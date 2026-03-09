SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Startup Fracción presenta propuesta de pago a sus acreedores para evitar la quiebra

    En su plan de acuerdo de reorganización judicial se establece un calendario de pago de la deuda hasta marzo de 2032. En él se plantea una categoría diferenciada a sus acreedores.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas

    La startup Fracción -constituida por Javier Vega Sepúlveda en junio de 2018 para ampliar el acceso a medicamentos mediante la venta fraccionada- presentó a sus acreedores una propuesta para reorganizar sus pasivos ante el 11° Juzgado Civil de Santiago.

    En septiembre de 2025, la compañía inició un proceso de reorganzación concursal para evitar la quiebra. Sus pasivos superan los $3.500 millones y sus mayores acreedores son BancoEstado, Astrazeneca y Cenabast.

    La propuesta establece que, a partir del ejercicio tributario del año 2026, la empresa deberá efectuar pagos anuales por concepto de amortizaciones extraordinarias equivalentes al 50% del excedente de su flujo de caja. La propuesta considera como parte del flujo de caja los recursos mantenidos en efectivo y en equivalentes de efectivo, tales como depósitos a plazo, fondos mutuos u otros instrumentos de similar naturaleza, siempre que provengan de las actividades comerciales de la empresa.

    La propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial plantea un calendario de pago por 61 cuotas que comienza el 16 de marzo de 2027 al 16 de marzo de 2032.

    Según el mismo escrito, el cálculo del excedente se realizará considerando los montos que superen un nivel mínimo de caja fijado en la suma de $450 millones, monto que la empresa podrá mantener como reserva para su operación normal.

    Asimismo, la empresa deudora contará con un período de gracia de doce meses para el pago del capital y de los intereses que se devenguen con posterioridad a la Junta Deliberativa. Dicho período de gracia se contará desde la fecha de celebración de la referida Junta. El vencimiento final de las obligaciones objeto de esta propuesta se fija para el día 16 de febrero de 2032.

    Dentro de los quince días hábiles siguientes a la celebración de la Junta Deliberativa, el Acreedor Fogape deberá elegir la tasa de interés que se aplicará a los intereses que se devenguen con posterioridad a dicha Junta. Esta elección deberá ser comunicada mediante correo electrónico dirigido al Interventor Concursal que se designe para el procedimiento.

    De acuerdo al mismo documento, el Acreedor Fogape podrá elegir entre dos opciones de tasa de interés. La primera consiste en aplicar la Tasa de Política Monetaria más un spread anual de 2%. La segunda opción es mantener la tasa de interés que se pactó originalmente. En ambos casos, la tasa que se aplique no podrá superar la Tasa Máxima Convencional vigente al momento en que se devenguen los intereses.

    Estratégicos

    El plan de pago propone condiciones de pago más favorables para aquellos acreedores y proveedores valistas que sean titulares de créditos en contra de la empresa deudora por montos iguales o superiores a $12 millones y menores a $200 millones, con el objeto de facilitar su recuperación y otorgarles un tratamiento preferente dentro del marco del acuerdo de reorganización.

    Adicionalmente, la propuesta contempla un apartado especial sobre los acreedores estratégicos, considerando su importancia para la continuidad operacional y comercial de la empresa deudora. En esta categoría se incluyen aquellas entidades cuya relación comercial resulta esencial para asegurar el abastecimiento de productos, la prestación de servicios críticos o el mantenimiento de plataformas y procesos necesarios para el funcionamiento de la firma.

    En este contexto, Fracción considera acreedores estratégicos a Astrazeneca; Pfizer Chile; Droguería Global Pharma; Inversiones Pharmavision; Laboratorios Richmond Chile; Merck Sharp & Dohme, Agencia en Chile; Novartis Chile; Luis Felipe Ferreira Díaz, titular de la marca Proyecta Soft; Roche Chile; Sandoz Chile; Synthon Chile; Tecnofarma; Varifarma Chile, y BancoEstado Corredora de Bolsa.

    Según el mismo escrito, patrocinado por el abogado Nelson Contador, en el presente proceso resulta clave mantener una relación estable con los proveedores estratégicos, ya que de ellos depende en gran medida la continuidad operativa y comercial de la empresa deudora.

