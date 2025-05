Proyecto pesquero: senadores de Chile Vamos solicitan a Contraloría que investigue a Grau y Salas por datos erróneos

Los senadores de Chile Vamos David Sandoval (UDI), presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, y Alejandro Kusanovic (RN) y Carlos Kuschel (RN) ingresaron este martes un oficio a la Contraloría General de la República solicitando un pronunciamiento jurídico ante la posible vulneración al principio de probidad por parte del ministro de Economía, Nicolás Grau, y del subsecretario de Pesca, Julio Salas.

La solicitud surge tras la entrega de datos erróneos por parte del Ejecutivo durante la tramitación del proyecto de ley de fraccionamiento pesquero, específicamente en la sesión de la comisión mixta celebrada el 7 de mayo, referida al uso que hace el sector industrial de la cuota de captura de merluza que actualmente posee.

Según Sandoval, esta información errada “vició la discusión parlamentaria” y generó una norma “desacoplada de la realidad”, con consecuencias graves para la economía y el empleo en zonas pesqueras.

“El Ejecutivo tiene una doble responsabilidad: promover políticas públicas con información fidedigna y respetar la ley. Lo que ocurrió es inaceptable, y alguien debe asumir responsabilidades”, señaló Sandoval.

El oficio solicita que el órgano contralor determine si la actuación de Grau y Salas vulneró los principios de probidad y servicialidad del Estado, y si existió arbitrariedad o falta de motivación suficiente en sus intervenciones legislativas.

“El subsecretario Salas no cometió un simple error: presentó cifras falsas en una comisión legislativa clave. Esa actuación tuvo consecuencias reales, incluyendo el eventual cierre de faenas y pérdida de empleos. No es tolerable que en democracia se distorsione la realidad para empujar una agenda política”, sostuvo el senador Sandoval.

El senador Kusanovic, en tanto, planteó que el oficio busca definir “cuál es la manera de actuar o lo que se debe hacer correctamente ante esta situación que empañó un poco toda la discusión sobre la cuota de la merluza en la macrozona de Coquimbo al Bío Bío y esperamos que esto tenga una respuesta pronto, y no se demore, porque esto también empieza a generar mayores incertidumbres”.

“Esta situación no hay que dejarla pasar, para que no se vuelvan a repetir en las discusiones parlamentarias, sobre todo cuando puede afectar terriblemente a las personas al poner en riesgo sus puestos de trabajo. Para que esto no se repita se necesitan castigos ejemplificadores y para eso un pronunciamiento de Contraloría es fundamental, no bastan las disculpas o las excusas que dieron”, agregó.