    Socovesa reduce sus pérdidas y retoma inicios de proyectos inmobiliarios

    La firma en el 2025 disminuyó sus pérdidas en un 55%, bajando sus niveles de costos y su deuda financiera neta. En el año logró disminuir el stock de viviendas terminadas, uno de los principales problemas del mercado inmobiliario, y lanzó diez nuevos proyectos.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    La constructora e inmobiliaria ligada a la familia Grass, Socovesa, cerró el 2025 con una mejora considerable de su situación financiera, aunque se mantiene en números rojos. La firma en el 2024 consolidaba pérdidas de $19.809 millones (US$22 millones), pero en el último año lograron reducirlas en un 55% hasta los $8.984 millones (US$10 millones).

    "La mejora se explica principalmente por el mayor margen bruto y la disminución de los gastos financieros“, dijo la empresa en el reporte entregado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

    Durante el año los ingresos de la compañía se redujeron en un 19%, alcanzando ventas de $302.857 millones (US$334 millones), mientras que en 2024 registró un total de $374.629 millones (US$ 413 millones). "La variación se explica principalmente por menor escrituración de inmuebles ($260.817 millones vs $342.913 millones), con menor aporte de casas y departamentos en el período“, precisó Socovesa.

    A pesar de esto, la compañía ha mejorado otros puntos de sus estados financieros, con una disminución de costos financieros en un 40% hasta los US$41 millones, y los costos de ventas en un 23% hasta los US$250 millones. El margen bruto pasó de 22% a 25%.

    "La deuda financiera neta totalizó $519.408 millones, con una disminución de 13,3% frente a diciembre de 2024, explicada por una menor deuda financiera bruta (−11,7%) en un contexto de flujo de caja operacional positivo, que alcanzó $128.181 millones, prácticamente mismo nivel que el del año anterior“, destacó Socovesa.

    Reducción de stock e inicio de nuevos proyectos

    El mercado de la construcción e inmobiliario ha estado desafiada en los últimos años por los bajos niveles de compra, que generaron que el stock de viviendas en entrega inmediata esté máximos históricos. Esto, a su vez, mantiene paralizadas a las constructoras para poder iniciar nuevos proyectos.

    En 2025 Socovesa disminuyó su stock de viviendas terminadas en un 47%, pasando de un inventario de US$253 millones a US$134 millones. “Pese al ingreso de siete nuevas recepciones municipales durante el período, se escrituraron más unidades de las que ingresaron al stock, generando una contracción neta", declaró la firma.

    Las unidades terminadas para Socovesa han ido disminuyendo progresivamente desde junio del 2024, bajando un 37% desde entonces. Eso sí, aceleró su caída desde junio del 2025.

    Respecto de diciembre de 2024, las obras en ejecución crecieron 48,6%. Durante 2025, la compañía lanzó diez nuevos proyectos o etapas con una venta potencial de MUF 6.091; ocho de estos lanzamientos se comercializan bajo la modalidad de venta en blanco, por lo que el respectivo inicio de construcción dependerá del avance comercial y su correspondiente financiamiento. Al 31 de diciembre de 2025, del total de las obras en ejecución el 50,8% estaba asociado a proyectos bajo esta modalidad”, resaltó Socovesa.

    “De cara a 2026, el escenario base continúa apuntando a una reactivación gradual, apoyada por tasas hipotecarias menos restrictivas que en los máximos recientes, inflación más controlada y la vigencia del subsidio. Sin embargo, la velocidad de normalización seguirá supeditada a la evolución del empleo, el acceso efectivo al crédito y la absorción del stock disponible. En este contexto, Empresas Socovesa mantendrá el foco en capturar demanda en los segmentos con mayor tracción, reforzando disciplina comercial y flexibilidad operativa, con énfasis en preservación de caja y ajuste de oferta al ritmo de absorción”, proyectó Socovesa.

