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    SEC anuncia nuevas multas a Engie y Generadora Metropolitana por apagón de febrero de 2025

    La Superintendencia de Electricidad y Combustibles dijo que la investigación continúa en desarrollo, por lo que no se descarta la aplicación de nuevas sanciones en la medida que se determinen responsabilidades adicionales.

    Por 
    Patricia San Juan
    SEC anuncia nuevas multas a Engie y Generadora Metropolitana por apagón de febrero de 2025. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, anunció nuevas sanciones por el apagón ocurrido el 25 de febrero de 2025, hecho que dejó sin suministro eléctrico al 98,5% de la población del país por varias horas.

    En esta oportunidad el organismo que sancionó a las empresas Engie Energía Chile y Generadora Metropolitana (perteneciente a los grupos AME y EDF) con un total de 30.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), esto es aproximadamente $2.070 millones, por su responsabilidad en incumplimientos a la normativa eléctrica detectados tras el blackout.

    La SEC precisó que el desglose de las sanciones considera multas de 15.000 UTM para cada empresa, debido a deficiencias asociadas a la configuración y operación de sistemas de protección de sus instalaciones de generación, lo que incidió en el desmembramiento del Sistema Eléctrico Nacional durante el desarrollo de la contingencia.

    Indicó que en el caso de Engie Energía Chile, la investigación permitió establecer incumplimientos vinculados a ajustes de protecciones en instalaciones de generación fotovoltaica, mientras que respecto de Generadora Metropolitana se determinaron deficiencias en la configuración de protecciones de subfrecuencia en su central térmica, lo que contribuyó a la desconexión de unidades durante la emergencia eléctrica.

    Estas nuevas sanciones se suman a las ya aplicadas en el marco de esta investigación, las que incluyen multas contra Interchile, Transelec, Alfa Transmisora, CGE Transmisión, Engie Energía, AES Andes y los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional, por lo que hasta el momento el proceso investigativo ha permitido aplicar sanciones por más de $35 mil millones.

    Foto: SEC.

    Reacción de la empresa

    Tras conocerse las multas Engie Energía cuestionó la sanción y dijo que pedirá una revisión de la resolución.

    “La sanción de la SEC anunciada hoy se refiere a un parque de generación solar de menor escala, ubicado en la región de Arica y Parinacota, que no guarda relación con las causas ni con el proceso de recuperación de servicio del evento ocurrido en el Sistema Eléctrico Nacional”, dijo la empresa.

    Asimismo indicó que “la compañía ejercerá los recursos que contempla la ley para solicitar la revisión de la resolución, conforme al marco normativo y a los antecedentes técnicos y jurídicos del caso”.

    Absolución

    En este mismo proceso, la SEC resolvió absolver a la empresa Bioenergías Forestales respecto de su eventual responsabilidad en los hechos investigados, tras el análisis técnico y jurídico de los antecedentes recopilados.

    Al respecto, la Superintendenta de la SEC, Marta Cabeza Vargas, sostuvo que “estas decisiones forman parte de una investigación exhaustiva que ha implicado el análisis de miles de antecedentes técnicos y operativos, con el objetivo de determinar responsabilidades concretas y reforzar la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional. La señal es clara: las instalaciones deben operar con los estándares que exige la normativa vigente, especialmente en situaciones de contingencia”.

    La autoridad añadió que la investigación continúa en desarrollo, por lo que no se descarta la aplicación de nuevas sanciones en la medida que se determinen responsabilidades adicionales.

    Más sobre:SECEnergíaElectricidadEngieGeneradora MetropolitanaApagón

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