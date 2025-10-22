SEC multa a CGE por problemas de facturación en O’Higgins y Maule

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), aplicó a Compañía General de Electricidad (CGE), una multa de 85.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a unos $5.800 millones, tras comprobar irregularidades en sus procesos de facturación en las regiones de O’Higgins y Maule.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la SEC, la mayor sanción, de 80.000 UTM, se impuso por errores en la toma de lectura de medidores y en la emisión de boletas que incorporaron consumos estimados sin informar su carácter provisorio, afectando a más de 640 mil clientes durante julio y agosto de 2025.

La Superintendencia calificó la infracción como gravísima, por vulnerar la normativa que garantiza la exactitud y transparencia de la facturación eléctrica.

De la misma forma, la SEC sancionó a la compañía con otras 5.000 UTM por la entrega de información incompleta y errónea en el sistema de control de Consumos No Registrados, (CNR), lo que dificultó la fiscalización del regulador y comprometió la trazabilidad de los cobros aplicados.

Adicionalmente, la SEC instruyó a CGE la realización de una auditoría externa para revisar sus procesos de facturación eléctrica y de consumos no registrados, así como la forma en que reportan la información de estos procesos a la Superintendencia.

El organismo precisó que el objetivo es verificar la exactitud de los datos entregados, detectar posibles mejoras y asegurar que la empresa cuente con los recursos y procedimientos necesarios para cumplir con la normativa vigente, y así entregar confianza a sus clientes respecto de las facturas que reciben mes a mes.

Derechos de los consumidores

La Superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, explicó que “estas sanciones reflejan el compromiso de la SEC con la protección de los derechos de los usuarios. Ninguna empresa puede cobrar más de lo efectivamente se ha consumido ni entregar información inexacta que afecte la transparencia del servicio”.

Desde el inicio de la contingencia, la SEC instruyó a CGE suspender los cobros por CNR y abstenerse de facturar a los clientes cuyos medidores no fueron leídos correctamente, además de prohibir la suspensión del suministro eléctrico a quienes hubiesen ingresado reclamos. El organismo dijo que mantiene un monitoreo permanente sobre la empresa para asegurar el cumplimiento de las medidas correctivas y laa protección de los derechos de los consumidores.

Adicionalmente, la SEC entregó al Sernac los antecedentes vinculados a este proceso, a fin de que dicho organismo pueda evaluar y, en su caso, impulsar las acciones necesarias para perseguir las eventuales reparaciones y compensaciones que contemple la Ley del Consumidor.