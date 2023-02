S&P 500 y Nasdaq extienden pérdidas y el mercado se inquieta por el futuro de las tasas

Los índices S&P 500 y el Nasdaq cayeron este martes por tercera sesión consecutiva, puesto que los inversores interpretaron que un repunte en la actividad empresarial estadounidense en febrero como un indicio de que las tasas de interés deberán mantenerse altas durante más tiempo para controlar la inflación.

El índice manufacturero de la firma de mercado S&P Global, que refleja la actividad de negocios en Estados Unidos, volvió a expandirse por primera vez en ocho meses en febrero. La lectura de 50,2, frente a los 46,8 de enero, se vio impulsada por un sólido avance del sector de servicios, según la encuesta PMI.

El informe se sumó a una serie reciente de datos económicos que han pintado una imagen de una economía resistente, que continúa funcionando en un contexto de múltiples aumentos de tasas por parte del banco central en 2022 con el objetivo de contener la inflación.

Con la inflación aún lejos del objetivo del 2% de la Fed y una economía que conserva gran parte de su vigor, los participantes del mercado monetario han estado revisando al alza su estimación del tope de la tasa de fondos federales, actualmente en 5,35% en julio, y ahora esperan que el tipo permanezca cerca de esos niveles durante todo el año.

“Hoy, nos damos cuenta de que la Fed no está bromeando sobre subir más la tasa por más tiempo y, de hecho, podría aumentar un poco más por un poco o mucho más”, dijo Carol Schleif, directora de inversiones de BMO Family. Oficina.

Las acciones estadounidenses tuvieron un comienzo de año optimista después de su peor desempeño anual en más de una década en 2022, ya que los inversores esperaban que el ciclo de aumento de tasas del banco central estuviera llegando a su fin.

Los inversores estarán atentos a las actas que detallan la discusión en la última reunión de política monetaria de la Fed, prevista para el miércoles, en busca de más pistas sobre la postura dentro del banco central sobre las tasas.

Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 81,85 puntos, o un 2,01%, para cerrar en 3.997,39 unidades; mientras que el Nasdaq Composite bajó 294,72 puntos, o 2,50%, a 11.492,55 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 693,35 puntos, o un 2,06%, a 33.133,34 unidades.

Entre los afectados por las caídas generalizadas del martes se encuentran las grandes acciones tecnológicas, con Tesla Inc., Amazon.com Inc., Microsoft Corp y Alphabet Inc en franco retroceso.