11.840 contribuyentes a nivel nacional ya se han inscrito en el régimen de la Ley de Ferias Libres: así se dio a conocer en la presentación de los primeros avances en la implementación de la normativa. La instancia, encabezada por Jorge Trujillo, director del Servicio de Impuestos Internos (SII) y Maximiliano Luksic, alcalde de Huechuraba, se realizó en la Feria La Pincoya.

La Ley N° 21.745 permite a los feriantes acogerse a un régimen de tributación especial para el sector, con un impuesto sustitutivo del 1.5% del IVA sobre el monto total de cada venta, en lugar del 19%. Esto, siempre que estén inscritos en el registro dispuesto por el SII, que entró en vigencia durante enero.

A la fecha, 8.337 de los feriantes inscritos son de la Región Metropolitana. En Huechuraba, particularmente, dentro de los 364 comerciantes que existen con patente municipal, 194 de ellos ya figuran en el registro de ferias libres del SII.

En la Feria La Pincoya, de la misma comuna, hay 359 comerciantes y 181 de ellos ya están inscritos, lo que equivale a un 50,4% de la totalidad.

“Este es un avance muy importante para nuestra comuna, y creemos que puede ser un modelo replicable en todo el país: más del 50% de los feriantes de La Pincoya ya se encuentran formalizados, lo que refleja un trabajo serio y conjunto entre el municipio, el SII y los propios sindicatos. La formalización no sólo ordena la actividad, también abre oportunidades, entrega mayor seguridad y permite que nuestros feriantes puedan crecer con más herramientas y estabilidad”, afirmó el edil.

Primeros avances en la Ley de Ferias Libres indican cerca de 12.000 contribuyentes inscritos

En la instancia, el director del SII felicitó al alcalde por el avance del programa en Huechuraba e hizo hincapié la conveniencia del sistema que, además de rebajar la tasa del pago de impuestos “ libera de una serie de obligaciones administrativas , entonces conviene subirse a esta modernidad”.

Trujillo también destacó el compromiso de los comerciantes para cumplir con las inscripciones en este régimen, que “está destinado a reconocer un trabajo muy específico y que contribuye a las familias de todo el país. El trabajo que se ha hecho para modernizar y para llevar adelante esta iniciativa ojalá que también sea imitado por otros municipios”.

Para acogerse a esta normativa figuran una serie de requisitos, entre ellos contar con un permiso o patente otorgada por la municipalidad donde realicen la actividad, haber iniciado actividades ante el SII - exclusivamente con el giro de ferias libre y otras actividades complementarias-, que el pago de las ventas se realice en medios electrónicos autorizados por el Servicio y que se inscriban en el registro de Ferias Libres en el sitio web del SII. Para los feriantes que no lo han hecho, el plazo es hasta el próximo 30 de junio .

La autoridad del Servicio también señaló que a nivel nacional otras ferias también avanzan con el proceso. “El llamado es a acercarse si tienen dudas e inscribirse a través de Internet, ya que de esta forma estarán aportando también a disminuir el comercio informal y combatir el comercio ilícito”. Para esto mismo, en la Feria La Pincoya, el SII instaló un stand informativo donde los feriantes pueden aclarar sus dudas y cumplir con su obligación.