Rio Tinto será el tercer actor privado de litio más grande de Chile tras pactar alianzas con Codelco y Enami

Una semana para enmarcar tuvo en Chile la minera angloaustraliana Rio Tinto. En sólo cuatro días anunció que había alcanzado acuerdos con las dos empresas estatales mandatadas por el gobierno para concretar el ingreso acelerado del Estado al negocio del litio. Primero fue el turno de Codelco. El lunes la cuprífera anunciaba que había escogido a la firma internacional para asociarse para el proyecto de litio que la estatal impulsa en el salar de Maricunga, en la Región de Atacama, con una inversión comprometida de US$ 900 millones.

El segundo llegó la tarde de este jueves, cuando la Empresa Nacional de Minería (Enami) hizo lo propio al comunicar que seleccionó a la minera extranjera como el socio operador para su proyecto de litio Salares Altoandinos, ubicado también en Atacama.

Se trata de un acuerdo en el que Rio asumirá el control de la operación con una participación inicial del 51%, dejando a Enami el restante 49%. La alianza público-privada incluye una incidencia de la estatal en el gobierno corporativo y en las definiciones más relevantes del proyecto. La fórmula acordada para ello es un directorio de cinco puestos, donde tres serán nombrados por la angloaustraliana, y dos por la estatal.

El anuncio de Enami para Salares Altoandinos vino además con una importante actualización sobre el monto de inversión referencial para el proyecto, que las partes acordaron fijar en US$3 mil millones, sujeta al desarrollo de los estudios. Previamente, la inversión estimada para el proyecto apuntaba a un monto de US$1.700 millones.

El aumento responde a la última actualización de la estimación de recursos totales del proyecto, que arrojó un total de 3,05 millones de toneladas de litio, según el trabajo desarrollado por la consultora Amphos 21, y revisado por Montgomery & Associates. Convertidas a carbonato de litio equivalente (LCE, por las siglas en inglés Lithium Carbonate Equivalent), Salares Altoandinos ofrece 15 millones de toneladas entre los salares Aguilar, La Isla y Grande. Según la Enami, ello posiciona a su proyecto “como la iniciativa greenfield con mayor cantidad de recursos de litio en Chile”.

Así, en su comunicado detallaron que las proyecciones realizadas apuntan a que el proyecto podría alcanzar las 75.000 toneladas por año de LCE. Además, enfatizaron que el proyecto será diseñado con tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE, por las siglas en inglés Direct Lithium Extraction) que permite reducir la huella ambiental del proyecto y mantener el equilibrio hídrico de los salares.

Con su parte de las 50 mil toneladas de carbonato de litio que podría alcanzar en Maricunga, y las 75 mil que se proyecta para Salares Altoandinos, los proyectos de Rio quedarían detrás de Albemarle, que actualmente produce cerca de 50 mil toneladas, pero aspira a alcanzar las 85 mil. Y muy por debajo de SQM, el mayor actor local, en el que participan el grupo Pampa Calichera y la china Tianqi, que tiene una capacidad de 210 mil toneladas, pero aspira a llegar a 300 mil antes del final de esta década.

Pero con una diferencia de espaldas y tamaño relevante. Rio Tinto es un gigante multiproducto: el hierro aportó la mitad de sus ventas en 2024, seguido por el aluminio, con el 24% y el cobre, con el 16%. En Chile, Rio Tinto es dueño del 30% de minera Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo, y desarrolla con Codelco el proyecto Nuevo Cobre. Su capitalización bursátil alcanza los US$ 105 mil millones, muy superior a los casi US$ 7 mil millones de Albemarle y los cerca de US$ 10 mil millones de SQM, empresas que dependen principalmente del litio.

