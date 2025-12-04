Reajuste del sector público: Trabajadores piden al gobierno conocer propuesta salarial antes de las elecciones presidenciales

La mesa del sector público y el gobierno representados por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau y del Trabajo, Giorgio Boccardo. En la cita ya oficializó el petitorio de los funcionarios públicos y se conversó sobre el calendario de negociación.

Precisamente este último punto la propuesta que le entregó el Ejecutivo no dejó conformes a los funcionarios, puesto que alegan que el gobierno quiere dar a conocer la cifra de reajuste que propondrán después de las elecciones presidenciales del 14 de diciembre.

Así, lo afirma la coordinadora de la mesa del sector público, Laura San Martín, quien señaló que “queremos negociar antes de que sea las elecciones presidenciales. Esperamos que las autoridades de gobierno nos den una fecha para negociar”. Si bien añadió que los parlamentarios tienen “su propio” tiempo, “nosotros estamos dispuestos a negociar todos los días si es necesario para lograr el acuerdo antes de las elecciones”.

En ese mismo sentido, indicó que durante la tarde habrá otra reunión en la que Hacienda les mostrará un nuevo cronograma de trabajo.

En cuanto al petitorio propiamente tal, se enfatizó en lograr un alza salarial de 2% real, esto es, sobre la inflación anual a noviembre. A octubre, la inflación anual registra un alza de 3,4% tras el sorpresivo registro de octubre, y por ello, si se considera que las expectativas para noviembre son de 0,3%, el registro anual será de 3,5%. Si a ese se le suma el 2% real, la petición del sector público sería de 5,5% nominal.

Otro de los temas que estará presente en este petitorio es una norma que resguarde la estabilidad laboral de los trabajadores, de modo de evitar los despidos arbitrarios. Con ello se busca que los trabajadores tengan mayor certeza laboral considerando el cambio de gobierno.