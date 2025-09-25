SEA aprueba millonario proyecto eléctrico e interregional de la colombiana ISA

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dio luz verde al proyecto de transmisión de la colombiana ISA. La dirección ejecutiva del SEA calificó favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la iniciativa “nueva S/E Seccionadora Nueva Lagunas y Nueva Línea 2x500 kV Nueva Lagunas – Kimal”.

La iniciativa estima un monto de inversión por US$ 195 millones, abarca la Región de Tarapacá y Antofagasta y considera la construcción de una línea de transmisión de 2x500 kV de 190 km de extensión aproximada y con al menos 1.700 MVA de capacidad de transmisión.

“Tiene su origen en la nueva subestación seccionadora Nueva Lagunas en la Región de Tarapacá, comuna de Pozo Almonte, y finaliza en la subestación existente Kimal de la Región de Antofagasta, comuna de María Elena”, explicó el SEA.

Otra de las características del proyecto es que forma parte del Sistema de Transmisión Nacional del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) decretado por el Ministerio de Energía, contenido en el listado de obras nuevas del sistema de transmisión troncal.

La iniciativa ingresó en mayo de 2024 y fue aprobada en el plazo de 160 días de los 180 que tenía el SEA como máximo legal y en días corridos fueron 510. “Esto es cerca del 35% del plazo promedio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en 2025″, dijo el SEA.