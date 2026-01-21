Proyecto de reajuste es despachado a ley por Congreso y gobierno lamenta rechazo a las llamadas “normas de amarre”

Valparaiso, 29 de octubre 2025 El ministro de Hacienda, Nicolas Grau, durante la Comision Especial Mixta de Presupuestos Sebastian Cisternas/Aton Chile

El Congreso despachó hoy el proyecto de ley que otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público esta tarde

Dicha ley estuvo implicada en controversias por la tildada norma de “amarre” que contemplaba dos artículos, el 129 y 130, que no prosperaron en el Senado el día de ayer.

Al terminar la sesión, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, declaró: “Esa norma lamentablemente se perdió el día de ayer y como se perdió tanto en la Cámara -Baja- como en el Senado, ha quedado finalmente no aprobada. Nos hubiera encantado poder avanzar con este acuerdo en toda su completitud, que era relevante tanto en la dimensión de reajuste como también en estas otras dimensiones”.

Aquellos artículos polémicos incluían modificaciones que fueron objetadas por, según la contralora Dorothy Pérez, recaer en una reiteración dado que se incluía una legislatura que ya existía en otra ley, la 19.880.

14 DE ENERO DEL 2026 MINISTRO DE HACIENDA, NICOLAS GRAU, LA MINISTRA MACARENA LOBOS, DURANTE DISCUCION DEL REAJUSTE AL SECTOR PUBLICO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Al respecto, jefe de la cartera de Hacienda dijo: “Una parte que también tenía un valor relevante de nuestro acuerdo en la mesa del sector público tenía que ver con evitar arbitrariedades y aumentar la transparencia cuando no se renovara una contrata”, lo que fue rechazado.

Asimismo, otra indicación objetada por la Cámara Alta durante la sesión de ayer fue la que modificaba el proceso a seguir para que los trabajadores a contrata pudieran acudir a Contraloría para reclamar frente a un despido.

Pese a que en un principio la normativa exigía solo dos años de antigüedad para recurrir a la instancia administrativa y luego se alargase a cinco años , la iniciativa no logró quórum, lo que fue sopesado por el ministro.

“Estamos muy contentos”, consagró el ministro Grau, donde dio cuenta de la importancia de la aprobación del reajuste: “Esto va a permitir que las y los trabajadores del sector público reciban el reajuste y todos los beneficios económicos asociados”.