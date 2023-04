Renegociación de personas y reorganización de empresas suben fuerte en el primer trimestre

El último boletín estadístico de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) reveló que los procedimientos concursales de renegociación de personas y reorganización de empresas presentaron un fuerte incremento al cierre del primer trimestre.

De acuerdo a las cifras de la entidad que depende del Ministerio de Economía, el mayor salto se apreció en el número de personas que solicitaron un proceso de renegociación concursal, pasando de 35 a 150 entre enero y marzo de 2022, versus igual periodo de este año, lo que constituye un aumento de 341%.

Esta subida también resalta si se considera que tanto en el primer trimestre de 2022 como en el de 2021, tales procesos cayeron en 12 meses. Además, desde enero-marzo de 2020 que no se registraba una cifra tan alta de personas sometidas a una renegociación de sus activos para este lapso.

Igualmente, la reorganización de empresas anotó un incremento del 275% si se comparan los primeros tres meses de 2023 con el mismo periodo del año anterior. Así, las empresas bajo este procedimiento concursal subieron de 4 a 15.

Por su parte, la liquidación de empresas deudoras también experimentó un aumento en los últimos meses. En marzo de este año la Superir registró 92 compañías declaradas en quiebra, mientras que en febrero hubo 73, lo que conlleva un alza del 26%. A su vez, en marzo 196 personas fueron declaradas en quiebra, reflejando un incremento de 4% contra febrero.

En tanto, las liquidaciones de personas entre enero y marzo llegaron a 587, una cifra levemente superior a la registrada en igual lapso de 2022, cuando alcanzaron las 566 quiebras, mientras que las de empresas bajaron de 280 a 258.

Más sobre reorganización empresas

A nivel de empresas los cinco sectores que han tenido más liquidaciones en el primer trimestre son comercio al por mayor (56); otras actividades de servicio (31); actividades profesionales, científicas y técnicas (30); industrias manufactureras (28) y construcción (28).

Para el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, es una noticia positiva que las reorganizaciones de empresas sigan mostrando un crecimiento importante y no así las quiebras. “Estamos hablando de empresas que, pese a los problemas de solvencia que tengan, siguen siendo viables, implicando con ello que no se pierden empleos y no se cortan cadenas de suministros o la interacción con proveedores, no arrastrando a empresas proveedoras, mayormente de menor tamaño, a la insolvencia”, sostuvo.

“En general, desde 2021 a la fecha, hemos visto un freno en las liquidaciones de empresas y personas. Y estimamos que esto se debe, en gran parte, a las medidas que como gobierno hemos adoptado para apoyar fundamentalmente a las empresas de menor tamaño y a las familias más vulnerables”, añadió.

“Y en esa misma línea, también destacamos el aumento de las renegociaciones de las personas deudoras, en contraste con quienes accedieron a las liquidaciones. Vemos que muchas más personas sobreendeudadas con morosidades han podido encontrar en este procedimiento gratuito y administrativo la alternativa precisa para ordenar sus deudas, sin perder sus bienes y con una disminución importante de su carga financiera. Cabe recordar que la renegociación permite logar un acuerdo de pago con todos los acreedores, con la asistencia de los profesionales de la SUPERIR, que implica para el deudor o deudora obtener beneficios como más plazo para pagar, rebaja de intereses, meses de gracia, entre otros”, explicó.

Por último, precisó que “al mirar los datos por tamaño de empresas, tenemos que casi un 40% de las solicitudes de liquidación de empresas fueron efectuadas por personas naturales que emiten boletas de honorarios, a quienes la Ley 20.720 les impide actualmente optar a la Renegociación de la Persona Deuda, por clasificarlas como empresas. Y ante el alto costo de una reorganización, no tienen más opción que acogerse a una liquidación. Este requisito se eliminará, luego que el Congreso aprobó en enero el proyecto de ley que moderniza la actual normativa 20.720 y que entrará en vigencia próximamente. Estimamos que entre un 25% y un 40% aumentaría la demanda en el procedimiento de renegociación de las personas deudoras, con la inclusión de las personas que emiten boletas de honorarios”.