RedSalud concreta compra de Clínica Sanatorio Alemán de Concepción

Luego a que a mediados de diciembre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobara la adquisición de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción por parte de RedSalud, este miércoles se concretó la operación.

Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF), Empresas Red Salud, la red de salud privada con mayor cobertura de Chile, informó que “con esta fecha se cumplieron la totalidad de las condiciones suspensivas a las que se encontraba sujeto el contrato de compraventa de acciones celebrado por la sociedad para adquirir el 99,99% de las acciones de la sociedad Grupo Clínico de Inversiones y Compañía en Comandita por acciones, la que a su vez es dueña del 100% de las acciones de la sociedad Nuevo Sanatorio Alemán, una sociedad dedicada a la prestación de servicios de salud en las regiones del Bío-Bío y Ñuble, principalmente a través de la operación de la Clínica Sanatorio Alemán en la ciudad de Concepción”.

Precisó que la compra se realizó por un valor de $33.687.803.326, equivalentes a unos US$38,5 millones. cifra que está sujeta a ciertos ajustes que se contemplan en el referido contrato de compraventa, los cuales se deberán calcular con posterioridad a esta fecha.

Acuerdo vinculante

El acuerdo había sido anunciado en mayo, cuando Empresas Red Salud y Grupo Clínico de Inversiones, socio gestor de la sociedad dueña de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción, suscribieron un acuerdo vinculante para la adquisición por parte de RedSalud del mencionado centro de atención de salud.

En septiembre del año pasado la FNE dio inicio a la investigación, dos meses después de que las partes notificaran la operación, debido a que el organismo advirtió que la información presentada inicialmente estaba incompleta. No obstante, las partes acompañaron nuevos antecedentes con posterioridad.

Actualmente, RedSalud cuenta con más de 40 centros médicos y dentales en Chilee y 9 clínicas: RedSalud Santiago, RedSalud Vitacura y RedSalud Providencia, además de las clínicas regionales RedSalud Iquique, Elqui, Valparaíso, Rancagua, Mayor Temuco y Magallanes.

Por su parte, el Sanatorio Alemán es una sociedad dedicada a la prestación de servicios de salud en las regiones del Biobío y Ñuble, principalmente a través de la operación de la referida Clínica Sanatorio Alemán en la ciudad de Concepción.

Este centro de salud tiene más de 180 camas, incluyendo servicios de UCI adultos, pediátrica y neonatología. Cuenta con una red de 13 unidades de tomas de muestra, un centro oncológico, centro de fertilidad, y toda la oferta de salud de una clínica de alta complejidad. El 1 de junio celebró sus 128 años.