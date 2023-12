Ricardo Mewes: “Validada la Constitución actual, es importante dar vuelta la página y meterse de lleno a buscar acuerdos”

El pasado 19 de octubre, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, dijo públicamente que su opción para este plebiscito era votar “a favor”. Y su alternativa perdió. Dice que no se arrepiente de haberse pronunciado abiertamente, así como lo hizo su antecesor, Juan Sutil, en el referendo anterior por el Rechazo, que ganó.

-¿Confía en que el proceso ya se terminó y que no se abrirá otro?

-Aquí se ratifica nomás que la Constitución vigente no se quiere cambiar y, por lo tanto, que debe cerrarse acá el proceso constitucional. Esto va en línea con lo que planteamos hace rato de que la Constitución no le iba a cambiar la vida a las personas, sino que se debía generar la mejor política pública que es la generación de empleo y para eso debe haber seguridad, para que haya inversión. Es a estos elementos que son los que la gente demanda hoy día es a los que tenemos que abocarnos y particularmente el gobierno tiene que ver cómo llega a buenos acuerdos políticos que permitan avanzar en estos campos que son imprescindibles.

-¿Dejan alguna lección estos dos procesos fallidos?

-Quizás la mirada que hay hoy día respecto del 18 de octubre (de 2019) en adelante, de si efectivamente era necesario avanzar en un cambio o en una nueva Constitución y no abocarse a los problemas de las personas. Aparentemente, lo que estamos recogiendo hoy día es que el camino que se tomó puede que no haya sido el más adecuado. Y entonces ahora pongamos todas las fuerzas en un acuerdo político que nos saque del crecimiento cero que hoy tenemos y que avancemos profundamente en parar el crimen organizado y la delincuencia, que es lo que está afectando cada vez más profundamente a la sociedad. Pero esos son análisis más de carácter político o histórico, de si efectivamente el camino que se tomó de una nueva Constitución fue el adecuado o no a la luz de los resultados.

- A partir del cierre de este proceso constituyente, ¿uno podría anticipar que debiera existir una mayor certidumbre para que retorne la inversión tanto de actores nacionales como internacionales?

-Es lo que esperamos. Por eso digo que el trabajo y el liderazgo del gobierno en particular, de lograr generar esos acuerdos políticos, porque habiendo tanta atomización de fuerzas políticas, a este gobierno o al que venga, le va a costar mucho llegar a acuerdos. Ahí, todos debemos poner de nuestra parte porque sino, no vamos a resolver lo que la gente necesita. Pienso que cerrado este proceso, validada la Constitución actual, creo que es importante dar vuelta la página y meterse de lleno a buscar estos acuerdos. A nosotros nos han dicho que somos gobiernistas o que somos pragmáticos, como lo dijo el ministro (de Hacienda, Mario) Marcel hoy cuando fue a votar, y en ese ámbito, claro, a nosotros nos interesa que al gobierno en estos dos años que quedan, ojalá le vaya bien, tengamos un alza del crecimiento más importante, pero eso se va a lograr con acuerdos y cuando hay acuerdos políticos, eso le da certeza al país.

-Pero esos acuerdos, ¿en qué, por dónde pasan? Porque el gobierno aún tiene en su agenda, por ejemplo, una reforma tributaria que implica alza de impuestos personales y una mayor lucha contra la evasión y la elusión, fundamentalmente, que esta última es la que se ha discutido más.

-Hablar de alzas tributarias, al menos a nivel corporativo, está relativamente zanjado. Sin embargo, lo que hemos planteado nosotros al gobierno es, entre otras cosas, ampliar la base tributaria y trabajar muy fuertemente en evasión, puesto que es ahí donde el Estado puede ir a buscar los recursos.

-¿Y no en elusión?

-También. Pero, mira, más que elusión, al final se paga igual.

-Si uno elude impuestos, no se paga lo mismo, se paga menos usando mecanismos legales.

-Nosotros lo que le planteamos al gobierno es un buen cumplimiento tributario, y ellos han estado absolutamente dispuestos y en línea con lo que nosotros le planteamos. Y tenemos que avanzar fuertemente en eso. Le pusimos sobre la mesa lo que se va a ver en elusión de IVA y otros, que es lo que el gobierno tiene que salir a buscar y nosotros lo vamos a ayudar. Pero respecto al alza de impuestos, si nos comparamos con países que nos gusta compararnos como la OCDE, tenemos que tener una base tributaria competitiva. Y yo creo que el gobierno está en esa línea, al menos en impuestos corporativos.

-En términos políticos, ¿ustedes creen que el resultado de este plebiscito es una derrota del Partido Republicano, de José Antonio Kast y de la derecha extrema, que era la que tenía el sartén por el mango del proceso?

-No sé, porque uno podría hablar lo mismo del proceso anterior, que aquí se ven derrotados los extremos. Hemos visto a la izquierda extrema, que ellos no descartan un proceso que nos lleve a una Asamblea Constituyente. Entonces, yo espero, y así lo hemos visto desde el gobierno, que ellos están absolutamente disponibles para cerrar el proceso, y que no haya o de que se rechacen iniciativas como la que planteaba la diputada (Pamela) Jiles de volver con el tema del retiro, como lo planteó muchísimas veces en la campaña del rechazo.

-Fue un error por parte de la CPC de haberse pronunciado por una opción respecto al plebiscito. En el plebiscito anterior también se pronunciaron, pero ahí ganaron. Ahora perdieron y aparece un empresariado perdedor. La Sofofa, el gremio más importante que integra la CPC, optó por la prescindencia.

-Yo me pronuncié porque efectivamente para mí era un buen texto, consolidaba los principios políticos y económicos que Chile necesita, porque a nosotros nos interesaba que a partir de ahí pudiéramos avanzar en un desarrollo inclusivo. Cuando a mí me preguntan por la reforma tributaria o por otras políticas públicas, yo digo: ¿por qué no poder opinar respecto a la principal política pública que es la constitución, habiéndola leído y visto incluso algunos artículos que fueron votados en forma unánime?. Claramente, yo era partidario del a favor, pero nosotros debemos cerrar este proceso, dar vuelta la página y avanzar en todos los otros elementos que para nosotros son importantes. Entonces, fue una opción que la vimos en su momento y creímos que era lo adecuado.