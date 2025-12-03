VOTA INFORMADO por $1100
    Saxo Bank publica su lista de los potenciales “cisnes negros” para la economía en 2026

    En el primer lugar el banco de inversión ubica a ChatGPT. Así plantea que podría surgir otra tecnología que haga obsoleto el servicio de OpenAI.

    Por 
    Patricia San Juan

    El banco de inversión de Dinamarca, Saxo Bank, publicó su lista de potenciales “cisnes negros” para 2026 los cuales pasan por una eventual obsolescencia de ChatGPT al declive de las redes sociales ante un posible matrimonio entre la cantante Taylor Swift y el deportista Travis Kelce.

    Los cisnes negros son esos acontecimientos raros y disruptivos que irrumpen sin aviso, alteran el rumbo de la historia y dejan una huella profunda en la economía y la sociedad, señala Saxo Bank en su página web.

    Agrega que “se caracterizan por su aparente imprevisibilidad: nadie los ve venir, pero una vez ocurren, abundan las explicaciones que intentan justificar por qué eran inevitables”.

    El concepto fue formulado por el ensayista y exoperador de bolsa Nassim Nicholas Taleb en su obra “The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable” (2007), donde analiza cómo los sucesos improbables, desde crisis financieras hasta revoluciones tecnológicas, moldean el mundo mucho más de lo que solemos admitir.

    Taleb trabajó bajo la premisa de que el futuro casi nunca llega en línea recta. En materia de tecnología, cultura o política, el progreso suele ser un lento y acumulativo año tras año. Hasta que, de pronto, todo cambia.

    “Las predicciones de Saxo Bank parten de ese punto de quiebre: no pretenden ser pronósticos ni reflejar una opinión institucional, sino que hacen parte de experimentos mentales los cuales exploran escenarios improbables pero de alto impacto. Su objetivo es desafiar las certezas, ampliar los márgenes del debate y poner a prueba cómo reaccionaríamos si el mundo tomara un rumbo inesperado”, precisa el banco de inversión en su informe.

    Los primeros lugares de 2026

    En el primer lugar de los potenciales “cisnes negros” para 2026, Saxo Bank ubica a ChatGPT. Pasados tres años desde el lanzamiento de la aplicación de inteligencia artificial (IA) podría surgir otra tecnología que haga obsoleto el servicio de OpenAI y complique las altas inversiones en centros de datos con chips de Nvidia que lo respaldan.

    El informe juega a que puede que en 2026 “llegue el momento en que un computador use la tecnología cuántica para romper los estándares más comunes de seguridad digital. De un día para otro, los emails, transferencias bancarias, monederos cripto y los sistemas corporativos dejan de ser seguros”.

    Así, advierte, en menos de un segundo, un computador podría descifrar cualquier sistema actual de protección cibernética.

    En este escenario, Saxo indica que el precio del oro subiría a US$10.000 por onza versus los US$4.000 actuales, al ser visto como el último activo seguro que no requiere contraseña, mientras las criptomonedas se desplomarían y el bitcoin se iría hacia cero.

    “¿Por qué se desataría el pánico?”, se pregunta Neil Wilson, analista de Saxo. “Los atacantes podrían usar la nueva capacidad de forma inmediata, mientras que los defensores necesitarían meses para reemplazar infraestructuras construidas durante décadas”.

    Redes sociales

    Y qué pasaría si también en 2026 los mercados descubrieran que los cambios culturales repentinos pueden influir en la macroeconomía.

    Así, teoriza el informe, el matrimonio entre la cantante Taylor Swift y el deportista Travis Kelce, y el primer hijo de la pareja, provocaría un alejamiento de las redes sociales y el inicio de una vida más familiar, influyendo en los millones de fans de la artista.

    Este ejemplo “sería negativo para las cotizaciones de las redes sociales y positivo para empresas de construcción residencial, decoración, lujo y viajes”, dice Saxo Bank.

    En cuanto a la política el informe se pone en el caso de que los demócratas ganen la Cámara de Representantes, con lo que se produciría un movimiento de distensión para calmar los ánimos y se reduciría el populismo. Como consecuencia, bajaría el costo de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los precios de las acciones de empresas de redes sociales, las criptomonedas, el oro y la plata.

    Obesidad

    El informe agrega que los medicamentos contra la obesidad se podrían expandir de manera extrema al estar disponibles en cápsulas, llegando incluso a los animales. Así las cadenas de vestuario se beneficiarían ya que las personas necesitarían renovar su ropa, pero las empresas de alimentación, restaurantes y comida para mascotas se verían perjudicadas.

    En cuanto a las valoraciones de empresas, el informe se pone en la situación de que SpaceX, la compañía espacial de Elon Musk, podría salir a bolsa con una valoración superior al billón de dólares. En este escenario, las firmas de cohetes, Teledyne y Microchip Technology anotarían una fuerte alza.

    Otro supuesto considera que una empresa del Fortune 500 nombrara como CEO a un modelo realizado con inteligencia artificial. Como resultado, “las firmas de infraestructura de IA y la nube tecnológica siguen al alza, las aseguradoras y auditoras reinventan las coberturas para la gestión algorítmica y los inversionistas aplican una prima de riesgo inicialmente a las empresas manejadas por un código”.

    Y que pasa con China? si el gigante asiático amenazara el dominio del dólar al anunciar que tiene muchas más reservas de oro de lo esperado, y las utilizara para respaldar el yuan el oro subiría hasta US$6.000 la onza, el dólar se depreciaría y subiría el costo de la deuda estadounidense.

    Volviendo a la IA si su generalización produjera un rechazo y las empresas se lanzaran a limpiar sus sistemas para recuperar el dominio humano, se dispararían los ingresos de empresas de ciberseguridad, auditoras y firmas de consultoría.

    Según explica Saxo Bank, estas predicciones no son la visión oficial del banco ni una previsión; son experimentos mentales de baja probabilidad y alto impacto diseñados para estirar la imaginación y animar el debate sobre que podría pasar si las cosas dan un salto de manera inesperada.

    Al respecto enfatiza que quizá, lo más raro en 2026 podría ser que todo vaya suave y sin sobresaltos.

    1.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    2.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    3.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    4.
    "Chile requiere liderazgos que se atrevan a convocar": la carta a Kast y Jara enviada por 69 concertacionistas

    “Chile requiere liderazgos que se atrevan a convocar”: la carta a Kast y Jara enviada por 69 concertacionistas

    5.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Portada del dia

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    "Esenciales para la humanidad": qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de segunda vuelta

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de segunda vuelta

    Comienzan los pagos para vocales de mesa de las elecciones de noviembre

    Comienzan los pagos para vocales de mesa de las elecciones de noviembre

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Sunderland por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Sunderland por TV y streaming

