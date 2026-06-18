Priscila Robledo: “El Ipom no queda obsoleto, pero sí podría haber espacio para algo menos de inflación”

¿Cuál es la gran conclusión que emana de este Ipom?

-Que el BC ve un espacio mucho más acotado para eventuales subidas de tasas de interés en el corto plazo. Hoy el escenario base del BC es de una mantención de la tasa en el actual nivel de 4,5% hasta fines de 2027…. y dice que va a haber un recorte hacia su nivel neutral de 4,25% recién a fines de ese 2027. Nosotros ya teníamos incorporado este escenario.

El Ipom no internalizó en toda su magnitud el fin de la guerra en Medio Oriente y el efecto de la baja del petróleo. ¿Significa eso que la proyección de 4,2% de inflación hacia fin de año quedó obsoleta?

-La primera impresión puede ser que el Ipom nació obsoleto, pero si uno hace un doble click, pensamos que no. Y esto responde a lo que pasó con los precios del petróleo. En los tres meses pasados los precios del crudo subieron más de lo que el BC tenía implícito y hacia adelante se espera que sean más bajos de lo que el BC tenía implícito. En el promedio, no cambia demasiado.

Entonces, el Ipom no queda obsoleto, pero sí podría haber espacio para algo menos de inflación. El BC subió marginalmente su proyección de inflación para fines de 2026 de 4% a 4,2%, pero si hubiera incorporado este anuncio podría haberse mantenido en 4%.

Es importante también mencionar que el BC tampoco puede meter en sus proyecciones algo que no se ha materializado. La resolución del conflicto ha tenido vaivenes bien importantes. Entonces, mientras no se firme realmente, mientras no se empiece a ver que el estrecho empieza a tener mayor flujo, no se puede cantar victoria. El acuerdo se puede caer de aquí a que se firme.

¿Cómo avizora este escenario internacional de mediano plazo para Chile?

-El escenario internacional está relativamente positivo y eso es una sorpresa. Esto está relacionado con resultados económicos, especialmente en EE.UU., sorprendentemente resilientes. Uno hubiera pensado que con el ruido de las tarifas y después de los altos precios del petróleo se podría haber generado una mayor debilidad… y lo que estamos viendo es que la economía de EE.UU. está aguantando muy bien, y eso implica que también los mercados financieros aguantan muy bien. Las condiciones financieras que está enfrentando Chile son positivas.

Por otro lado, es especialmente positivo que no se esté viendo un contagio del shock de precios de combustibles al resto de los precios de la canasta en Chile. Esto hace que sea muy probable que este shock sea temporal. Pero también es cierto que quizas parte de la razón por la que no se da ese traspaso es porque la economía chilena está bien débil.

A propósito, ¿coincide con la baja de la estimación de PIB del BC para este año?

-Coincido. Con el último Imacec que se publicó, nosotros bajamos la expectativa de crecimiento de 1,6% a 1,4% y ese es el nuevo punto central que tiene el BC. No pensé que el BC iba a hacer un ajuste tan grande. Pensaba que el punto central iba a ser 1,6% y no 1,4%. De todas formas, este recorte de proyección de la actividad lo veo muy realista.

Pero el escenario de 2027 proyectado por el BC es mejor para el crecimiento, la inflación y la inversión…

-Esta proyección más o menos positiva viene de una base de comparación baja y porque se espera un repunte en la inversión. También ya llevamos cierto tiempo con ingresos de proyectos bien fuertes y esperando un repunte fuerte en la inversión, pero que aún no llega. Todos sabemos que hay interés por invertir y que hay bases, pero el problema es que hace tres meses y hace seis meses también había bases y no se ha visto que se materialicen.

No sabemos exactamente por qué, pero un candidato para explicar esto podría estar en que la incertidumbre local no se termina de despejar… Por ejemplo, con el paquete de medidas del proyecto de reactivación del gobierno, en que no se sabe realmente qué va a terminar pasando… Puede haber una parte de los inversionistas que esté esperando ver en qué termina para empezar a invertir.

El mayor riesgo que vemos para 2027 es que la materialización de inversiones no llegue. Otro riesgo es que el consumo pierda más dinamismo del esperado, porque el mercado laboral está bastante débil.