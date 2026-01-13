Sonami prevé leve baja en el precio promedio del cobre para 2026

Pese al reciente rally en el precio del cobre la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) estimó una leve baja para este año. La entidad gremial proyecta que el valor del metal rojo promediará US$4,5 la libra en 2026, versus el US$4,51095 la libra anotado en 2025, cuando los precios subieron 8,73% en comparación con 2024.

Este martes el precio contado del cobre cerró sin cambios a US$6,03732 la libra en la Bolsa de Metales de Londres y en lo que va del año promedia US$5,92134 la libra, superior en 47,2% al de igual periodo de 2025.

La Sonami prevé que la producción de cobre en Chile habría cerrado el 2025 en 5,4 millones de toneladas. En tanto para 2026 proyecta que suba a entre 5,5 y 5,7 millones de toneladas.

Chile es el mayor productor mundial de cobre y hasta el tercer trimestre de 2025 la minería representaba un 12,3% del PIB del país.

Para el 2026 se espera que la inversión en minería en Chile llegue a US$1.710 millones, cifra menor en 20% a la del año pasado.