SEA reporta en septiembre monto récord en los proyectos de inversión aprobados

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) reportó un ejercicio récord con lo que respecta a los montos aprobados de proyectos de inversión en septiembre. Según sus datos, el mes pasado se dio luz verde a 32 proyectos que tienen asociada una inversión de US$ 8.687 millones, el mayor monto desde que se creó el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Los cinco proyectos que declaran una inversión más alta son las modificaciones operacionales en Minera Escondida (US$ 2.351 millones, Región de Antofagasta); el Parque Fotovoltaico Solar Oriente (US$ 990 millones, Región de Tarapacá); la modificación de la Etapa II del Parque Eólico Antofagasta (US$ 671 millones, Región de Antofagasta); el proyecto portuario Copiaport-E (US$ 450 millones, Región de Atacama) y el Sistema de Almacenamiento de Energía y Línea de Transmisión BESS Pueblo Hundido (US$ 400 millones, Región de Atacama).

El SEA explicó que el récord supera a agosto de 2018, mes en el que obtuvieron su calificación favorable proyectos por US$ 8.200 millones. Ambos meses son los únicos que han logrado superar esa cifra desde 1993, fecha en la que se inició el registro de proyectos de inversión que han pasado por la evaluación.

En las iniciativas incluyen también viviendas sociales e iniciativas de salmonicultura. El sector económico en el que se aprobaron más proyectos fue el energético, con trece, incluyendo parques eólicos, fotovoltaicos, líneas de transmisión y sistemas de almacenamiento. Todos recibieron la recomendación técnica de calificación favorable por parte de SEA.

En detalle, en septiembre, se aprobaron 29 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y tres Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Del total, 24 DIAs fueron aprobadas en menos del tiempo promedio de 2025 (402 días) y un EIA en menos tiempo promedio de 2025, aseguró el SEA.

Según área de inversión, la mayor fue energía, con proyectos por cerca de US$ 4 mil millones en energía, seguido de minería con US$ 3 mil millones. Finalmente, la Región de Antofagasta aprobó casi US$ 5 mil millones en este mes, la mayor cifra de las regiones que aprobaron proyectos.

En el mes solo un proyecto fue rechazado, el que corresponde a la DIA denominada “Aumento de biomasa del centro de cultivo de recursos hidrobiológicos salmónidos, Código de Centro Nº104168, Lenca. RCA Nº140/2010”, en la Región de Los Lagos.