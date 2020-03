Sky suspende todos sus vuelos y llega acuerdo con trabajadores por reducción salarial

Sky suspendió todas sus operaciones desde el 25 de marzo hasta el 30 de abril, producto del impacto en la industria aeronáutica que ha causado el coronavirus.

“La crisis es extremadamente profunda”, dijo el actual director de Finanzas de Sky, José Ignacio Dougnac, quien el 1 de abril sucederá a Holger Paulmann como CEO de la compañía. En conversación con 24Horas, señaló que si bien no se puede garantizar que no haya despidos, indicó que sería la última medida que tomarían si en el corto o mediano plazo esto no mejora.

“Estamos haciendo todo lo humanamente posible para evitar un solo despido dentro de la compañía. Ahora, esto obviamente no se puede garantizar, porque la crisis es extremadamente profunda y si no logramos salir de esta situación en el corto y mediano plazo, sería una última medida que nos veríamos forzados a tomar, pero queremos tratar de evitarlo a toda costa”, sostuvo Dougnac.

“Decidimos suspender la operación hasta el 1 de mayo, porque vemos y hemos escuchado a las autoridades que el peak de la enfermedad será durante abril y queremos cuidar a nuestros clientes y a nuestros trabajadores en los aspectos relacionados a la salud. Si es que la crisis o el peak se dilatan, es posible que tengamos que extender esto. La fecha de paralización temporal no es por viabilidad de la compañía, sino que es por un tema sanitario para cuidar a nuestros clientes y trabajadores”, indicó.

Por otra parte, valoró los acuerdos alcanzados con los trabajadores en relación a una reducción de sus salarios que pidió la empresa. “Han sido días muy complejos, pero hemos logrado llegar a muy buenos acuerdos con prácticamente todos los trabajadores de la compañía”.

Tráfico aéreo

El flujo de aviones ha caído fuertemente en todos los aeropuertos del país. Entre el 15 y 19 de marzo, el movimiento de naves en vuelos nacionales de pasajeros, considerando aterrizajes y despegues, bajó 43% en el aeropuerto de Santiago AMB, según cifras de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC). En el periodo, el flujo de aviones de vuelos internacionales cayó 42%.

A nivel nacional, en el mismo periodo, el número de operaciones descendió sobre el 40% en arribos y despegues.