SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Presupuesto 2026: expertos del comité de PIB tendencial proyectan que Hacienda lo fijará entre 2,2% y 2,4%

El viernes 29 de agosto, el Ministerio de Hacienda entregará los resultados de las proyecciones de PIB de largo plazo y precio del cobre, ambas variables son clave para determinar el espacio del gasto público, en el marco de la elaboración del erario del próximo año.

Carlos AlonsoPor 
Carlos Alonso
Santiago 27 de junio de 2025. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, realizan un segundo balance por mal uso de licencias médicas en el sector público y sobre las medidas para enfrentar el ausentismo laboral. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En el marco de la elaboración del Presupuesto fiscal 2026, el jueves pasado los expertos convocados por el Ministerio de Hacienda para proyectar el PIB tendencial y el precio del cobre de largo plazo entregaron sus proyecciones. Ambas variables son clave porque a partir de ellas se determinan los parámetros estructurales que permitirán fijar el nivel de gasto público compatible con la meta de política fiscal.

Una vez entregadas las estimaciones por parte de los expertos, Hacienda publicará el 29 de agosto el PIB tendencial y el precio del cobre de largo plazo.

Este año esa cartera convocó a 22 especialistas a integrar el Comité Consultivo que calculó el PIB No Minero Tendencial, de los cuales 11 participaron por primera vez: Alejandro Guin-Po, Andrés Sansone, Carolina Abuauad, Carolina Martínez, Dalibor Eterovic, Diego Gianelli, Juan Luis Correa, Macarena García, Michael Pedersen, Natalia Aránguiz y Vivian Norambuena. A ellos se sumaron Andrés Pérez, Carmen Silva, Carolina Godoy, Francisca Pérez, Juan San Martín, María Francisca Pérez, Natalia Gallardo, Nathan Pincheira, Pablo Cruz, Pablo Pincheira, Priscila Robledo, que habían estado antes.

El comité de expertos del PIB tendencial de 2024, que estuvo integrado por 22 economistas, fijó un PIB de 2,2% para 2025 y de 2,1% promedio para 2025-2029. Para este proceso presupuestario los economistas han señalado que no ven razones para que ese nivel cambie, ya que no ha habido reformas que impulsen el crecimiento de largo plazo del país.

Así, entre este grupo de expertos las proyecciones fluctuaron entre 1,9% y 2,4%, sin embargo, afirman que dado el proceso de revisión que hace Hacienda con sus ajustes metodológicos, el escenario más probable es que el PIB de tendencia que se entregue como referencia para el Presupuesto 2026 se ubique entre 2,2% y 2,4%.

Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, prevé que el PIB tendencial se ubicará en 2%, ya que considera que no hay elementos macroeconómicos que permitan esperan un alza sustantiva en el registro de largo plazo.

Misma mirada entrega el exdirector de Presupuestos y actual académico de la Universidad de Los Andes, Matías Acevedo, quien comenta que “no veo cambios relevantes en el PIB de tendencia no minero como para pensar en un cambio relevante respecto de lo estimado el año pasado por los miembros del comité”.

Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP, ve un PIB tendencial de 2,2% para 2026. “Esta cifra obedece fundamentalmente a mejores perspectivas de la inversión con impacto en el stock de capital de la economía, producto de cambios regulatorios permanentes y mejores perspectivas del sector minero. En cambio, no se esperan cambios en la productividad total de los factores, la cual se mantiene estancada, en medio de un mercado laboral debilitado, explicado parcialmente por el alza en los costos laborales y cambios estructurales pospandemia”, manifiesta.

¿Y el cobre?

A su vez, para calcular el precio del cobre a mediano plazo se convocó a 21 expertos, de los cuales 10 participaron por primera vez este año.

Alejandro Guin-Po, Armando Miranda, David Coble, Diego del Barrio, Juan Cristóbal Ciudad, Juan San Martín, Michèle Labbé, Nicolás Hardy, Reinaldo Salazar y Wildo González fueron los nuevos. A ellos se sumaron Patricia Muñoz, Bernardita Arce, Carolina Grünwald, Claudio Valencia, Diego Gianelli, Erwin Hansen, Jaime Casassus, Jorge Cantallopts, Lorenzo Reus, Rodrigo Cruz, Rodrigo Herrera.

Para esta variable, los integrantes del comité tienen proyecciones que van entre US$3,8 la libra y US$4,4, no obstante, indican que dado el proceso de revisión metodológico que hace Hacienda, el valor que se dejará en el Presupuesto sería del orden de US$4 la libra, similar al que hubo en la elaboración del erario fiscal de este año, que fue de US$4,08 la libra.

Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo Plusmining, explica que “más allá de la volatilidad de corto plazo que es inherente a este mercado, el cobre seguirá estando en una senda estructuralmente sólida. Para el largo plazo estimamos un precio de referencia en torno a US$4 la libra”.

