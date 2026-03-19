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    Instalan y prueban la primera cabina del Teleférico Bicentenario, proyecto que conectará Huechuraba y Providencia

    Mediante redes sociales, el alcalde de la comuna de Huechuraba celebró los avances de la obra, destacando que cada vez queda menos para la inauguración.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    “Ya está colgada la primera cabina del teleférico urbano que conectará Huechuraba y Providencia en solo 13 minutos!!!”, celebró esta jornada el alcalde de la comuna de Huechuraba, Maximiliamo Luksic, destacando mediante una publicación en X los avances de la obra.

    El Teleférico Bicentenario, uno de los proyectos de transporte urbano más ambiciosos de la capital, comenzó su construcción en 2022 y busca ser una alternativa rápida, sustentable y segura para conectar los sectores oriente y norte de Santiago.

    El proyecto se emplaza en las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Huechuraba, y cuenta con un trazado de 3,4 kilómetros de longitud, 19 torres y tres estaciones, más un punto de quiebre.

    Queda cada vez menos para la inauguración de este medio de transporte más limpio y seguro. Como municipio seguiremos haciendo todas las gestiones para que tenga tarifa integrada a la red pública”, sostuvo en la publicación.

    “Nuestros adultos mayores, los estudiantes y las millones de personas que quieren usar el primer teleférico urbano de Chile, necesitan un valor asequible, no turístico”, añadió.

    Cada una de las cabinas del teleférico tendrá capacidad para 10 pasajeros y el sistema podrá transportar hasta 6.000 personas por hora en ambos sentidos. Tras la instalación, también se realizaron las primeras pruebas de funcionamiento.

    Según ha estimado el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la ruta completa del teleférico podrá ser realizada en un tiempo estimado de 12 a 13 minutos, contrastando así con los actuales 40 a 45 minutos que demora un traslado en auto entre Providencia y Huechuraba en hora punta.

    Más sobre:NacionalHuechurabaTeleférico

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