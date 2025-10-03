¿Seguir comprando inteligencia artificial? La advertencia que hizo el fundador de Amazon, Jeff Bezos

En medio del boom sobre la inteligencia artificial, las millonarias inversiones asociadas a su infraestructura y las gigantescas valoraciones que han alcanzado estas empresas, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, lanzó una advertencia: “Esto es una especie de burbuja industrial”.

En el marco de su participación en el seminario Italian Tech Week 2025, en Turín, el empresario y segunda mayor fortuna del planeta expuso algunas de las características clave de las burbujas y señaló que, cuando ocurren, los precios de las acciones están “desconectados de los fundamentos” de una empresa.

“Lo segundo que sucede es que la gente se entusiasma mucho, como ocurre hoy, con la inteligencia artificial”, añadió Bezos, de acuerdo a información que publica CNBC.

Sin embargo, Jeff Bezos al mismo tiempo afirmó que la Inteligencia Artificial es real, que finalmente cambiará a casi todas las industrias y que incluso algunas burbujas podrían no ser necesariamente malas.

Qué dijo Jeff Bezos, de Amazon, sobre la inteligencia artificial.

“Las (burbujas) industriales no son tan malas, incluso pueden ser buenas, porque cuando el polvo se asienta y se ve quiénes son los ganadores, las sociedades se benefician de esas invenciones”, dijo Bezos.

La fiebre por la IA

Hay que recordar que el auge de la inteligencia artificial ha empujado a Wall Street a nuevos máximos históricos, pese a una serie de inconvenientes como la incertidumbre por los aranceles de Donald Trump o la reticencia de la Reserva Federal a recortar la tasa de interés.

Nvidia es uno de los mejores ejemplos. La acción de la empresa ha subido casi 1.400% en cinco años, convirtiéndose en la más valiosa del mundo, con un market cap de US$ 4,5 billones. Es una cifra sin precedentes.

Hace unas semanas, Oracle registró un violento aumento en bolsa tras unos resultados que superaron las proyecciones y por la fuerte demanda de su infraestructura en la nube para inteligencia artificial.

Esto disparó su acción más de 35% en un solo día y, de pasada, convirtió a su fundador, Larry Ellison, en el hombre más rico del mundo.

Esta semana, OpenAI, la dueña de ChatGPT, se conviertió en la startup más valiosa del mundo, superando a Space X y matriz de TikTok. Tras una venta secundaria de acciones, la compañía quedó valorada en US$ 500.000 millones.

Y hay más. Hoy, Hitachi saltó con fuerza en la Bolsa de Tokio tras un acuerdo con OpenAI mientras que su coterránea Fujitsu amplió su colaboración con Nvidia.

“Manías especulativas” con la IA

Sin embargo, han salido voces de alerta, más allá de Bezos.

Qué dijo Jeff Bezos, de Amazon, sobre inteligencia artificial.

Karim Moussalem, director de inversiones de acciones en Selwood Asset Management, ve “enormes riesgos” en el horizonte para el comercio de IA que podrían desmoronarse rápidamente, y está posicionando su fondo para las consecuencias.

“El mercado de la IA empieza a parecerse a una de las grandes manías especulativas de la historia del mercado”, declaró Moussalem, quien gestiona una estrategia de renta variable neutral al mercado en el fondo de cobertura londinense, en una publicación en LinkedIn.

“Para mí, es innegable que estamos en medio de una burbuja y de un frenesí total impulsado por el comercio minorista”. En declaraciones al programa “Squawk Box Europe” de CNBC el jueves, Moussalem dijo que los hiperescaladores de IA estaban en una carrera que “nadie quiere perder”, con el poder de gastar miles de millones dada la solidez de sus balances.