Lo Aguirre, para poder traer inversiones y desarrollar en el país”.

    Y en el tramo medio, indicó que “también hay medidas que se pueden hacer. Creemos que hay algunas medidas en el sector de la vivienda, particularmente que hemos escuchado al futuro ministro Quiroz, en el sentido de ver cómo avanzar en facilitar el acceso al suelo. Hay mucho suelo disponible en las ciudades de Chile para construir vivienda, pero no tiene factibilidad sanitaria o por los planos reguladores es imposible construir”.

    Al respecto, precisó que estas medidas no tendrán un efecto instantáneo, pero que sí son “muy buenas” y mostrarán resultados “positivos” en unos años.

    Más sobre:CChCAlfredo Echavarría

