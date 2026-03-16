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    Se oficializa la extensión de permisos de edificación de casi 65 mil viviendas apunto de vencer

    El decreto firmado por el gobierno anterior, extendió los permisos de edificación por otros 12 meses, debido a que "en el período reciente han persistido condiciones macroeconómicas y financieras que han restringido el acceso al crédito hipotecario y al financiamiento de proyectos inmobiliarios", explica el decreto.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Andres Perez

    Este lunes en el Diario Oficial se publicó el decreto que prorroga permisos de edificación de una serie de proyectos habitaciones que pronto iban a vencer. Se trata un grupo de iniciativas que no habían comenzado sus obras, debido, entre otras cosas, al alto nivel de stock de viviendas que se mantiene en niveles históricos, en el marco de la crisis del mercado inmobiliario.

    Los permisos, por decreto supremo, tienen una duración de tres años desde concedido “si no se hubieren iniciado las obras correspondientes o si estas hubieren permanecido paralizadas durante el mismo lapso“, explica el documento firmado por el entonces presidente Gabriel Boric, y su ministro de Vivienda, Carlos Montes.

    El escrito apunta a que a raíz de las “situaciones de emergencia y catástrofe que han ocurrido en el último tiempo, que han dificultado la ejecución de proyectos de construcción pro su impacto económico y en los costos de producción” ya se habían prorrogado en 2024 por 18 meses adicionales los permisos de edificación que hasta esa fecha no habían iniciado sus obras.

    Con dicha extensión se resguardó la continuidad de más de 50 mil viviendas que contaban con autorizaciones pero que no habían podido iniciar por condiciones económicas y de acceso a financiamiento.

    En el período reciente han persistido condiciones macroeconómicas y financieras que han restringido el acceso al crédito hipotecario y al financiamiento de proyectos inmobiliarios, lo que ha incidido en la postergación del inicio de obras asociadas a permisos de construcción válidamente otorgados", explica el decreto.

    Es por esto se volvieron a prorrogar los permisos por otros 12 meses. De acuerdo a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), esto afecta a un total de 65 mil viviendas. “En términos concretos, esta medida permite resguardar la continuidad de alrededor de 400 permisos de edificación a nivel nacional muchas de ellas concentradas en la Región Metropolitana, que arriesgaban caducar pese a contar con autorización válida y proyectos técnicamente desarrollados”, estima el gerente inmobiliario de Colliers, Sergio Correa.

    Esto, “permite otorgar certeza normativa a titulares de proyectos y Direcciones de Obras Municipales, favoreciendo una programación gradual del inicio de obras acorde con la recuperación efectiva de las condiciones de mercado, sin alterar las exigencias técnicas y urbanísticas aplicables a los permisos ya otorgados conforme a la normativa de urbanismo y construcciones”, sostiene el decreto.

    “La extensión del plazo es una señal positiva, porque protege proyectos viables que ya cuentan con permisos aprobados, evita una pérdida artificial de oferta futura y resguarda inversión y empleo asociados a iniciativas que no han podido iniciar obras por razones coyunturales y no urbanísticas. Sin embargo, creemos que se trata de una medida insuficiente si no viene acompañada de otras acciones complementarias. El hecho de que haya sido necesario extender la prórroga desde 18 a 30 meses refleja que los problemas de fondo, acceso al crédito, costos y velocidad de absorción de la demanda, siguen presentes”, expresó Correa.

    “Por lo mismo, para que estos permisos prorrogados se transformen efectivamente en obras, creemos clave avanzar en una agenda más integral que incluya, entre otros elementos, la reposición de instrumentos de estímulo a la inversión como el Crédito Especial a Empresas Constructoras (CEEC) y la continuidad del subsidio a la tasa hipotecaria, idealmente ampliando su alcance a viviendas sobre UF 4.000, donde hoy existe una parte relevante del stock y de la demanda potencial”, apuntó Colliers.

    Más sobre:Mercado inmobiliarioPermisos de edificaciónConstrucciónVivienda

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