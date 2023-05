TetherEd: el marketplace de la educación

Es un año es muy importante para Martín. Acaba de cumplir cuatro años y en marzo pondrá sus pies en prekínder. Está feliz, pero sus padres algo estresados. ¿Será mejor un establecimiento cerca de la casa o del trabajo? ¿Una formación tradicional o alternativa? ¿Jardín infantil o colegio de una vez? ¿Qué requisitos pedirán?

Justamente, esta es la principal problemática que intenta solucionar la startup TetherEd mediante tecnología, de manera online y con una orientación hacia la eficiencia, tanto para los padres de Martín como para las entidades educativas. “La mayoría de las edtech (empresas de tecnología para la educación), están enfocadas a mejorar el aprendizaje de los alumnos o bien, a la administración de los colegios. Pero nosotros resolvemos un problema fundamental: aumentar sus ingresos”, comenta Christopher Neilson, profesor chileno-estadounidense de Economía en la Universidad de Yale, que ha estudiado los mercados educativos y ha asesorado a gobiernos de América Latina por más de ocho años.

De hecho, TetherEd parte de la investigación académica y la experiencia en el sector público de Neilson. Antes de tener su actual startup, era asesor del Ministerio de Educación, participó en la creación del diseño del Sistema de Admisión Escolar (SAE) en 2015 y durante varios años lideró el desarrollo de la tecnología detrás del sistema de predicción y alertas que implementa la plataforma “inteligente” del SAE. El algoritmo informático calcula la probabilidad de ser admitido y avisa a la familia durante la postulación en tiempo real si es probable que no quede asignado. Todo se complementa con una serie de informaciones de los establecimientos cerca del hogar de la familia para ver opciones adicionales.

En 2018, Neilson fundó la ONG tecnológica ConsiliumBots para ayudar a hacer investigación con plataformas digitales, inteligencia artificial y bots para ayudar a familias a tomar decisiones en educación. Desde esta organización, Neilson implementó sistemas similares al realizado en Chile en ciudades de Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y EE.UU.

Todo bien, pero había que ir más allá de los contratos con el sector público. Así, en febrero de 2022 crearon TetherEd con la idea de llevar la misma tecnología, pero a los colegios privados y jardines infantiles. Una especie de marketplace de la educación, tanto para los apoderados que buscan dónde educar a sus hijos como para los establecimientos educacionales que, “en la mayoría de los casos, siempre tienen vacantes que no son utilizadas, por lo que les ayudamos a mejorar su rentabilidad”, asegura el académico de Yale, desde donde dirige la empresa, a la par con las oficinas ubicadas en el WeWork de Manquehue, en Santiago.

Al principio levantaron cerca de medio millón de dólares entre varios inversionistas FFF (family, friends and fools), donde destacan algunos ejecutivos de la startup chilena Betterfly, como Andrés Liberman (CIO) y Eduardo Rodríguez (CFO) y el norteamericano Mitch Kapor, uno de los gurús informáticos de Estados Unidos. Luego, en octubre de 2022 levantaron otros US$500.000 con varios capital como Avalanche VC.

El modelo de negocio de TetherEd se basa en prestar servicios a colegios y jardines infantiles para que logren llenar sus cupos disponibles, generándoles una plataforma que incluye marketing digital, creación y difusión de contenido y otra serie de herramientas que implican un costo fijo inicial. Luego, a medida que los establecimientos logran la matrícula de estudiantes, esta startup les cobra por cada ingreso. En otras palabras, por resultados. Además, pueden acceder a una serie de datos de inteligencia de mercado, como por ejemplo colegios que son competencia y cómo está su comportamiento en redes sociales o bien, establecimientos ubicados en el mismo barrio.

Para los padres y apoderados, el sistema es gratuito, sólo deben registrarse y comenzar a investigar en un “Explorador Educacional Virtual” online (https://chile.explorador.com) partiendo por un mapa que indica claramente dónde hay cupos, además de videos, testimonios, perfil del lugar y todos los etcéteras que seguramente los padres de Martín necesitan para decidirse. “Cuando se interesan por una alternativa, en el mismo sistema pueden agendar una visita, hablar con el colegio e incluso matricularse. Todo digital”, dice Neilson, y agrega: “Hay una serie de fricciones que se producen en el sistema educativo que no existen en otras industrias, y eso hace que sea más ineficiente. Tanto por el lado de los colegios y jardines, que muchas veces son pymes, así como para los papás que no encuentran un lugar que les guste. Y a veces no es que los colegios rechacen a alumnos. Simplemente no tienen la capacidad para una buena gestión”.

Desde que se lanzaron, han entrado más de dos millones de personas y tienen registrados 17.000 colegios en Chile y 70.000 en Colombia. Más de 800 colegios y jardines con perfiles digitales ya tienen en la plataforma un tour virtual, testimonios y video drone, de los cuales 35 tienen instalado la postulación, pago, firma y registro digital en su plataforma. Aparte de Chile, Colombia, Estados Unidos y pronto, en República Dominicana esperan alcanzar toda Latinoamérica en 2024.

Neilson cuenta que están preparando una ronda semilla por US$3 millones para expandirse en Latinoamérica, así como en Estados Unidos. “Aunque en este país, el potencial no está tanto en los colegios privados, que no son muchos, sino en los jardines infantiles. Los problemas de ellos y de los padres son los mismos”, concluye el CEO de TetherEd.