    Producción de cobre del brazo minero del grupo Luksic cae en 2025 y no alcanza sus previsiones

    La producción de cobre en 2025 de Antofagasta Minerals fue de 653.700 toneladas, un 1,6% menos que el desempeño en 2024.

    Por 
    Emiliano Carrizo
     
    Matías Vera
    Minera Antucoya. Fuente: Flickr: Amsa.

    Antofagasta plc produjo en el último trimestre del 2025 más cobre que en 2024, pero en el balance anual la producción fue menor. Mientras que la línea de oro y molibdeno del 2025 superó a la de 2024.

    Según informó el brazo minero del grupo Luksic, la producción de cobre en 2025 fue de 653.700 toneladas , una caída de un 1,6% frente al año anterior. Amsa explicó dicho desempeño por “un equilibrio entre la mayor producción de Centinela Concentrados y un menor aporte de Centinela Cátodos y Los Pelambres”.

    Reuters destacó que la firma no cumplió con sus previsiones, “ya que el mayor rendimiento en proyectos clave fue contrarrestado por menores leyes de mineral”.

    “La minera había pronosticado previamente una producción de entre 660.000 y 700.000 toneladas, en comparación con la guía de 670.000–710.000 toneladas para 2024″, añadió.

    De hecho, en el reporte del tercer trimestre, la firma dijo que “el Grupo espera que la producción de cobre del año fiscal 2025 se ubique en el extremo inferior del rango de orientación (660-700 kilotoneladas).

    Los Pelambres elaboró 295 mil toneladas de cobre durante el 2025, una caída de 8% respecto del ejercicio previo. El 2024 esta faena produjo 320 mil toneladas.

    “Refleja un menor rendimiento de mineral debido a una mayor actividad de mantenimiento, tipos de mineral más duros y menores leyes de cobre durante el año”, explicó en su reporte la empresa respecto de dicha operación.

    En cambio, Centinela tuvo un incremento de producción de cobre de 7%. Durante 2025 elaboró 240 mil toneladas de metal rojo, mientras que el año previo 224 mil toneladas.

    Eso sí, la producción de concentrado de cobre de Centinela tuvo un rol clave, puesto que presentó un alza de 43%, pasando de 122 mil toneladas de cobre en 2024 a 174 mil toneladas. Esto se debió a “mayores leyes de cobre y por mayores tasas de procesamiento de mineral y recuperaciones”.

    En tanto, Antucoya presentó una variación positiva de 1% con 81 mil toneladas de cobre durante 2025, y Zaldivar una caída de 9%, reportando una producción de 37 mil toneladas en el mismo periodo.

    Hasta 700 mil toneladas para 2026

    En tanto, el rendimiento del sector del cobre durante el cuarto trimestre de 2025 fue de 177.000 toneladas, un 9% más que en el trimestre anterior, “lo que refleja un mayor nivel total de cobre en las cuatro operaciones del grupo”, dijo la firma.

    Mientras que, la producción de oro en el cuarto trimestre de 2025 fue de 66.300 onzas , un 23 % superior intertrimestralmente, “gracias a una mayor contribución de Centinela Concentrates”. Así, la producción de oro de todo el año 2025 fue un 13 % superior interanualmente, alcanzando las 211.300 onzas, “con una mayor producción de oro tanto en Centinela Concentrates como en Los Pelambres”.

    Por su lado, la producción de molibdeno en el cuarto trimestre de 2025 fue de 4.400 toneladas , un 13 % superior intertrimestralmente, “debido principalmente a una mayor contribución de Los Pelambres”. En el año, la producción de molibdeno fue un 48 % superior interanualmente, “con un aumento en la producción tanto en Los Pelambres como en los Concentrados de Centinela”.

    Ante este contexto, el director ejecutivo de Antofagasta plc, Iván Arriagada, destacó la baja de los costos netos del último ejercicio. “Nuestra constante disciplina en los costos directos y los sólidos ingresos por subproductos nos permitieron cerrar el año con una reducción del 27 % en los costos directos netos anuales, alcanzando los $1,19/lb, el nivel más bajo en cinco años“, dijo en un comunicado.

    De cara al futuro, Arriagada comentó que “se espera que la producción de cobre en 2026 sea de 650.000 a 700.000 toneladas, lo que incluye un aumento gradual de la producción en Los Pelambres debido a las mayores leyes de cobre”. Un mensaje que va en línea con lo que se informó en el balance del tercer trimestre del 2025.

    “Se espera que los costos netos en efectivo se mantengan en el sólido nivel actual. La inversión de capital en 2026 reflejará un equilibrio entre la disminución de los niveles de actividad en la Segunda Concentradora de Centinela y un aumento gradual de las obras de construcción en los Proyectos de Crecimiento Futuro de Los Pelambres, así como un aumento de la actividad de desarrollo minero en el tajo de Sulfuros Encuentro en Centinela”, añadió Arriagada.

    Tras 3 años de negociación, Chile y Perú alcanzan acuerdo para duplicar frecuencia de vuelos

    Diputados presentan proyecto de ley para reducir la cantidad de trabajadores extranjeros por empresa

    Fiscalía formalizará a exnotario acusado de millonaria estafa a empresario José Cox

    Los nudos que enredaron el avance del proyecto de sala cuna

    Los ejes de Quiroz para "levantar" la economía: "Libertad de permiso, el legítimo retorno y la dignidad para quien emprende".

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Temblor hoy, jueves 29 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League

