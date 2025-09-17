SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Tasadores ven que precios de viviendas podrían hasta triplicarse en sector entre Freire y Pucón por nueva vía

La concesión tiene un presupuesto oficial de US$608 millones, y el Ministerio de Obras Públicas planea realizar el llamado a licitación durante 2026. Desde la Asociación de Tasadores de Chile advierten que este tipo de proyectos generan una rápida valorización del suelo.

Paulina OrtegaPor 
Paulina Ortega

El Ministerio de Obras Públicas planea realizar el llamado a licitación durante el próximo año de la concesión de las Rutas del Villarrica. La licitación buscará ampliar la calzada de la ruta existente, la incorporación de un nuevo trazado, con enlaces, retornos, aceras peatonales, entre otros, con el fin de mejorar la conectividad entre las comunas de Freire, Villarrica y Pucón.

La concesión tiene un presupuesto oficial de US$608 millones. El trazado se divide en tres tramos. El primero corresponde a Freire-Villarrica con una longitud de 48 km, luego un bypass por el surponiente de la ciudad de Villarrica de 10 km y finalmente un nuevo tramo Villarrica – Pucón.

Este proyecto, que se estima que esté en servicio para el 2035, ha generado una oleada de expectativas en la región de La Araucanía, sobre todo en lo que respecta al mercado inmobiliario.

Desde la Asociación de Tasadores de Chile (ATC) estiman que los precios de las viviendas en estas comunas podrían incluso triplicarse. El presidente del gremio, Teodosio Cayo, explica que “cuando se construye una carretera no solo llega la pavimentación, sino también servicios esenciales como luz, agua, conectividad digital y transporte más eficiente. Estos cambios estructurales transforman ciudades enteras”.

Pucón la-tercera

“Una obra de esta magnitud genera una rápida valorización del suelo. Muchas veces los terrenos triplican su valor en poco tiempo, y eso impulsa el desarrollo de conjuntos habitacionales, oficinas y equipamiento comercial”, dijo Cayo.

Y añadió: “Con una población creciente y una afluencia turística que bordea los 3 millones de visitantes anuales y una ocupación hotelera que bordea el 90% en temporada alta, Pucón dejó atrás su perfil de balneario estacional para convertirse en una ciudad viva todo el año. Esta evolución genera nuevas demandas por servicios profesionales, comercio, conectividad y vivienda de calidad”.

De acuerdo a los datos de la plataforma de venta y arriendo Yapo.cl, actualmente los precios de compra de departamentos en Pucón ronda los $8.954 por m2 y los inmuebles de 70 m2 promedian un valor de $626.749. El valor de venta de casas llega a $569.573 por unidades de 100 m2.

En cambio, en Villarrica, el m2 es un poco más bajo, con una media de $8.518, y las propiedades de 70 m2 se encuentran por los $596.257. Para casas el valor promedio en unidades de 100 m2 suma $441.100.

“En La Araucanía, los valores de arriendo muestran diferencias según el tipo de propiedad y la comuna. En departamentos, Pucón registra precios 6% superiores al promedio regional ($390.200), mientras que en Villarrica los arriendos se ubican 12% por encima de la media. En el caso de las casas, cuyo promedio regional alcanza los $473.652, Pucón presenta valores 20% más altos, mientras que Villarrica se sitúa 7% por debajo”, explica el gerente comercial de real estate de Yapo, Javier Pacheco.

“En el caso de la nueva vía Freire–Pucón, al mejorar la conectividad, es probable que se incremente la construcción y disponibilidad de viviendas en comunas aledañas. Eso podría aliviar la presión de precios en Pucón y Villarrica, aunque también podría atraer más demanda (personas interesadas en vivir o invertir en la zona), lo que equilibraría o incluso contrarrestaría la baja de precios", agrega Pacheco.

Este proyecto de conectividad impulsado por el Ministerio de Obras Públicas ya ha tenido efectos en la demanda por propiedades en el eje. Así lo afirma Ebco Desarrollo y Rentas, que actualmente se encuentra finalizando la iniciativa La Poza en Pucón, en la ribera del Lago Villarica.