Para el experto, “la razón principal es que la transición energética y la digitalización seguirán impulsando la demanda, mientras que la oferta enfrenta crecientes dificultades: costos más altos, leyes de mineral a la baja y mayor escrutinio socioambiental. Esto hace improbable que la nueva oferta logre equilibrar totalmente la fuerte expansión del consumo, especialmente en sectores como energías renovables, autos eléctricos y redes eléctricas. Las evaluaciones de proyectos mineros más recientes tienden a utilizar precios cada vez más altos y consistentemente sobre US$4 dólares por libra”.

Ortiz ve un precio de referencia en torno a los US$4,2 la libra. “Esto se debe al repunte sobre las perspectivas del mercado, asociado al impulso a la electrificación y la demanda de cobre, así como limitaciones estructurales de oferta asociado a las leyes de mineral, mayores costos y limitaciones de carácter ambiental”, puntualiza.

Más sobre:Presupuesto 2026

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Estudio de educación financiera UC: personas de tercera edad y con menor escolaridad presentan mayores brechas en inclusión

Presidenta del Banco Central defiende el uso de la UF ante diputados

Lista de Mulet lleva 190 candidatos y se consolida como refugio de políticos desechados por otros pactos

Capturan en Chile a presunto homicida del periodista peruano Gastón Medina

¿Cuántos candidatos lleva cada partido? El balance tras la inscripción de pactos parlamentarios

Jara reaviva duelo con Jadue y dice que preferiría que se dedicara “a su defensa judicial” antes que ser candidato

Lo más leído

1.
Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

2.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

3.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

4.
La discusión a gritos entre Bárbara Figueroa y Camilo Escalona que marcó la inscripción de candidaturas oficialistas

La discusión a gritos entre Bárbara Figueroa y Camilo Escalona que marcó la inscripción de candidaturas oficialistas

5.
“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

De Jadue a Calisto: las controversias que dejó la inscripción de listas parlamentarias y los duelos que vienen

De Jadue a Calisto: las controversias que dejó la inscripción de listas parlamentarias y los duelos que vienen

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Influencers gastronómicos son atropellados mientras reseñaban hamburguesas

Influencers gastronómicos son atropellados mientras reseñaban hamburguesas

Servicios

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Lista de Mulet lleva 190 candidatos y se consolida como refugio de políticos desechados por otros pactos
Chile

Lista de Mulet lleva 190 candidatos y se consolida como refugio de políticos desechados por otros pactos

¿Cuántos candidatos lleva cada partido? El balance tras la inscripción de pactos parlamentarios

Jara reaviva duelo con Jadue y dice que preferiría que se dedicara “a su defensa judicial” antes que ser candidato

Presupuesto 2026: expertos del comité de PIB tendencial proyectan que Hacienda lo fijará entre 2,2% y 2,4%
Negocios

Presupuesto 2026: expertos del comité de PIB tendencial proyectan que Hacienda lo fijará entre 2,2% y 2,4%

Estudio de educación financiera UC: personas de tercera edad y con menor escolaridad presentan mayores brechas en inclusión

Presidenta del Banco Central defiende el uso de la UF ante diputados

Melania Trump amenazó con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla a Jeffrey Epstein
Tendencias

Melania Trump amenazó con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla a Jeffrey Epstein

Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton

3 razones que explican por qué la izquierda en Bolivia sufrió su peor derrota en 20 años

El Rey no para de sufrir en Colo Colo: el nuevo castigo que recibe Arturo Vidal tras los insultos al árbitro ante Everton
El Deportivo

El Rey no para de sufrir en Colo Colo: el nuevo castigo que recibe Arturo Vidal tras los insultos al árbitro ante Everton

En vivo: Peñarol y Brayan Cortés buscan el paso a cuartos de la Libertadores ante Racing

Con un portazo de Héctor Tapia: Colo Colo oficializa la salida de Jorge Almirón y anuncia interinato de Hugo González

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo
Finde

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Supergrass en Chile: lo que debes saber del esperado debut de la banda a 30 años de su disco I Should Coco

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Javiera Mena y Camila Moreno se unen para tributar a Lucybell
Cultura y entretención

Javiera Mena y Camila Moreno se unen para tributar a Lucybell

Los cambios que traen las competencias Internacional y Folclórica de Viña 2026: el Festival ya presentó las bases

La cantautora española Mercedes Cañas regresa a Chile para presentar su tercer álbum

Capturan en Chile a presunto homicida del periodista peruano Gastón Medina
Mundo

Capturan en Chile a presunto homicida del periodista peruano Gastón Medina

India y China protagonizan “dinámica positiva” hacia la cooperación con foco en suministro de tierras raras

Maduro anuncia despliegue de millones de milicianos por “amenazas” de EE.UU. contra Venezuela

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones