SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Proyecto de reajuste es despachado a ley por Congreso y gobierno lamenta rechazo a las llamadas “normas de amarre”

    "Nos hubiera encantado poder avanzar con este acuerdo en toda su completitud, que era relevante tanto en la dimensión de reajuste como también en estas otras dimensiones”, indicó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

    Sofía LópezPor 
    Sofía López
    Valparaiso, 29 de octubre 2025 El ministro de Hacienda, Nicolas Grau, durante la Comision Especial Mixta de Presupuestos Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El Congreso despachó hoy el proyecto de ley que otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público esta tarde

    Dicha ley estuvo implicada en controversias por la tildada norma de “amarre” que contemplaba dos artículos, el 129 y 130, que no prosperaron en el Senado el día de ayer.

    Al terminar la sesión, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, declaró: “Esa norma lamentablemente se perdió el día de ayer y como se perdió tanto en la Cámara -Baja- como en el Senado, ha quedado finalmente no aprobada. Nos hubiera encantado poder avanzar con este acuerdo en toda su completitud, que era relevante tanto en la dimensión de reajuste como también en estas otras dimensiones”.

    Aquellos artículos polémicos incluían modificaciones que fueron objetadas por, según la contralora Dorothy Pérez, recaer en una reiteración dado que se incluía una legislatura que ya existía en otra ley, la 19.880.

    14 DE ENERO DEL 2026 MINISTRO DE HACIENDA, NICOLAS GRAU, LA MINISTRA MACARENA LOBOS, DURANTE DISCUCION DEL REAJUSTE AL SECTOR PUBLICO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Al respecto, jefe de la cartera de Hacienda dijo: “Una parte que también tenía un valor relevante de nuestro acuerdo en la mesa del sector público tenía que ver con evitar arbitrariedades y aumentar la transparencia cuando no se renovara una contrata”, lo que fue rechazado.

    Asimismo, otra indicación objetada por la Cámara Alta durante la sesión de ayer fue la que modificaba el proceso a seguir para que los trabajadores a contrata pudieran acudir a Contraloría para reclamar frente a un despido.

    Pese a que en un principio la normativa exigía solo dos años de antigüedad para recurrir a la instancia administrativa y luego se alargase a cinco años, la iniciativa no logró quórum, lo que fue sopesado por el ministro.

    “Estamos muy contentos”, consagró el ministro Grau, donde dio cuenta de la importancia de la aprobación del reajuste: “Esto va a permitir que las y los trabajadores del sector público reciban el reajuste y todos los beneficios económicos asociados”.

    “Por meses ha habido ataques sistemáticos a las y los trabajadores del sector público, a pesar de que hacen una tarea fundamental para la sociedad”, dijo el ministro. “Quiero dejarlo de una forma muy clara; el Estado es fundamental”, agregó.

    Más sobre:GrauHaciendaLey de ReajusteAmarre

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ya no queda casi nada de Vista Hermosa, una de las poblaciones más golpeadas por los incendios en Lirquén

    Acusa “daño moral”: funcionario despedido por tener relaciones sexuales en Vitacura pide $200 millones de compensación

    La renuncia del coordinador reabre dudas sobre el futuro de la reforma de salud

    El vínculo que une a Squella y Steinert, la elegida por Kast para ser su rostro en el combate contra el crimen organizado

    FA entra en estado de alerta ante la arremetida de los futuros ministros de Kast contra Boric

    Dramático informe de la ONU advierte que la humanidad entró en la era de la “bancarrota hídrica global”

    Lo más leído

    1.
    El intenso día después de Quiñenco: una jornada plena de directorios extraordinarios para reemplazar a Francisco Pérez Mackenna

    El intenso día después de Quiñenco: una jornada plena de directorios extraordinarios para reemplazar a Francisco Pérez Mackenna

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle vs. PSV por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle vs. PSV por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Pafos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Pafos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Athletic Club en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Athletic Club en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle vs. PSV por la Champions League
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle vs. PSV por la Champions League

    Ya no queda casi nada de Vista Hermosa, una de las poblaciones más golpeadas por los incendios en Lirquén

    Acusa “daño moral”: funcionario despedido por tener relaciones sexuales en Vitacura pide $200 millones de compensación

    Proyecto de reajuste es despachado a ley por Congreso y gobierno lamenta rechazo a las llamadas “normas de amarre”
    Negocios

    Proyecto de reajuste es despachado a ley por Congreso y gobierno lamenta rechazo a las llamadas “normas de amarre”

    El dólar se desploma y cae a su menor nivel en más de un año ante creciente incertidumbre política entre EE.UU. y Europa

    Jorge Quiroz pone fecha a la reforma tributaria y prepara batería de medidas para marzo

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista
    Tendencias

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista

    ¿Por qué se descarriló el tren en Adamuz? Las pistas que encontró la investigación hasta ahora

    Qué opciones militares “decisivas” evalúa Trump contra Irán en medio de la ola de protestas en el país

    Comisión de Constitución del Senado despacha reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas
    El Deportivo

    Comisión de Constitución del Senado despacha reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

    El palo de Lucero a Colo Colo por la hinchada de la U: “Lidera el ranking de asistencia; siempre juega con 40 mil personas”

    ¿Tiene la U la mejor delantera del fútbol chileno? El intenso debate que desatan los arribos de Lucero, Rivero y Vargas

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso
    Finde

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con 84 años, Ney Matogrosso maravilló al Caupolicán
    Cultura y entretención

    Con 84 años, Ney Matogrosso maravilló al Caupolicán

    Belleza Perfecta: cómo es la serie que reúne a Ryan Murphy, Ashton Kutcher y Lux Pascal

    Entre comediantes y estrellas del género urbano: los eventos solidarios por los incendios en el sur

    Dramático informe de la ONU advierte que la humanidad entró en la era de la “bancarrota hídrica global”
    Mundo

    Dramático informe de la ONU advierte que la humanidad entró en la era de la “bancarrota hídrica global”

    Trump promete a Silicon Valley aprobar en sólo tres semanas la construcción de sus propias plantas nucleares para alimentar la IA

    Trump en Davos: Presidente de EE.UU. dice que “no usará la fuerza” contra Groenlandia, pero pide “negociaciones inmediatas”

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar