Senado rechaza proyecto que buscaba adelantar horario de cierre del comercio

La sala del Senado rechazó la idea de legislar el proyecto de ley que buscaba adelantar el horario de cierre del comercio y servicios de atención directa al público. Por 17 votos a favor y 19 en contra la cámara alta desechó la iniciativa, que no podrá discutirse nuevamente dentro de un año.

La iniciativa que fue presentada por un grupo de senadores en 2021 estaba en su primer trámite legislativo. Apuntaba a adelantar el cierre del comercio a las 20:00 horas de lunes a sábado y a las 18 horas los domingo y festivos.

No te pierdas en Pulso

El proyecto eso sí, no aplicaba para quienes se desempeñen en microempresas, como tampoco aplica para quienes se desempeñen en restaurantes, cines, pub, discotecas, casinos y aeropuertos.

Desde las graderías del Senado, un grupo de trabajadores con pancartas de la CUT, mostraron su molestia por la decisión de la cámara alta, y fueron desalojados del recinto.

La senadora DC, Yasna Provoste, y una de las autoras del proyecto llamó a no rendirse con el tema.

“Por eso fuimos autoras de esta moción y tenemos que seguir adelante. Lo que no puede pasar es que nos demos por vencidas en este proyecto. Queremos que esta unidades los trabajadores va a seguir adelante, y esperamos tener una nueva oportunidad. Ojalá que en las próximas elecciones también sepamos elegir pensando en quienes están comprometidos con los trabajadores”, dijo la senadora DC.

El senador RN Juan Castro indicó que “este proyecto generaba mayor cesantía. No es un sector político que haya votado en contra. Muchos senadores no fueron a votar porque sentían que este no era un buen proyecto. La idea no es perjudicar a las personas que tienen el deseo de trabajar”.

La senadora PPD, Loreto Carvajal, lamentó el rechazo de la iniciativa.

“El cierre del comercio a las 20 hrs nos parecía lógico sin embargo hoy día hemos sufrido el rechazo del proyecto. Lamentamos el retroceso que ha habido en términos de derechos”, indicó la legisladora.

Mientras que el senador PS, Alfonso de Urresti, sostuvo que “aquí cada uno tiene que explicar su voto, tiene que explicar por qué no se quiere legislar, este es un proyecto que incluso puede ser, se podrían haber hecho indicaciones, mejoras, negociar, establecer determinado horario o condiciones, pero claramente vemos a la derecha de manera clara y contundente votando en contra de los trabajadores, en contra de poder tener un cierre a una hora en que se pueda conciliar la labor del trabajo con la vida familiar”.

Los gremios del comercio habían expresado sus reparos y preocupaciones en torno a esta iniciativa. Calificaron el proyecto como arbitrario, e indicaron que podía hacer que aumentara la informalidad laboral. Desde la CNC, José Pakomio, valoró lo ocurrido este martes en el Senado.

“Un proyecto como el del cierre temprano del comercio, que genera una serie de distorsiones, nunca nos pareció una buena medida, porque además se basa en supuestos que la evidencia demuestra que no son correctos, como, por ejemplo, la afirmación de que cerrando más temprano disminuirá la inseguridad. Sabemos que la delincuencia responde a la lógica de los flujos de público, por lo tanto, será los primeros que se adecuará a los nuevos horarios”, dijo Pakomio.

Y agregó que “lo que primó hoy en la sala del Senado es que el comercio y cualquier otra actividad económica tenga la posibilidad de funcionar con libertad, respetando el límite de las 40 horas a las que nos tenemos que adecuar, pero que no se coarte la libertad de la economía y, por supuesto, la de los trabajadores para que sean ellos quienes determinen cómo distribuyen su jornada y puedan, en base a ello, conciliar la vida personal y familiar”.

No te pierdas en La Tercera