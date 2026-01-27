SUSCRÍBETE POR $1100
    SQM anuncia alianza con estadounidense Ivanhoe Electric para buscar cobre en su propiedad en el norte

    SQM invertirá US$9 millones para los trabajos de exploración y, en caso de "obtener resultados satisfactorios", se creará una empresa en conjunto.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Las acciones que impulsan a la bolsa

    Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) firmó un acuerdo definitivo de colaboración y exploración con la firma estadounidense dedicada a la exploración minera Ivanhoe Electric Inc para explorar 2002 km² de la propiedad minera de SQM en el norte de Chile en busca de cobre.

    Según explicó en un comunicado, en la fase inicial, la asociación, guiada por un comité técnico dirigido conjuntamente, incluirá una inversión de US$9 millones por parte de SQM para financiar tres años de exploración.

    “El programa aprovechará las nuevas tecnologías de Ivanhoe Electric, el sistema de prospección geofísica Typhoon, junto con el software de inversión de datos de Computational Geoscience Inc. («CGI») para identificar posibles yacimientos de cobre aptos", explicaron.

    Así, en caso de obtener resultados satisfactorios, esta colaboración podría dar lugar a la formación de una empresa conjunta al 50% entre SQM e Ivanhoe Electric, “en la que SQM tendría la opción de operar y el derecho a elegir al director general de la empresa conjunta”.

    Por su lado, Ivanhoe Electric explicó que se define como éxito de la explotación cualquier yacimiento “con un potencial de al menos un millón de toneladas de cobre contenido o equivalente de cobre, según lo determine un geólogo independiente”.

    Otros de los detalles que explicó la estadounidense fue que, una vez encontrada la potencialidad de explotar un yacimiento de cobre, “Ivanhoe Electric tendrá la opción de adquirir una participación del 50 % en el yacimiento y formar una empresa conjunta al 50 % con SQM, pagando un precio equivalente al doble de los gastos de exploración de SQM hasta la fecha”.

    “El precio de ejercicio se pagará a una nueva empresa conjunta y se utilizará para continuar con la exploración y otras actividades relacionadas. Tras la formación de la empresa conjunta, SQM aportará las concesiones mineras pertinentes y los datos de exploración asociados. A partir de entonces, la empresa conjunta será financiada a prorrata por Ivanhoe Electric y SQM”, detalló la firma extranjera.

    De lograr éxito, SQM extendería su cartera de negocios, que hoy se compone de la producción de litio, nitrato de potasio y yodo.

    Más sobre:MineríaNegociosSQM

