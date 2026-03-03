Richard von Appen plantea la necesidad de cuidar el comercio internacional de Chile por el caso del cable chino

Richard von Appen, presidente de Ultramar y extimonal de la Sofofa, apuntó a la necesidad de que el comercio internacional de Chile no se vea involucrado en las tensiones que existen hoy con Estados Unidos y China. Esto, por el caso del cable submarino que busca impulsar capitales chinos desde Chile hasta el gigante asiático, pero que Estados Unidos lo ve como un riesgo para su seguridad.

“Chile tiene que saber navegar sobre estas aguas turbulentas, y hay que separar dos cosas. Uno es el comercio, y el comercio es muy relevante. Chile es una economía abierta”, dijo Von Appen en conversación con Radio Infinita al ser consultado sobre cómo el país debe resolver el caso.

Resaltó que “Chile tiene todo el derecho de poder tomar decisiones, de las cuales crean que sean convenientes o no. Para eso también existe una institucionalidad, y tengo confianza de que esto se pueda resolver bien por la nueva administración”.

Una discusión que se da en un contexto en que China es el principal socio comercial de Chile y Estados Unidos el segundo.

En relación con el mbiente para el comercio, el empresario portuario destacó que el mejor es la tranquilidad. “Nosotros nos relacionamos con todos los países a través del comercio. Yo personalmente, que estoy involucrado en esta actividad, creo que ayuda mucho a la paz mundial. Que haya entendimiento, relacionamiento, y eso es algo que no podemos perder”, resaltó.

En relación al actual conflicto en Medio Oriente, Von Appen apuntó a los efectos negativos que tendrá para la economía el hecho de que las embarcaciones ya no puedan o desistan de pasar por el estrecho de Ormuz, donde circula cerca del 21 % del petróleo que se consume en el mundo, y donde Irán, Omán y Emiratos Árabes Unidos tienen injerencia geográficamente.

“Si a través del Mar Rojo no pueden transitar los buques de contenedores, nuevamente vamos a tener un shock de oferta, con lo cual los fletes debieran tender a subir”, agregó.

Desafíos del próximo gobierno

De cara a la llegada del nuevo gobierno del presidente electo José Antonio Kast, Von Appen apuntó a la necesidad de restablecer las confianzas entre el sector público y privado.

“También hay responsabilidad del sector privado por errores que se han cometido en el pasado que no se deben volver a hacer, y es bien relevante que, para poder diseñar buenas políticas públicas, haya este intercambio (entre el sector público y privado), en eso los gremios juegan un rol bien relevante, pero esto (el problema entre los sectores público y privado) viene hace mucho tiempo, tanto de gobierno de derecha y de izquierda, de que ese diálogo no ha sido fluido y hay que restablecer en ese sentido la confianza hay que ganársela”, reflexionó.

Mientras que las expectativas sobre la nueva oposición, el empresario apuntó a que el Presidente Gabriel Boric pueda sumar su “espíritu colaborativo” a la coalición saliente.

“Tenemos distintas ideas y eso es válido (...) pero nosotros tenemos que transmitir esperanza y también que estamos todos sumándonos para poder transformar y realmente dar el salto y que este vuelva a ser un país de oportunidades para todas las personas, y espero que ese ánimo no solamente se dé en el parlamento, sino que se dé también en nuestra vida pública en general”, comentó.