    Fracción planteó que el tratamiento favorable se aplicará siempre que el respectivo acreedor estratégico mantenga el suministro de mercaderías o la prestación de servicios a la compañía, continuando con la recepción y despacho de órdenes de compra según los requerimientos de la empresa. “Esto supone que el acreedor mantenga las condiciones comerciales habituales o históricas con Fracción, especialmente en lo relativo a las líneas de crédito y/o condiciones de suministro a 60 días”, añadió.

    Lee también:

    Más sobre:NegociosEmpresasStartupDeudasMillonesConflicto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estabilidad antes que riesgo: dónde y cómo invierten las mujeres en Chile

    De Gregorio descarta “una emergencia fiscal”, pero estima que el manejo del gobierno de Boric en el tema “pasa raspando”

    Corte Suprema acoge querella de capítulos contra exministra Verónica Sabaj desestimando alegaciones de la defensa

    Mercado de las cajas de cartón: familia Matte Izquierdo compra la unidad en Chile de International Paper

    ¿Quién es horsegiirL? La DJ alemana que se autopercibe como caballo y que estará en Lollapalooza Chile

    La agenda de los ministros económicos a 48 horas de dejar sus cargos

    Lo más leído

    1.
    Deuda del Estado con clínicas cierra en el gobierno de Boric sobre los US$ 520 millones, con alza de 27% en el último año

    Deuda del Estado con clínicas cierra en el gobierno de Boric sobre los US$ 520 millones, con alza de 27% en el último año

    2.
    El instructivo de Quiroz: Los ajustes que el jefe de Hacienda pidió a los ministros de Kast

    El instructivo de Quiroz: Los ajustes que el jefe de Hacienda pidió a los ministros de Kast

    3.
    CMF denuncia al Ministerio Público a ocho entidades que ofrecen créditos en sitios web por presunto delito de estafa

    CMF denuncia al Ministerio Público a ocho entidades que ofrecen créditos en sitios web por presunto delito de estafa

    4.
    Regulador de valores de EEUU exime a Chile de nueva exigencia de información para extranjeros con presencia en Wall Street

    Regulador de valores de EEUU exime a Chile de nueva exigencia de información para extranjeros con presencia en Wall Street

    5.
    Starlink, la firma de internet satelital de Elon Musk, se dispara en Chile y ya bordea los 130 mil clientes

    Starlink, la firma de internet satelital de Elon Musk, se dispara en Chile y ya bordea los 130 mil clientes

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Servicios

    Rating del domingo 8 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 8 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a U. de Chile vs. U. de Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a U. de Chile vs. U. de Concepción en TV y streaming

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?
    Chile

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Corte Suprema acoge querella de capítulos contra exministra Verónica Sabaj desestimando alegaciones de la defensa

    Louis de Grange cuestiona cifras del MTT respecto a flujo de ciclovías y su impacto en la congestión vehicular

    El desafío demográfico en Chile
    Negocios

    El desafío demográfico en Chile

    Estabilidad antes que riesgo: dónde y cómo invierten las mujeres en Chile

    De Gregorio descarta “una emergencia fiscal”, pero estima que el manejo del gobierno de Boric en el tema “pasa raspando”

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar
    Tendencias

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién era Corey Parker, el actor de Viernes 13 y Will & Grace que falleció a los 60 años

    “Desastroso, horrible e indignante”: Cobresal se lanza con todo contra el árbitro Piero Maza
    El Deportivo

    “Desastroso, horrible e indignante”: Cobresal se lanza con todo contra el árbitro Piero Maza

    “Estamos muy molestos”: los clubes se reúnen con Pablo Milad y la ANFP para pedir explicaciones por la ley SADP

    Laporta responde a las críticas de Xavi en Barcelona: “Con los mismos jugadores él perdía y Flick gana”

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    ¿Quién es horsegiirL? La DJ alemana que se autopercibe como caballo y que estará en Lollapalooza Chile
    Cultura y entretención

    ¿Quién es horsegiirL? La DJ alemana que se autopercibe como caballo y que estará en Lollapalooza Chile

    Silvana Estrada, figura de la canción mexicana: “Violeta Parra nos hizo libres en un montón de sentidos”

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea
    Mundo

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea

    Putin felicita al nuevo líder supremo de Irán y le muestra su “apoyo inquebrantable”: “Su mandato requerirá de valentía”

    Irán nombra a hijo de Jamenei nuevo líder supremo y aumentan golpes a la infraestructura crítica

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso