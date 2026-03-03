SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Richard von Appen plantea la necesidad de cuidar el comercio internacional de Chile por el caso del cable chino

    "Chile tiene que saber navegar sobre estas aguas turbulentas", dijo el presidente de Ultramar y exlíder de la Sofofa sobre las tensiones de Chile con Estados Unidos y China.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Andres Perez

    Richard von Appen, presidente de Ultramar y extimonal de la Sofofa, apuntó a la necesidad de que el comercio internacional de Chile no se vea involucrado en las tensiones que existen hoy con Estados Unidos y China. Esto, por el caso del cable submarino que busca impulsar capitales chinos desde Chile hasta el gigante asiático, pero que Estados Unidos lo ve como un riesgo para su seguridad.

    “Chile tiene que saber navegar sobre estas aguas turbulentas, y hay que separar dos cosas. Uno es el comercio, y el comercio es muy relevante. Chile es una economía abierta”, dijo Von Appen en conversación con Radio Infinita al ser consultado sobre cómo el país debe resolver el caso.

    Resaltó que “Chile tiene todo el derecho de poder tomar decisiones, de las cuales crean que sean convenientes o no. Para eso también existe una institucionalidad, y tengo confianza de que esto se pueda resolver bien por la nueva administración”.

    Una discusión que se da en un contexto en que China es el principal socio comercial de Chile y Estados Unidos el segundo.

    En relación con el mbiente para el comercio, el empresario portuario destacó que el mejor es la tranquilidad. “Nosotros nos relacionamos con todos los países a través del comercio. Yo personalmente, que estoy involucrado en esta actividad, creo que ayuda mucho a la paz mundial. Que haya entendimiento, relacionamiento, y eso es algo que no podemos perder”, resaltó.

    En relación al actual conflicto en Medio Oriente, Von Appen apuntó a los efectos negativos que tendrá para la economía el hecho de que las embarcaciones ya no puedan o desistan de pasar por el estrecho de Ormuz, donde circula cerca del 21 % del petróleo que se consume en el mundo, y donde Irán, Omán y Emiratos Árabes Unidos tienen injerencia geográficamente.

    “Si a través del Mar Rojo no pueden transitar los buques de contenedores, nuevamente vamos a tener un shock de oferta, con lo cual los fletes debieran tender a subir”, agregó.

    Desafíos del próximo gobierno

    De cara a la llegada del nuevo gobierno del presidente electo José Antonio Kast, Von Appen apuntó a la necesidad de restablecer las confianzas entre el sector público y privado.

    “También hay responsabilidad del sector privado por errores que se han cometido en el pasado que no se deben volver a hacer, y es bien relevante que, para poder diseñar buenas políticas públicas, haya este intercambio (entre el sector público y privado), en eso los gremios juegan un rol bien relevante, pero esto (el problema entre los sectores público y privado) viene hace mucho tiempo, tanto de gobierno de derecha y de izquierda, de que ese diálogo no ha sido fluido y hay que restablecer en ese sentido la confianza hay que ganársela”, reflexionó.

    Mientras que las expectativas sobre la nueva oposición, el empresario apuntó a que el Presidente Gabriel Boric pueda sumar su “espíritu colaborativo” a la coalición saliente.

    Tenemos distintas ideas y eso es válido (...) pero nosotros tenemos que transmitir esperanza y también que estamos todos sumándonos para poder transformar y realmente dar el salto y que este vuelva a ser un país de oportunidades para todas las personas, y espero que ese ánimo no solamente se dé en el parlamento, sino que se dé también en nuestra vida pública en general”, comentó.

    Más sobre:NegociosRichard Von AppenMedio OrienteChinaEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estados Unidos alerta de una “amenaza inminente” de ataques con misiles y drones en el este de Arabia Saudí

    Los próximos pasos que anunció Kast tras poner fin al proceso de traspaso de mando

    Entre Don Francisco y la discusión por el reggaetón: la peculiar relación de Arcángel con Chile

    Gisèle Pelicot y su “Himno a la vida”: El libro que transforma la vergüenza en un mensaje de esperanza

    Indagan homicidio de menor de 14 años que fue encontrado amarrado y calcinado en Arica

    El poco margen que tendrá nuevo gobierno ante una escalada de conflicto en Irán: FEES acumula menos de US$4.000 millones

    Lo más leído

    1.
    Guerra en Irán: Ipsa llega a perder casi 6% en medio de espiral bajista que el mercado mira con preocupación

    Guerra en Irán: Ipsa llega a perder casi 6% en medio de espiral bajista que el mercado mira con preocupación

    2.
    Consumo per cápita de palta en 2025 alcanza récord en Chile y solo es superado por un país

    Consumo per cápita de palta en 2025 alcanza récord en Chile y solo es superado por un país

    3.
    Caso Factop: Tribunal posterga audiencia de procedimiento abreviado que beneficiaría a Rodrigo Topelberg

    Caso Factop: Tribunal posterga audiencia de procedimiento abreviado que beneficiaría a Rodrigo Topelberg

    4.
    Nueva modalidad de Fonasa: Cid reconoce que adjudicación queda para futuro gobierno y revela interés de Zurich en trato directo

    Nueva modalidad de Fonasa: Cid reconoce que adjudicación queda para futuro gobierno y revela interés de Zurich en trato directo

    5.
    Presidente de Falabella afirma que existe consenso sobre la necesidad de fortalecer el crecimiento

    Presidente de Falabella afirma que existe consenso sobre la necesidad de fortalecer el crecimiento

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Audax Italiano por la Copa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Audax Italiano por la Copa Sudamericana

    Rating del lunes 2 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 2 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los próximos pasos que anunció Kast tras poner fin al proceso de traspaso de mando
    Chile

    Los próximos pasos que anunció Kast tras poner fin al proceso de traspaso de mando

    Indagan homicidio de menor de 14 años que fue encontrado amarrado y calcinado en Arica

    Parlamentarios de oposición reaccionan a tensa reunión por cable chino y apuntan a Boric por reiterados cambios de su versión

    El poco margen que tendrá nuevo gobierno ante una escalada de conflicto en Irán: FEES acumula menos de US$4.000 millones
    Negocios

    El poco margen que tendrá nuevo gobierno ante una escalada de conflicto en Irán: FEES acumula menos de US$4.000 millones

    Comisión regional aprueba proyecto de ampliación de Puerto de Valparaíso de US$900 millones

    Richard von Appen plantea la necesidad de cuidar el comercio internacional de Chile por el caso del cable chino

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile
    Tendencias

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile

    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

    Con un dardo directo a Pablo Milad: Arturo Vidal aborda la caída libre de la Roja
    El Deportivo

    Con un dardo directo a Pablo Milad: Arturo Vidal aborda la caída libre de la Roja

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 5

    Enzo Fernández sobre Marcelo Díaz: la potente mezcla que armó Arturo Vidal con lo mejor de Chile y Argentina

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra
    Tecnología

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

    Cómo es el Leica Leitzphone powered by Xiaomi, el smartphone que promete conquistar a los amantes de la fotografía

    Entre Don Francisco y la discusión por el reggaetón: la peculiar relación de Arcángel con Chile
    Cultura y entretención

    Entre Don Francisco y la discusión por el reggaetón: la peculiar relación de Arcángel con Chile

    Gisèle Pelicot y su “Himno a la vida”: El libro que transforma la vergüenza en un mensaje de esperanza

    El camino espiritual asentado en la India de Gorillaz en The Mountain

    Estados Unidos alerta de una “amenaza inminente” de ataques con misiles y drones en el este de Arabia Saudí
    Mundo

    Estados Unidos alerta de una “amenaza inminente” de ataques con misiles y drones en el este de Arabia Saudí

    Kuwait condena el “brutal ataque iraní” contra la embajada de Estados Unidos en el país

    Trump sostiene que las autoridades de Irán “quiere hablar”, pero es “demasiado tarde”

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?
    Paula

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras