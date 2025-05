¿Se va o no? Berkshire Hathaway aclara el rol de Warren Buffett en la dirección del conglomerado

Warren Buffett anunció el fin de semana su intención de dar un paso al costado al mando de su gigantesco conglomerado financiero, Berkshire Hathaway.

El inversionista estadounidense, apodado el Oráculo de Omaha, sorprendió este sábado al anunciar en la junta anual de Berkshire que planeaba retirarse como director ejecutivo a finales de año y ceder el puesto a Greg Abel.

“Ha llegado el momento de que Greg se convierta en el director ejecutivo de la compañía a finales de año”, explicó el magnate de 94 años, quien adquirió Berkshire en la década de los 60.

Sin embargo, esta mañana el conglomerado emitió un comunicado para aclarar el anuncio realizado en la junta de accionistas. La empresa dijo que Warren Buffett no renunciará a todos sus roles formales en Berkshire Hathaway y que el legendario inversor seguirá siendo presidente del gran conglomerado.

Qué pasó con Warren Buffett en Berkshire Hathaway Brendan McDermid

De acuerdo a información que publica esta mañana The Wall Street Journal, Buffett había dicho anteriormente que su hijo Howard algún día lo sucedería como presidente de Berkshire, pero la sorprendente decisión de entregar el puesto de CEO a Abel a finales de año llevó a algunos observadores a preguntarse si el cronograma para el ascenso de Howard Buffett se había acelerado.

Berkshire dijo que el directorio de la compañía votó el domingo para hacer oficial el nombramiento de Abel el 1 de enero como presidente y CEO, y aclaró el estatus de Buffett como presidente.

“Warren Buffett seguirá siendo presidente del consejo directivo”, dijo Berkshire.

Qué pasó con Warren Buffett en Berkshire Hathaway SCOTT MORGAN

Con todo, hay que recordar que el inicio del camino de despedida de Buffett se produce en un momento clave para los mercados, que se han visto sacudidos por la guerra comercial.

El Financial Times recuerda que las acciones clase A de Berkshire, las que posee el propio ejecutivo, cerraron el viernes a un precio récord de US$ 809.808,50, un dato que refleja no solo su éxito inversor a largo plazo, sino también la afluencia de capital procedente de los negocios operativos de Berkshire.

Los títulos han subido un 20% desde principios de año, mientras que el índice S&P 500 ha caído un 3%.