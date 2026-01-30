Sonda apuesta por proyectos de alto valor y reestructuración en Brasil pese a caída en resultados de 2025

La firma de IT de Latinoamérica, Sonda, reportó una caída en sus utilidades acumuladas para 2025 explicadas por mayores provisiones de incobrabilidad, junto con un aumento de la estructura comercial y una reestructuración de su proyecto en Brasil.

En concreto, el Ebitda (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de la sociedad se ubicó en US$127 millones, equivalente a una disminución de 16,6% frente al ejercicio anterior. A su vez, en el mismo periodo sus ingresos mostraron un leve avance de 2,6% hasta US$1.592 millones.

“Durante 2025 tomamos la decisión estratégica de fortalecer nuestras capacidades comerciales y ampliar nuestra presencia en nuevos negocios de alto valor con especialización por industria, con el objetivo de construir una plataforma de crecimiento sostenible y de alta replicación en todos los mercados. Este enfoque implicó asumir efectos transitorios en los resultados, coherentes con una estrategia de largo plazo”, explicó Marcelo Castiglione, gerente general corporativo de Sonda.

Desglose por área

Las ventas de la compañía por segmento mostraron un rendimiento heterogéneo: El Digital Business alcanzó ingresos por US$544,3 millones en una caída de 1,5% frente a 2024. Asimismo, la división de Digital Services acumuló ventas por US$570 millones, lo que representa una fluctuación marginal de 0,8% frente al año anterior. En contraste, el Transactional Business, que opera en Chile a través de las sociedades Quintec Distribución, Tecnoglobal y Microgeo, lideró el crecimiento logrando US$477,7 millones con un alza de 10,3%.

En el detalle geográfico, la Región Cono Sur, que se compone por Chile, Argentina y Uruguay, y es el principal mercado de la sociedad, aumentó sus ingresos operativos un 5,5% (US$858 millones), mientras que el Ebitda cayó 11,5% (US$70,8 millones). A su vez, el mercado brasileño, se posicionó como el segundo mercado con más ventas por US$461,3 millones y un avance de 1,6% en el año, sin embargo, el Ebitda en la región cayó 39,4% hasta US$20,1 millones.

En paralelo, en su mercado Andino, que incluye a Colombia, Ecuador y Perú, tuvo un alza de 9,9% en ingresos por US$163,4 millones y un descenso de 6% en Ebitda hasta US$17 millones. En Norteamérica, donde la empresa opera en México, Panamá, Costa Rica, Guatemala y Estados Unidos, se registraron US$125,5 millones en ingresos y US$19 millones en Ebitda, equivalente a caídas de 16,2% y 8,95% respectivamente.

Respecto a la estructura de los pasivos, la empresa experimentó una disminución general de 4% respecto al ejercicio anterior atribuido a la desconsolidación de la filial Multicaja a mediados de diciembre que disminuyó sus cuentas por pagar comerciales y los pasivos por impuestos diferidos.