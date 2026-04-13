Sacyr se adjudica oficialmente proyecto para construcción de planta desaladora en Coquimbo

Luego que en noviembre del año pasado Sacyr Agua, filial de la española Sacyr, presentara la mejor oferta económica para la concesión del diseño, financiamiento, construcción y operación de la planta desaladora de la Región de Coquimbo, ahora con la publicación en el Diario Oficial, quedó oficializada la adjudicación de la iniciativa.

El proyecto, que considera una inversión de US$318 millones, será la primera planta desaladora destinada al consumo humano en la Región de Coquimbo, la que se ubicará en el sector de El Panul, en la comuna de Coquimbo.

La planta contará con una capacidad inicial de producción de 800 litros por segundo (l/s), con posibilidad de ampliación hasta 1.200 l/s, beneficiando directamente a más de 540 mil personas de las comunas de La Serena y Coquimbo.

“La adjudicación definitiva de esta planta desaladora representa un hito relevante para Sacyr Agua en Chile y refuerza nuestro compromiso con el desarrollo de soluciones sostenibles frente a los desafíos hídricos del país. Este proyecto nos permitirá aportar nuestra experiencia internacional en desalación y contribuir de manera concreta a mejorar la calidad de vida de miles de personas en la Región de Coquimbo”, señaló Lucas de Marcos, director general de Sacyr Agua en Chile.

El proyecto incluye, además, la construcción de una red de impulsión de aproximadamente 20 kilómetros, estaciones de bombeo y un estanque de regulación.

“Esta iniciativa constituye un paso clave en el desarrollo de infraestructura resiliente y sostenible para enfrentar los efectos del cambio climático y la escasez hídrica. Estamos orgullosos de adjudicarnos este proyecto y de aportar con soluciones innovadoras que generen un impacto positivo y de largo plazo en las comunidades”, agregó de Marcos.

Licitación

En licitación llevada a cabo por el Ministerio de Obras Púbica postularon dos empresas.Los perdedores fueron otro grupo español: el Consorcio PDAM Mamanchay, compuesto por las empresas COX Water y Cointer Chile.

En noviembre el MOP había señalado que se esperaba que la adjudicación del proyecto se concretara durante el primer trimestre de 2026 a la empresa que obtuviera el mejor puntaje de acuerdo con las variables de licitación presentadas en su oferta.

Sacyr está presente en Chile desde 1996 y ha desarrollado proyectos en sus tres áreas clave: Concesiones, Ingeniería e Infraestructuras, y Agua. Actualmente, opera 5 aeropuertos, 11 rutas concesionadas, cuenta con 7 hospitales en distintas etapas de desarrollo y entrega; y 5 plantas sanitarias que cubren el ciclo completo del agua. Además, Sacyr Agua cuenta además con la planta de tratamiento de aguas residuales y su posterior comercialización en Antofagasta.