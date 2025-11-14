Sacyr es seleccionada para concesión de planta desaladora en Coquimbo.

Luego de la apertura de la oferta económica del proceso de licitación de la planta desaladora de la región de Coquimbo, Sacyr Agua, filial de la española Sacyr, fue seleccionada para adjudicarse la concesión del diseño, financiamiento, construcción y operación del proyecto.

En un comunicado Sacyr destacó que se trata de la primera planta desaladora para consumo humano en la región de Coquimbo, obra impulsada por la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), y que busca garantizar el abastecimiento hídrico en una de las zonas más afectadas por la sequía en Chile.

La iniciativa, que corresponde al primer proyecto de desalación concesionando en el país, considera una inversión estimada de US$318 millones, que contempla la construcción de una planta desaladora ubicada en el sector de El Panul, en la comuna de Coquimbo.

La planta tendrá una capacidad inicial de 800 litros por segundo ampliable a 1.200 litros por segundo (l/s), con posibilidad de ampliación a 1.200 l/s, y beneficiará directamente a más de 540 mil personas en las comunas de La Serena, Coquimbo y Ovalle, agregó Sacyr en su comunicado.

“La adjudicación de esta planta desaladora representa un hito para Sacyr Agua en Chile y refuerza nuestro compromiso con el desarrollo de soluciones sostenibles que respondan a los desafíos hídricos del país. Este proyecto no solo fortalece nuestra presencia en la industria, sino que también nos permite aportar con nuestra experiencia internacional en desalación para mejorar la calidad de vida de miles de personas en la Región de Coquimbo”, señaló Lucas de Marcos de la Torre, director general de Sacyr Agua en Chile.

El proyecto incluye, además, la construcción de una red de impulsión de agua desalada de aproximadamente 60 kilómetros, estaciones de bombeo y un estanque de regulación.

“Este proyecto es una oportunidad clave para seguir desarrollando infraestructura resiliente y sostenible, que permita enfrentar los efectos del cambio climático y la escasez hídrica”, agregó de Marcos.

En Chile Sacyr opera 5 aeropuertos, 11 rutas concesionadas, 7 hospitales en distintas etapas de desarrollo y plantas sanitarias. Además recientemente comenzó la construcción de la futura planta de reúso y tratamiento en Antofagasta.