“Enami ha sido una empresa activa en la implementación de la Estrategia Nacional del Litio, y con esta asociación culmina un proceso iniciado en mayo del 2024 con un llamado abierto en el que participaron empresas de clase mundial. Esto da cuenta del interés internacional por invertir en Chile gracias al trabajo desplegado por nuestra empresa en los salares, y el potencial de primer nivel del proyecto. Después de un exhaustivo análisis, concluimos que la propuesta que entrega mayor valor para Enami es la de Rio Tinto y por eso se optó por esta oferta”, destacó el vicepresidente ejecutivo de la estatal, Iván Mlynarz.

Por su parte, el director ejecutivo de Rio Tinto, Jakob Stausholm, afirmó “es un honor haber sido seleccionados por Enami como el socio preferido para el proyecto Salares Altoandinos, que tiene el potencial de convertirse en un yacimiento de litio de clase mundial. Agradecemos la oportunidad de fortalecer nuestra asociación con Enami, sobre la base de nuestros intereses en Nuevo Cobre y el salar de Maricunga, y de apoyar el posicionamiento de Chile como uno de los principales productores mundiales de minerales críticos para la transición energética”.

El aporte total de Rio Tinto, en dinero efectivo y otros activos, se estima en US$ 425 millones.

En el proceso de búsqueda y definición del socio operador, el trabajo de Enami estuvo liderado por Javiera Estrada, fiscal; Jerónimo Verdugo, superintendente de Litio; y Nicolás Pacheco, gerente de Enami Litio. La estatal contó con la asesoría legal de Carey y Cía. y financiera de Asset Chile. En tanto, Rio Tinto contó con la asesoría legal de Cariola Díez Pérez-Cotapos, cuyo equipo estuvo liderado por Gonzalo Grez.

El directorio de la Enami aprobó en forma unánime este mismo jueves la selección de Rio como socio en Salares Altoandinos. Eso sí, conocedores comentaron que la ministra Aurora Williams y la subsecretaria del ramo, Suina Chahuán, se ausentaron de la sesión, que se extendió durante toda la mañana.

Tras cartón, Mlynarz y un equipo de la estatal sostuvieron un encuentro con los ejecutivos de Rio Tinto en Chile; Soledad Jeria, country head; Jason Campbell, Chile exploration manager; Giannina Veniú, senior corporate counsel para Sudamérica; y Cristian Jaure, Chile sustainability manager.

Un ascenso meteórico

Pese a ser un gigante de la minería global, Rio Tinto recién comenzó a producir litio en 2024. Lo hizo con su proyecto Rincón, en Argentina, pero a una escala menor: 15 mil toneladas de litio LCE y en una planta demostrativa.

Pero el año pasado fue el inicio de un salto a la altura de un actor de nivel mundial. En octubre firmó un millonario acuerdo para quedarse con la operación de Arcadium Lithium, firma nacida de la fusión entre la australiana Allkem y la norteamericana Livent. Para ello pagó US$6.700 millones.

Con dicha operación se hizo del control de cuatro salares en Argentina: Olaroz, Cauchari, Sal de Vida y Fénix.

En diciembre, aprobó una inversión de US$2.500 millones para expansor su proyecto Rincón y llevarlo a una capacidad anual de 60 mil toneladas de carbonato de litio. Dicha inversión fue recientemente actualizada a US$2.700 millones, tras ser acogida este lunes bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) que rige en dicho país. la construcción de la expansión está planificada para iniciarse a mediados de este año.

Pero Rio también tiene proyectos en otras latitudes. En Quebec, Canadá, tiene el 50% del proyecto Nemaska Lithium, que espera producir 28 mil toneladas de litio LCE anuales a partir de 2028. En Serbia cuenta con el proyecto Jadar, donde controla el 100% de la iniciativa greenfield para extraer litio-boratos desde una mina subterránea. Sin embargo, es un proyecto que se encuentra en una fase muy temprana, ya que aún está postulando para obtener la Licencia de Explotación de Campo (EFL), esencial para comenzar el trabajo de campo, incluidas las investigaciones geotécnicas detalladas.