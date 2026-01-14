SUSCRÍBETE POR $1100
    San Antonio: Gobierno recibirá ofertas para la construcción de puerto exterior a sólo días del cambio de mando

    Aunque se estipulaba inicialmente que la recepción se realizara en enero para poder adjudicarla en marzo, los plazos se movieron: ahora será el 6 de marzo. Aún así, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones mantiene calendarizada la adjudicación para el primer semestre.

    Paulina Ortega 
    Paulina Ortega

    El puerto exterior de San Antonio es un proyecto de larga data, que ha requerido más de 15 años en poder tomar forma. Ahora se acerca la posibilidad de iniciar su ejecución. El gobierno tiene agendada la recepción de ofertas para la construcción de la iniciativa cinco días antes del cambio de mando.

    En concreto, la fecha para que las empresas interesadas entreguen sus ofertas para la construcción del puerto exterior de San Antonio es el 6 de marzo del 2026 y así se informó a los potenciales oferentes, a través de una circular del proceso de licitación.

    El cronograma de la licitación, en primera instancia, consideraba la recepción de ofertas durante enero de 2026, para poder realizar al adjudicación de las obras para marzo del mismo año. Desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dicen que se espera que esta licitación esté adjudicada el primer semestre del 2026.

    “Una vez que se cumpla la apertura de ofertas económicas, el proceso continuará con su evaluación, tras lo cual tanto la adjudicación como la firma del contrato se efectuarán en el transcurso de los meses siguientes, conforme a las etapas establecidas en las bases de la licitación”, señalaron desde el Puerto de San Antonio.

    Consultada al respecto, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, respondió: “San Antonio es uno de los proyectos nacionales. No tiene que ver con este gobierno solamente, es un proyecto que partió hace muchos años, que va a pasar distintos gobiernos. Todos tenemos que sostener la convicción de que es un proyecto de nivel nacional que hay que seguir adelante. A cada gobierno le toca distintas etapas: a nosotros nos ha tocado la etapa básicamente de los grandes estudios, tanto de impacto ambiental, como recibir las observaciones de los distintos órganos que participan en estos procesos. Este es un proyecto de una enorme magnitud, es parte del desarrollo de Chile, así que no me preocupa si a nosotros nos toca esta parte o no en Chile”.

    “Esta iniciativa se viene evaluando desde 2009 y ello ha significado diversos estudios de ingeniería y factibilidad técnica, ambiental y social. En 2018 la presidenta Bachelet anunció la construcción del proyecto y luego el presidente Sebastián Piñera lo ratificó, destacando las ventajas que significará para los habitantes de la provincia. Entre algunas, el impulso económico y la generación empleo“, describe el Puerto de San Antonio en su página web.

    En noviembre del año pasado se definió una lista con las empresas y consorcios precalificados, compuesta por Van Oord Dredging and Marine Contractors (Países Bajos); Jan De Nul (Bélgica); el Consorcio Dragados Sacyr Obras Portuarias (Sacyr y Dragados son españolas); el Consorcio Grupo CRCC (con China Railway Construction Corporation y CRCC Harbour and Channel Engineering Bureau Group, ambas chinas); y el Consorcio Acciona–Hyundai (Acciona es española y Hyundai, coreana).

    El proyecto

    Lo que se está licitando es un contrato para la construcción del molo de abrigo (de aproximadamente 4 kilómetros de extensión), el dragado para la generación de la dársena y el canal de acceso, las explanadas, el acceso ferroviario con dos estaciones e instalaciones de faenas, junto con medidas de compensación y mitigación medioambiental. Esto implicará una inversión, por parte de la Empresa Portuaria San Antonio, de US$ 1.950 millones.

    La inversión privada en concesiones sería de US$2.500 millones para la construcción, habilitación y operación de los sitios. Con esto, la inversión total ascenderá a unos US$4.450 millones.

    El proyecto se desarrollará gradualmente en cuatro etapas, de acuerdo con la proyección de demanda y, en plena operación, tendrá una capacidad para transferir 6 millones de TEU al año (equivalentes a cerca de 60 millones de toneladas de carga), y podrá recibir, en forma simultánea, hasta ocho buques de 400 metros de largo, los de mayor tamaño que hoy navegan en el mundo.

    Actualmente Puerto San Antonio puede movilizar hasta 2,5 millones de TEU al año.

    El primer terminal se licitará entre 2027 y 2033, de acuerdo al Ministerio de Transportes. De esta forma, Puerto Exterior comenzará a operar con su primera etapa, de 865 metros de muelle, hacia el año 2036, sumando una capacidad disponible de 1,5 millones de TEU anuales.

    En paralelo al proceso de licitación, el proyecto está en medio de su evaluación ambiental. El Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso extendió hasta el 2 de marzo de este año el plazo de ingreso de la Adenda Excepcional, un documento complementario y extraordinario que se presenta en estos procesos, para aclarar corregir y ampliar información.

    La adenda de San Antonio busca responder a las observaciones formuladas, tanto de organismos técnicos como de la comunidad, contenidas en el tercer Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones (Icsara), como por la comunidad, expresadas en el Anexo de Participación Ciudadana N.º 3 (PAC).