El socio de la firma, Joaquín Konow, aseguró que “el anuncio de la futura vía ha generado bastante expectación, especialmente en uno de nuestros proyectos emplazados en la zona, La Poza de Pucón, que está en la etapa de terminaciones. Se ha notado en las últimas semanas un incremento en las cotizaciones, principalmente de inversionistas”.

“Nosotros también consultamos a entendidos en este tipo de proyectos, y coincidieron en que impactará positivamente en el flujo de turistas en toda la zona, ya que la nueva ruta junto con ofrecer mayor seguridad disminuirá los tiempos de traslado en un 30% aproximadamente”, declaró Konow.

Más sobre:Mercado inmobiliarioViviendasPreciosPucónFreireVillarricaLa Araucanía

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detienen a funcionario de Melipeuco que mordió a alcalde en la oreja durante celebración de Fiestas Patrias

Jara inicia campaña oficial en compañía de Tohá

Diputados aprueban proyecto que modifica la ley de responsabilidad penal adolescente

Prisión preventiva para “El Potito”: Fiscalía asegura que tuvo directa participación en atentado al molino Grollmus

Trump llega a Windsor en una visita de Estado a Reino Unido que combina comercio, tecnología y protocolo real

Joyería Joyart: quiebre entre hermanos Fernández se agudiza con querellas por hurto y apropiación indebida

Lo más leído

1.
Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

2.
Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

3.
SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

4.
Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

5.
Desbordes desliza descontento con Boric por inaugurar Fiestas Patrias en La Pampilla y apunta a estar “a la altura de los cargos”

Desbordes desliza descontento con Boric por inaugurar Fiestas Patrias en La Pampilla y apunta a estar “a la altura de los cargos”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

Revisa las rutas y horarios con peaje a luca desde el miércoles por el fin de semana largo

Revisa las rutas y horarios con peaje a luca desde el miércoles por el fin de semana largo

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League en TV y streaming

Detienen a funcionario de Melipeuco que mordió a alcalde en la oreja durante celebración de Fiestas Patrias
Chile

Detienen a funcionario de Melipeuco que mordió a alcalde en la oreja durante celebración de Fiestas Patrias

Jara inicia campaña oficial en compañía de Tohá

Diputados aprueban proyecto que modifica la ley de responsabilidad penal adolescente

Joyería Joyart: quiebre entre hermanos Fernández se agudiza con querellas por hurto y apropiación indebida
Negocios

Joyería Joyart: quiebre entre hermanos Fernández se agudiza con querellas por hurto y apropiación indebida

Vallejo dice que el gobierno está analizando el fallo de la Corte Suprema por proyecto Dominga

El expresidente del Consejo Fiscal Autónomo, Jorge Rodríguez, se incorpora al “team económico” del CEP

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades
Tendencias

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

La última actualización de PlayStation 5 permite nuevas funciones en el control DualSense

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

Otra millonaria multa: Conmebol le sigue pasando la cuenta a Independiente por la llave contra la U
El Deportivo

Otra millonaria multa: Conmebol le sigue pasando la cuenta a Independiente por la llave contra la U

Detienen a barrista de Independiente involucrado en los incidentes del duelo contra la U que estaba prófugo

Alejandro Tabilo accede al cuadro principal del ATP 250 de Chengdú tras una dramática definición

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Mon Laferte recibe nominación a los Grammy Latinos por Canción del año
Cultura y entretención

Mon Laferte recibe nominación a los Grammy Latinos por Canción del año

Los Infantes y los Ingenuos de la Patria: los batallones afrodescendientes en la Independencia de Chile

De su digno adiós al cine a la muerte de un hijo: los últimos años de Robert Redford

Trump llega a Windsor en una visita de Estado a Reino Unido que combina comercio, tecnología y protocolo real
Mundo

Trump llega a Windsor en una visita de Estado a Reino Unido que combina comercio, tecnología y protocolo real

La IA se abre paso en la política: Albania nombra a “ministra” y Japón a líder de partido generados con esta tecnología

Viuda de Navalny denuncia que el opositor murió envenenado en prisión y acusa directamente a Putin

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica
Paula

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada