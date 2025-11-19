Sindicato de pilotos de Latam anuncia fin de la huelga tras llegar a un acuerdo con la aerolínea

Luego de ocho días de paralización de los pilotos sindicalizados de Latam, los trabajadores y la aerolínea llegaron a un acuerdo que pone fin a la huelga. Una paralización efectiva que no se veía en la firma chilena desde 1997.

Según informó el sindicado, bajo el patrocinio de la Dirección Nacional del Trabajo (DT), 464 socios activos del Sindicato de Pilotos Latam (SPL), que representan más del 50% de los profesionales de la compañía en Chile, logró sellar un acuerdo con la firma.

“El contrato colectivo que se suscribió esta tarde tendrá una extensión de tres años (2025-2028)”, detalló.

Sobre el proceso, la organización de trabajadores recordó que este proceso de negociación colectiva se inició el 1 de septiembre de este año y el 3 de noviembre, el 97% de los socios del sindicato rechazaron la última oferta de la compañía y se inició un proceso de cinco días de mediación obligatoria. Luego, tras no llegar a acuerdo en aquel entonces, la huelga se hizo efectiva el 12 de este mes y se prolongó por ocho días.

“Los dirigentes del SPL queremos agradecer la unidad, confianza y valentía de nuestros socios y socias, a los sindicatos chilenos y extranjeros que nos expresaron su apoyo y solidaridad y a la autoridad de la Dirección del Trabajo, por su mediación responsable y profesional en este proceso”, dijo en un comunicado Mario Troncoso, presidente del SPL.

La paralización de los trabajadores del Sindicato de Pilotos Latam obligó a la aerolínea a cancelar vuelos desde y hacia Chile. De hecho, esta jornada, Latam había informado la cancelación de vuelos entre este lunes y el próximo 24 de noviembre.

“Respecto a la reprogramación de vuelos desde y hacia Chile por huelga de pilotos: Los pasajeros afectados serán contactados directamente por correo electrónico. Como medida preventiva, recomendamos revisar el estado de su vuelo en Mis Viajes dentro de nuestra app LATAM”, explica todavía la aerolínea en sus canales oficiales.

En desarrollo...