Arauco despide a cerca de 300 trabajadores en medio de proceso de reestructuración

En medio de un proceso de reestructuración, la forestal Arauco, perteneciente al grupo Angelini, concretó este martes el despido de unos 300 trabajadores a nivel nacional. La empresa fichó en agosto a una consultora global para hacer más liviana su estructura.

La reestructuración de la empresa forestal -que tiene más de 19 mil trabajadores directos- considera pasar de 3 áreas de negocio a 2 (madera y forestal y celulosa), por lo que se habrían producido cargos duplicados, que explicarían en parte los despidos de este martes. La intención de la compañía también sería repensar su negocio a largo plazo.

La reorganización se produce tras reportar una drástica caída de su volumen de negocios: sus ingresos descendieron desde US$ 3.628 millones en la primera mitad de 2022 a US$ 2.848 millones entre enero y junio de 2023. Un descenso de 21%, el que afectó a sus dos principales negocios, la madera y la celulosa. La principal empresa del grupo Angelini anotó pérdidas por US$ 101 millones en el primer semestre, versus las ganancias por US$ 632 millones del año previo.

La dotación promedio de Arauco al 30 de junio de 2023, según sus últimos estados financieros, totalizaba 19.043 personas. Un año antes, a junio de 2022, tenía 18.151 trabajadores.

La revisión de la consultora Boston Consulting Group, BCG, concluyó a fines de septiembre, y en la empresa ya se consideraba de la posibilidad de despidos ante la nueva estructura corporativa que adoptaría el holding.

Además, a mediados de septiembre la empresa anunció la suspensión indefinida de las operaciones de planta de celulosa Licancel, en Licantén. La decisión se tomó debido a dificultades como las inundaciones que produjo el desborde del río Mataquito, en medio de los sistemas frontales que azotaron a la zona centro sur en el invierno pasado.

La empresa, que pertenece al grupo Copec, dijo que la decisión se tomó tras un análisis exhaustivo de las consecuencias y daños derivados de dicho evento.

Dicha planta contaba con una dotación de 163 trabajadores directos. La empresa señaló en ese momento que “las personas involucradas ya han sido informadas y se ha diseñado un plan de salida que busca generar el menor impacto posible en ellos y sus familias”.