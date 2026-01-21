Telefónica afirma que evalúa vender su participación de Onnet Fibra

Luego de una sesión de directorio realizada este miércoles, Telefónica informó al mercado financiero respecto a sus intenciones de vender su participación en Onnet Fibra, con el fin de destinar dichos recursos para pagar deuda y mejorar sus ratios financieros.

Telefónica detalló que mantiene una participación minoritaria de 40% de Onnet Fibra, la empresa de infraestructura digital, la mayorista de fibra óptica más grande del país, que entrega servicios a grandes compañías de telecomunicaciones como Entel y ClaroVTR. Adicionalmente buscará vender una pequeña participación de 0,06% en Telefónica Brasil.

"El objetivo central es fortalecer la estructura financiera de Telefónica Chile, disminuyendo su carga financiera, mejorando su perfil de riesgo y reforzando fundamentos crediticios que amplíen su capacidad de sostener inversiones estratégicas en redes y servicios avanzados, avanzando hacia una operación más equilibrada, sostenible y robusta para el futuro“, detalló Telefónica en un comunicado.

De acuerdo a lo mencionado en el hecho esencial, para vender esta participación al menos dos tercios de las acciones emitidas con derecho a voto de la sociedad desde aprobar la operación, para lo cual se convocará una Junta Extraordinaria de Accionistas.

"Para ello, recibió el informe del evaluador independiente EY Consultores Limitada, ya disponible para los accionistas en las oficinas de la compañía y en su sitio web. Asimismo, los directores emitirán sus opiniones conforme al proceso establecido“, mencionó la firma.

La firma apuntó en el escrito que, de ser concretadas estas ventas, se podrán optimizar los radios de endeudamiento “y proyectar una estructura más estable y menos expuesta al riesgo, reforzando la continuidad operativa, la innovación tecnológica y la competitividad del sector“.

De esta forma, la compañía dijo: "Telefónica Chile reafirma así su compromiso con una gestión responsable, transparente y orientada al largo plazo, fortaleciendo la sostenibilidad del negocio en un mercado que exige eficiencia, solidez financiera y conectividad de calidad para personas, empresas e instituciones en todo el país, y consolidando una operación preparada para competir en un entorno altamente dinámico y exigente“.

Telefónica actualmente se encuentra en proceso de venta de sus operaciones en Chile, tras la decisión de su matriz en España de enfocarse en los mercados de Europa y Brasil, como parte de la estrategia de la compañía. Durante los últimos meses varios interesados se han presentado en el proceso, sin embargo, aún no asoma un preferido para quedarse con Telefónica Chile.