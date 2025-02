Sernac oficia a Mega Go tras reclamos por fallas en el servicio

Luego de registrar reclamos por fallas en la plataforma de Mega Go, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), ofició a Megamedia, para que la empresa informe los motivos detrás de la situación, así como las medidas implementadas para asegurar la calidad en la prestación del servicio.

Los reclamos, que se vieron reflejados tanto en el Sernac como en redes sociales, apuntaron hacia problemas para ver los contenidos y fallas generales de la plataforma de contenidos.

“Llevo ya dos meses con la aplicación de Mega Go y cada vez que intento usarla se cae y no deja ver absolutamente nada. He intentado en distintas horas y dispositivos, pero nada cambia. Debo estar más de 15 minutos para poder lograr ver un capítulo”, describe uno de los reclamos que se presentaron ante el Sernac.

El oficio del Sernac también solicitó que se informe el número de reclamos recibidos por la plataforma, y las respuestas que se entregaron a los consumidores, así como las medidas compensatorias hacia quienes realicen reclamos ante la empresa, o bien, ante el Sernac.

Desde el Sernac señalaron que el problema toma mayor relevancia en estos días próximos al Festival de Viña del Mar, donde la plataforma ofrece contenido exclusivo del evento, una situación que según el ente fiscalizador “podría generar mayor interés para contratar el servicio y a su vez, mayores consumidores con problemas”.

Ante esto, el Sernac llamó a quienes presenten este tipo de problemas, a realizar el reclamo ante el Sernac, ya sea en su plataforma web, a través del fono 800700100, o bien, en las oficinas regionales.